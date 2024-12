paridad, edad, partido de origen, lugar de elección... el nuevo gobierno del Primer Ministro bajo el microscopio

Datos

El equipo de gobierno de François Bayrou, anunciado el lunes por la noche, incluye numerosos ministros salientes y ex ministros y mantiene su centro de gravedad a la derecha.





Un hombre, originario y elegido de los Pirineos Atlánticos, ex ministro, de Modem, de 73 años… es decir, de François Bayrou, Primer Ministro desde el 13 de diciembre. ¿Qué pasa con sus ministros cuando se dio a conocer su gobierno el lunes por la noche? ¿Los equilibrios de su equipo son muy diferentes a los de sus antecesores? Elementos de respuesta a través de los perfiles de los 36 miembros del Gobierno, que incluye, por tanto, un Primer Ministro, 4 Ministros de Estado, 10 Ministros, 21 Ministros delegados y ningún Secretario de Estado (la lista completa se encuentra al final del artículo).









La paridad siempre relativa





El gobierno de François Bayrou tiene, incluido el primer ministro, 18 hombres y 18 mujeres. Y la número dos en el orden protocolario es Elisabeth Borne, ex Primera Ministra, ahora en Educación Nacional. Pero, como se ha convertido en un clásico de los gobiernos bajo la presidencia de Emmanuel Macron, la paridad esconde algunos desequilibrios: todas las posiciones llamadas soberanas (Interior, Justicia, Ejércitos, Asuntos Exteriores, Economía) están, como en los dos gobiernos anteriores, ocupadas. por hombres. Desde 2017, sólo cuatro mujeres han ocupado cargos gubernamentales: Sylvie Goulard y luego Florence Parly en las Fuerzas Armadas, Nicole Belloubet en Justicia y Catherine Colonna en Asuntos Exteriores.





Además, entre cuatro ministros de Estado sólo hay una mujer. Pero hay más ministras (12 frente a 9).









Salidas y retornos





El equipo de Bayrou es ligeramente más compacto que el anterior (36 miembros frente a 40), pero sigue estando cómodo en comparación con los gobiernos de Philippe (30) o Borne (28). Para una edad media (casi 54 años) la más alta desde 2017.









Diecinueve ministros fueron miembros del efímero gobierno de Barnier, derrocado por una moción de censura hace tres semanas. Una pequeña mitad de renovación… pero no con caras nuevas: 28 ya han sido ministros, y no en puestos pequeños: el equipo de Bayrou incluye dos ex primeros ministros (Valls y Borne), un ex ministro del Interior (Darmanin ), dos ex ministros de Holanda (Rebsamen y Méadel) y ve el regreso de conocidas figuras macroniecas como Amélie de Montchalin o Aurore Bergé. Entre los verdaderos recién llegados: el Ministro de Economía Eric Lombard (jefe de la Caisse des Dépôts), la Ministra de Deportes Marie Barsacq (miembro del Comité Organizador de los Juegos de París 2024) o el Ministro Delegado de Educación Superior Philippe Baptiste (presidente de el Centro Nacional de Estudios Espaciales). Se trata de un 8% de miembros de la “sociedad civil”, cuando los primeros gobiernos de Macron tenían casi un 40%.









Un equilibrio político todavía a la derecha





El centro de gravedad del gobierno sigue estando orientado hacia la derecha. François Rebsamen y Juliette Méadel, miembro de la Federación Progresista, partido de exsocialistas que apoyan a Emmanuel Macron, son las principales figuras de la izquierda, mientras que Didier Migaud, exsocialista, abandona el gobierno.





El “bloque central” que todavía busca una mayoría en la Asamblea no se está expandiendo realmente: una docena de ministros renacentistas, ocho de LR (que sin embargo todavía no brinda su apoyo), tres Horizontes, tres MoDem y tres centristas… Incluso Si Eric Lombard, ministro de Economía, fue en su tiempo asesor de Michel Sapin, ministro socialista, los ministros procedentes de la izquierda corren el riesgo de sentirse muy solos, sabiendo que ya no sabemos realmente dónde situar a Manuel Valles… Especialmente frente a la pareja Retailleau-Darmanin en Interior y Justicia, el primero reforzado por un ministro delegado, François-Noël Buffet, también LR y cercano al Manif pour tous. No estoy seguro de que esta configuración pueda tranquilizar al Partido Socialista.









