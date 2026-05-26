¿Se han revisado a la baja los escenarios de emisiones de CO₂? ¿Por qué esto es solo la mitad de una buena noticia?

No podíamos imaginar a Donald Trump interesado en la ciencia climática. Sin embargo, un mensaje publicado recientemente en su red Truth Social anuncia con estruendo que el IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático) se ha equivocado hasta ahora al sobreestimar el calentamiento global. ¿En cuestión? La publicación de un artículo científico que actualice las hipótesis utilizadas para el desarrollo de escenarios climáticos. Echemos un vistazo más de cerca al asunto.

Los escenarios de referencia utilizados en los informes del IPCC no son proyecciones. Se trata de simulaciones que describen los climas futuros basándose en suposiciones hechas sobre las trayectorias de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para guiar la acción, es útil contar con una gama bastante amplia de simulaciones, que van desde escenarios proactivos que reducen rápida y fuertemente las emisiones hasta aquellos con las mayores emisiones.

Los escenarios de referencia utilizados en el sexto informe de evaluación del IPCC se construyeron a partir de información disponible sobre las trayectorias históricas de emisiones conocidas hasta mediados de la década de 2010. El escenario de referencia más emisor, conocido como 8,5 (medición de su forzamiento radiativo en 2100), era compatible con la continuación de las tendencias de emisiones observadas antes de 2015.

Sin embargo, entre 2015 y 2025, las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero se han desacelerado significativamente. Por tres motivos principales: la aceleración del despliegue de la energía solar y eólica en todo el mundo gracias a la caída de su coste; frenar la deforestación tropical; La disminución de las emisiones en los países desarrollados está relacionada en parte con la implementación de políticas climáticas. Los autores del artículo citado por Donald Trump han integrado esta información en los nuevos escenarios climáticos reduciendo significativamente la trayectoria de emisiones del escenario más emisor respecto a la utilizada hasta ahora en el “escenario 8,5”.

La buena noticia, obviamente, no es que el IPCC –que no es el autor del artículo– esté en proceso de deshacerse de un sesgo “pesimista”: la ciencia no está sujeta a las emociones. Tampoco es que el calentamiento se haya desacelerado: los indicadores muestran que más bien ha tendido a acelerarse durante el período reciente. Es simplemente que la trayectoria de las emisiones globales ha cambiado significativamente y esto debe tenerse en cuenta al construir escenarios futuros.

¿Debería esto, sin embargo, llevarnos a poner la emergencia climática en perspectiva, como han sugerido muchos comentarios? De ninguna manera.

Por un lado, el nuevo escenario más emisor, al igual que el anterior escenario 8,5, no es el más probable. Se construyó sobre la base de hipótesis maximalistas que combinan la generalización de las políticas de “reacción” climática y la pérdida de la ventaja competitiva adquirida por las energías solar y eólica durante las últimas dos décadas. La función de este escenario es imaginar el estado del mundo en el caso de que una conjunción de eventos improbables conduzca a la trayectoria de emisión más alta.

En este nuevo escenario, las emisiones globales de gases de efecto invernadero seguirán aumentando hasta finales de siglo hasta alcanzar unas 80 Gt (gigatoneladas) de CO equivalente 2 en 2100. Esto es aproximadamente un tercio menos que en el escenario 8.5. ¿Permitiría esto reducir la subida del termómetro en las mismas proporciones, con un calentamiento medio de unos 3,5°C en lugar de los 4,5°C de finales de siglo?

Nada es menos seguro. Las trayectorias de emisión son las variables de entrada de los modelos que deben calcular, en función de sus características, la evolución de las reservas de gases de efecto invernadero en la atmósfera causantes del calentamiento. Sin embargo, estas poblaciones también se ven afectadas por las reacciones climáticas. Durante el período reciente, el crecimiento de las existencias de CO 2 en la atmósfera no se ha desacelerado, a pesar de la desaceleración de las emisiones globales. Incluso alcanzó un ritmo récord en 2024.

¿Cómo se puede explicar la brecha entre la desaceleración del flujo de emisiones y el aumento continuo del stock? Por el debilitamiento de los sumideros naturales de carbono, los océanos y los bosques, que absorben menos carbono bajo el efecto del calentamiento global. Debido a estas retroalimentaciones, la misma cantidad de emisiones antropogénicas puede generar más calentamiento.

Tener en cuenta estas perturbaciones en el ciclo del carbono implica mecanismos muy complejos del “carbono vivo”: la absorción de CO 2 atmosférico por árboles y suelos en los continentes y por fitoplancton y otras algas en el océano. Sin embargo, desde mediados de la década de 2010, los modelos utilizados para simular el sistema climático han logrado grandes avances, lo que permite tener mejor en cuenta estas interacciones entre el carbono fósil y el carbono vivo.

Según indican los investigadores que participaron en la actualización de los escenarios climáticos, “Los resultados finales en términos de temperatura sólo se conocerán tras simulaciones realizadas en modelos del sistema Tierra e incluirán los efectos de las retroalimentaciones del ciclo del carbono”. Sin embargo, basándonos en observaciones recientes, podemos predecir que estas retroalimentaciones conducirán a amplificar el calentamiento global en lugar de frenarlo. No son realmente buenas noticias para los climas del mañana.

EXPRESO ORGÁNICO

Christian de Perthuis Es economista, autor de “Carbono fósil, carbono vivo” (Gallimard, 2023, Folio, 2026).