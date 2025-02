Pensiones: Vautrin promete «una hoja blanca» para los socios sociales, Panosyan suplica que «trabaje más tiempo»

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado en



23 de febrero de 2025



actualizó el 23 de febrero de 2025

Tiempo de lectura: 3 min.







La Ministra de Trabajo, Catherine Vautrin, asegura que los empleadores y los sindicatos tendrán toda la libertad para negociar la reforma de las pensiones, unos días antes de la apertura de la consulta sobre el tema. Al mismo tiempo, el ministro responsable del archivo, Astrid Panosyan-Bouvet, sin embargo, defendió la idea «Trabajar más tiempo».





«Decidimos no interferir»dijo Catherine Vautrin en una entrevista con «La Tribune el domingo», prometiendo que el gobierno iba a «Dar una hoja blanca a las parejas sociales».





«Será una disminución muy concreta: no estaremos presentes durante las negociaciones para dejar a los parejas sociales total libertad en intercambios e ideas»promete el ministro. Las negociaciones se abrirán el jueves entre empleadores y sindicatos para enmendar la reforma muy disputada de 2023, que había aumentado de 62 a 64 años la edad legal de jubilación.









Negociaciones entre parejas sociales, a quienes el gobierno deja hasta «A principios de junio»promete ser arduo, ya que las posiciones son antagónicas. Para los sindicatos, la prioridad es volver más de 64 años. Los empleadores excluyen cualquier aumento en su contribución financiera. «La pelota está en su campamento»insistió en Catherine Vautrin, reiterando repetidamente su deseo de no evitar las negociaciones. «Nuestro único objetivo es encontrar los medios para aprovechar al equilibrio financiero»dijo.





Panosyan quiere discutir una dosis de capitalización





El Ministro también se negó a considerar que el informe del Tribunal de Auditores sobre el estado financiero del sistema de pensiones, publicado el jueves, constituye una negativa para el primer ministro, François Bayrou. El Tribunal de Auditores mencionó una tabla «Preocupante» Pero evaluó el déficit en quince mil millones de euros en 2035, mientras que François Bayrou había mencionado más de cincuenta mil millones. «El primer ministro alertó sobre el déficit de nuestro sistema de pensiones, y esta observación es claramente compartida por el tribunal»juzgó a Catherine Vautrin.









Si el ministro no ha tenido cuidado de no tomar una posición en varias pistas de ahorros, este no es el caso del ministro responsable del trabajo y el empleo, adjunto a ella. Astrid Panosyan-Bouvet defendió la idea el domingo «Trabajar más tiempo» y juzgó que la introducción de una dosis de capitalización en el sistema «Debe ser parte de los sujetos en discusión». «Creo que en un mundo donde hay una esperanza de vida saludable» aumentó, «Existe la necesidad de trabajar más tiempo, especialmente para aumentar también la tasa de empleo de nuestros mayores»dijo en FranceInfo.





También lamentó que la idea propuesta por el CPME introducir una parte de la capitalización en el sistema sea «Tabú en discusiones sociales». «Tenemos 15 millones de franceses hoy que hacen capitalización, (…) No es absolutamente tabú para los franceses» Y «Debe ser parte de los temas de discusión»dijo.





Volver a la edad de jubilación a los 64 años podría ser «Un error muy grave»también estimó que el Ministro delegado a cargo del comercio exterior Laurent Saint-Martin este domingo en LCI. «Si es para desequilibrar aún más el sistema de pensiones, creo que es un error muy grave (…) para nuestras propias finanzas públicas, para la refinanciación de nuestra deuda»dijo.





Medef quiere «al menos» mantener la edad inicial a los 64 años





Por su parte, el presidente de Medef Patrick Martin estimó este domingo que sería necesario «Como mínimo» Mantener la edad legal de jubilación a los 64 años, ver «Ponlo un poco más allá»en una entrevista dada al «periódico dominical».





“Al menos, preserve la edad de salida legal a los 64 años. Si fuéramos realistas, incluso podría tener que presionarlo un poco más «dijo Patrick Martin. «Si queremos, con el tiempo, garantizar las pensiones de jubilación al mismo nivel que hoy y, por lo tanto, preservar el nivel de vida de los jubilados, no hay 50 soluciones: o aumentamos las contribuciones de empresas como los empleados, para nosotros, no es – (…) o aumentamos la duración de la suscripción «insiste.





El jefe de la Unión de los Primeros Empleadores en Francia denuncia un «Miopía colectiva» y juzgar «Incomprensible» La elección de volver a la reforma de pensiones del ex primer ministro, Elisabeth Borne. Ella «Había sido digerido bien -nilly por opinión»estima Patrick Martin.