Sarkozy pronto privado de su Legión de Honor? La larga semana de incertidumbre del ex jefe del estado

Nicolas Sarkozy debería perder bien su Legión de Honor. Para el general François Lecointre, quien ocupa la función del Gran Canciller, realmente no hay dudas sobre las perspectivas de ver que la distinción nacional se retire del ex jefe del estado. «Como has notado, el presidente Sarkozy fue sancionado por la justicia (En el caso del bismuto, nota del editor) Definitivamente, por lo tanto, como proporciona el Código de Legión de Honor, el procedimiento disciplinario se lanzará «, Dijo en una conferencia de prensa el martes 4 de marzo.









Y para apoyar sus comentarios, el mismo día, en RTL: « Soy ciudadano francés. No puedo imaginar que la ley no se aplique. Entonces, lógicamente, la ley se aplicará. »»





Ante este anuncio, el ex presidente pudo contar con el apoyo de uno de sus antiguos ministros. Cuando se le preguntó en el micrófono RTL el miércoles 5 de marzo, Laurent Wauquiez defendió al ex jefe de la derecha: « Esto es suficiente este tipo de implacabilidad y humillación. (…) Es presidente de la República, es un amigo y tengo mucha estima para él. »»





El abogado de Nicolas Sarkozy, Maître Patrice Spinosi, quería hacer la cuestión de la validez legal del procedimiento de retiro automático. » La pregunta que surge es si el procedimiento habitual está destinado a ser transponido perfectamente equivalente a una hipótesis en la que esta dignidad no está asociada a sus méritos particulares, sino a la función que ha ejercido «, Suplicó a BFMTV el jueves 6 de marzo.









Macron tendrá la última palabra





Sin embargo, esta medida de automaticidad se prevé en las regulaciones de la gran cancillería que estipula que » exclusión definitiva (orden) es automático en caso de una condena por delito o una sentencia mayor o igual a un año de prisión sin suspendido »». Sin embargo, al final del juicio final sobre el asunto de escucha, Nicolas Sarkozy fue bien sentenciado a una sentencia de tres años de prisión, incluido un año firme bajo el brazalete electrónico.









Incluso si el procedimiento de retiro se lanza automáticamente tan pronto como un decorado cae en este caso, la decisión final volverá a Emmanuel Macron, como lo explica la portavoz del gobierno Sophie Prima después de un punto de prensa el miércoles 5 de marzo. » Dejaremos que continúe todo el enfoque (…) Y, por último, será una propuesta para la cancillería al presidente de la República. Por lo tanto, dependerá del presidente saber si retirar o no su Legión de Honor de un ex presidente de la República. »»





Como recordatorio, la Legión de Honor había sido otorgada a Nicolas Sarkozy en 2004 como recompensa por sus años de servicio ejercidos por las funciones electivas. Luego había recibido el rango de «caballero» antes de recibir la distinción de «Grand-Croix» en 2007 en su calidad de presidente de la República.