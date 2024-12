“Sólo el AfD puede salvar a Alemania”: Elon Musk apoya a la extrema derecha y provoca fuertes reacciones

«Sólo el AfD puede salvar a Alemania» : El multimillonario estadounidense Elon Musk, cercano a Donald Trump, interfirió de facto en la campaña electoral en Alemania al apoyar al partido de extrema derecha en su plataforma X el viernes 20 de diciembre, dos meses antes de las elecciones de febrero.





El Canciller Olaf Scholz no ocultó su inquietud: “La libertad de expresión también se aplica a los multimillonarios”admitió durante una rueda de prensa con su homólogo estonio. “Pero la libertad de expresión también significa que podemos decir cosas que no son justas y que no son un buen consejo político”añadió el dirigente de 66 años, candidato a la reelección.





No es la primera vez que el propietario de la plataforma X comenta sobre la política alemana. La vergüenza es proporcional a la creciente influencia que el multimillonario parece tener sobre la futura presidencia de Trump. El 8 de noviembre llamó a Olaf Scholz » enojado «tras la ruptura de la coalición gubernamental en Alemania el 6 de noviembre, lo que conducirá a elecciones anticipadas el 23 de febrero.









El verano pasado, antes de las elecciones regionales en la antigua RDA, en las que la extrema derecha obtuvo resultados históricos, afirmó que las posiciones del AfD no le parecían «derecha extremal». Elon Musk lo repitió el viernes por la noche: “Por supuesto que NO es “extrema derecha”. Sólo políticas de sentido común. »





Y en el proceso, muy poco después de que se conociera el presunto ataque a un mercado navideño en Alemania, Elon Musk volvió a publicar un tweet que afirma que “Este es el resultado directo de una inmigración masiva y no regulada”.





«Quédate fuera, Elon»





El secretario general del Partido Socialdemócrata (SPD) de Olaf Scholz advirtió contra cualquier injerencia externa en el campo alemán. “Si el multimillonario Elon Musk participa activamente en la campaña electoral con su plataforma X para dar impulso al AfD, es una señal alarmante”dijo Matthias Miersch al medio t-online y añadió en inglés «Quédate fuera, Elon» (Mantente al margen, Elon).





El eurodiputado conservador de la oposición, Dennis Radtke, calificó a Musk de » amenaza «. “Trump, Farage y ahora el AfD. A esto se suma la injerencia de Putin”dijo en X.





La Alternativa para Alemania, un grupo de extrema derecha hostil a los inmigrantes, antisistema y prorruso, se mostró jubilosa. En un vídeo sobre X, posando frente a un árbol de Navidad, la líder de este entrenamiento, Alice Weidel, agradeció directamente a Musk en inglés y le deseó a él y a Donald Trump “lo mejor para el próximo mandato”.









Según las encuestas, el AfD obtiene alrededor del 19% de la intención de voto para las elecciones de febrero. Los conservadores del CDU/CSU están a la cabeza con alrededor del 32%, el SPD del líder alemán ronda el 15%. Todos los partidos descartan la cooperación gubernamental con el AfD.





amistades europeas





Elon Musk, también jefe del fabricante de coches eléctricos Tesla, que ha instalado una gran fábrica en el sur de Berlín, no oculta sus simpatías por los partidos populistas europeos. Se le considera cercano a la primera ministra Giorgia Meloni, presidenta del partido Hermanos de Italia.





El hombre más rico del planeta, que ocupará cargos oficiales en la próxima administración republicana del presidente electo Donald Trump, también ha interferido en la política británica aumentando los ataques contra el gobernante Partido Laborista. Hace unas semanas, la posibilidad de una donación de cien millones de dólares (121 millones de euros) a Reform UK, el partido de extrema derecha de Nigel Farage, hizo saltar a los conservadores «Tories», que temen ser devorados por extremos como los republicanos. en los Estados Unidos.









Durante una rueda de prensa habitual el viernes, un portavoz de Olaf Scholz no quiso comentar sobre una posible acción de Berlín ante la Comisión Europea para pedirle que investigue el comportamiento de Musk.





Christiane Hoffmann acaba de hacer una referencia general a la Ley Europea de Servicios Digitales, que establece normas sobre cómo deben comportarse las plataformas en línea durante las campañas electorales. En caso de infracción, es la Comisión Europea la que debe actuar, afirmó.





También descartó que la canciller se retire como reacción a la plataforma X. “Es importante que estemos representados como fuerzas democráticas, como gobierno federal, en estas plataformas que tocan a mucha gente y donde se dan forma a los debates”dijo.