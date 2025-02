Teoría del loco, transaccionalismo ... cinco conceptos para (tratar de) comprender el primer mes de Trump en la Casa Blanca

Tiempo de lectura: 4 min.

Descifrado

Un mes después de su inauguración como 47ᵉ Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha multiplicado los anuncios y los tiros. «Le TV BUS Canal de comunicación urbana» mira hacia atrás en cinco conceptos y teorías para tratar de ver un poco más claramente sobre la estrategia del presidente estadounidense.





Gaza «El Côte d’Azur du Medio Oriente»Anexo el Groenlandia, envíe a los migrantes indocumentados a Guantánamo, negocie con Vladimir Putin el destino de Ucrania sin los europeos, abandonó la OMC, aumentan las tareas de aduanas … el primer mes del segundo mandato de Donald Trump, invirtió el 20 de enero, fue marcado Por una sucesión de anuncios, cada uno más rompiendo que el otro.









Comunicación incesante … y confuso. Para tratar de comprender este primer mes de la era de Trump, «Le TV BUS Canal de comunicación urbana» lo colocó bajo el filtro de cinco conceptos y teorías políticas y filosóficas, aplicadas a su estrategia geopolítica y de medios. Y algunos se aplican mejor que otros, explica el académico Olivier Schmitt, profesor de relaciones internacionales en el Centro de Estudios sobre la Guerra de la Universidad de South Danemark.





1. » Teoría loca «





Casi se ha convertido en un cliché preocuparse por la salud mental de Donald Trump con cada discurso un poco espectacular. ¿Y si Trump estuviera loco? ¿Mejor aún, y si fingía serlo? De acuerdo con la «teoría loca», o Teoría loca en Inglés – haciéndose eco de la doctrina nuclear loca para Mutuo asegura la destrucción Durante la Guerra Fría, siempre nos beneficiamos de ser percibidos como un poco loco o irracional en las relaciones internacionales.





Si hay rastros de este concepto en Maquiavelo, que subraya «Cuánta sabiduría hay que fingir por una locura de tiempo» -, Es teorizado por Richard Nixon y Henry Kissinger en plena disuasión nuclear. «No es fácil hacer que alguien crea que estás listo para arriesgar tu propia destrucciónsubraya Olivier Schmitt, profesor de la Academia de Defensa Danesa. Foving Madness permite que esta postura la credibilidad ». El concepto se asoció incluso por un tiempo con Vladimir Putin, cuando agitó la amenaza de la guerra nuclear después de la invasión de Ucrania en 2022





Sin embargo, el investigador sigue siendo frío en la aplicación de la teoría del loco a la política internacional de Donald Trump. « Cuando deja el contexto de la Guerra Fría para aplicarlo en otro lugar, no funciona. Para que ella trabaje, debemos dar garantías a la persona que estamos amenazando, pero como no podemos confiar en un loco, no podemos «, Dijo. Otra gran diferencia, la teoría del loco se aplica a sus oponentes. «Excepto que Trump hace a todos en el sistema internacional, aliados como adversarios. »»





2. El transaccionalismo del empresario





Otra posible cuadrícula de análisis de Donald Trump: transaccionalismo. Detrás de esta gran palabra oculta la idea de que el magnate inmobiliario transpone la lógica de los asuntos en las relaciones internacionales. Una idea reforzada por el séquito de los 47mi Presidente de los Estados Unidos, que combina los barones de las finanzas y los grandes nombres de la tecnología como su líder Elon Musk y el multimillonario libertario Peter Thiel.









Sin embargo, Olivier Schmitt no está muy convencido por esta lectura. «¿Qué significa eso, ser un hombre de negocios en el poder?» ¿Alguien que tenga acuerdos, «gane» para Estados Unidos? No sé si es una actitud de negocios o todos los políticos … « finge cuestionar al investigador. Especialmente porque solo fortalece el discurso de Donald Trump sobre sí mismo: una especie de genio comercial al que nada es resistente, presentado en una biografía «El arte del acuerdo» (1987).





3. «Inundar la zona»





Detrás de la omnipresencia de los medios del presidente estadounidense, a una tasa de media docena de anuncios por semana, oculta (mal) la estrategia conceptualizada por su ex asesor Steve Bannon. «Necesitas inundar la zona con mierda» – Literalmente, «inundando el área con mierda» – luego repitió al que fue sentenciado a cuatro meses de prisión por su negativa a cooperar en la investigación parlamentaria sobre el asalto del Capitolio por parte de los partidarios de Donald Trump el 6 de enero de 2021. Comprender: Constantemente ocupando Periodistas con pequeñas oraciones y declaraciones de choque mientras su administración trabaja en profundidad.





Una estrategia que tiene otra ventaja: la de ampliar la ventana Overton. Conceptualizado por el politólogo Joseph Overton, el concepto designa como «ventana» que es del orden de aceptable, de lo dictable en una sociedad. Mientras mimé sus shock frases en la prensa, Donald Trump puede esperar mover esta ventana para obtener un poco menos de lo que anuncia, sin demasiada disputa. “De todos modos, la ventana de Overton ya ha explotado durante al menos diez años con un lanzamiento de la extrema derecha o incluso los discursos neonazíes. El intento de golpe de estado en enero de 2021 es un gran cambio (cambio) cultural en este sentido «subraya Olivier Schmitt.





4. Luces oscuras





Dime a quién arrastras, te diré quién eres. Por esta cuenta, el séquito de Donald Trump deja la vergüenza de elección. Entre los barones de la tecnología, ya mencionado, su clan familiar u otro climatoscepte, esconde a los pensadores de «luces oscuras», o Iluminación oscura en Inglés.





También llamada «neo-reacción», esta escuela de pensamiento combina el capitalismo desenfrenado, el antiprogressismo y el regreso a una forma de monarquía con un dictador-CEO en su cabeza. Curtis Yarvin, una de sus principales figuras, fue citado por el vicepresidente J. D. Vance como una de sus lecturas y una de sus nuevas empresas fue financiada por el multimillonario Peter Thiel, nuevamente.









“Durante varios años, un conjunto de pensadores radicales de derecho y derecha han teorizado una era de postdemocracia donde Estados Unidos debería volver a una forma de teocracia católica o una postdemocracia con AIM imperial. Estas personas están en el séquito de Trump hoy «, Agrega Olivier Schmitt.





5. Trumpismo





¿Qué pasa si la clave para comprender este primer mes de mandato fue … en el propio Donald Trump? “No me parece particularmente impredecible o complicado de analizar. Dice lo que está haciendo e intenta hacer lo que diceTranche Olivier Schmitt. Tiene una visión coherente y muy conservadora sobre inmigración, sanciones de capital, la relación con los aliados … y eso durante cuarenta años. »»





“Con los que lo rodean, ve una oportunidad histórica para transformar profundamente la naturaleza del estado federal estadounidense y la relación de los Estados Unidos con el resto del mundo. Hay una visión del mundo según la cual los Estados Unidos han sido abusados ​​por todos y que ahora es su turno de protegerse y cobrar a los demás, aliados como adversarios., concluye el investigador. Incluso si no es ultracoherente porque es más un ensamblaje de diferentes corrientes, tienen un programa ideológico. Y lo aplican. Es tan simple como eso. »»