Los residentes de Isla de Francia siguen muy presentes





Una cuarta parte de los residentes en Isla de Francia: la proporción de ministros elegidos en París (4) o en la región parisina (5, de los cuales 3 en Yvelines) sigue siendo superior a la proporción de residentes en Isla de Francia en la población. El Primer Ministro de Pau no ha presionado para que haya una representación excesiva del Suroeste (sólo un representante electo de Nueva Aquitania, la senadora de Gironda Nathalie Delattre, ministra delegada de Turismo), pero ha concedido un lugar privilegiado al departamento Norte, representado tres veces (Gérald Darmanin, Valérie Létard y Charlotte Parmentier-Lecoq, los tres elegidos a la Asamblea en junio en el departamento). El único diputado extranjero, el senador de Mayotte Thani Mohamed-Soilhi, es reelegido miembro de la Francofonía.





La lista completa del gobierno de François Bayrou:





MINISTROS DE ESTADO





Isabel Borne, Ministro de Educación Nacional, Educación Superior e Investigación

Ministro de Educación Nacional, Educación Superior e Investigación Manuel Valls, Ministro de Ultramar

Ministro de Ultramar Gerard Darmanin, Ministro de Justicia

Ministro de Justicia Bruno Retailleau, Ministro del Interior





MINISTROS





Catalina Vautrin, Ministro de Trabajo, Salud, Solidaridad y Familias

Ministro de Trabajo, Salud, Solidaridad y Familias Eric Lombardo, Ministro de Economía, Hacienda y Soberanía Industrial y Digital.

Ministro de Economía, Hacienda y Soberanía Industrial y Digital. Sébastien Lecornu, Ministro de las Fuerzas Armadas

Ministro de las Fuerzas Armadas Rachida Dati, Ministro de Cultura

Ministro de Cultura François Rébsamen Ministro de Planificación Regional y Descentralización

Ministro de Planificación Regional y Descentralización Jean-Noël Barrot, Ministro para Europa y Asuntos Exteriores

Ministro para Europa y Asuntos Exteriores Agnès Pannier-Runacher, Ministro de Transición Ecológica, Biodiversidad, Bosques, Mar y Pesca

Ministro de Transición Ecológica, Biodiversidad, Bosques, Mar y Pesca Annie Ginebrard Ministro de Agricultura y Soberanía Alimentaria

Ministro de Agricultura y Soberanía Alimentaria Laurent Marcangeli Ministro de Acción Pública, Función Pública y Simplificación

Ministro de Acción Pública, Función Pública y Simplificación María Barsacq, Ministro de Deportes, Juventud y Vida Comunitaria





MINISTROS DELEGADOS





Al Primer Ministro:





Patricio Mignola, Ministro Delegado para las Relaciones con el Parlamento

Ministro Delegado para las Relaciones con el Parlamento Aurora Bergé, Ministra Delegada encargada de Igualdad entre mujeres y hombres y lucha contra la discriminación





Sophie Primasportavoz del gobierno





Al Ministro de Educación Nacional, Enseñanza Superior e Investigación:





Felipe Bautista, Ministro responsable de Educación Superior e Investigación





Del Ministro del Interior:









Al Ministro de Trabajo, Salud, Solidaridad y Familias





Astrid Panosyan-Bouvet, ministro responsable de trabajo y empleo

ministro responsable de trabajo y empleo Yannick Neuder, Ministro responsable de Salud y acceso a la atención

Ministro responsable de Salud y acceso a la atención Charlotte Parmentier-Lecoq, Ministro Delegado responsable de Autonomía y Discapacidad





Al Ministro de Economía, Hacienda y Soberanía Industrial y Digital:





Amélie de Montchalin Ministro responsable de Cuentas Públicas

Ministro responsable de Cuentas Públicas Marc Ferraci, Ministro responsable de Industria y Energía

Ministro responsable de Industria y Energía Veronique Louwagie, Ministro Delegado encargado de Comercio, Artesanía, Pequeñas y Medianas Empresas y Economía Social y Solidaria

Ministro Delegado encargado de Comercio, Artesanía, Pequeñas y Medianas Empresas y Economía Social y Solidaria Clara Chappaz, Ministro Delegado encargado de Inteligencia Artificial y Digital

Ministro Delegado encargado de Inteligencia Artificial y Digital Nathalie Delattre, Ministro Delegado Encargado de Turismo





Al Ministro de las Fuerzas Armadas:





Patricia Mirallès, Ministro Delegado encargado de la Memoria y los Veteranos





Al Ministro de Planificación Regional y Descentralización:





Valérie Letard, Ministro responsable de Vivienda

Ministro responsable de Vivienda Philippe Tabarot, Ministro responsable de Transportes

Ministro responsable de Transportes Françoise Gatel, Ministro Delegado responsable de Ruralidad

Ministro Delegado responsable de Ruralidad Juliette Méadel, Ministro Delegado de la Ciudad





Al Ministro para Europa y de Asuntos Exteriores: