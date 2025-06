Responder a la brutalidad por brutalidad es abolir cualquier pretensión a un orden internacional compartido

Publicado en



25 de junio de 2025 a las 7:30 am

Tiempo de lectura: 2 min.



Estados Unidos ha regresado a sus viejos demonios. La historia recordará que está en el choque de bombas dominadas, se redujo en las infraestructuras del programa nuclear iraní, que Donald Trump ha elegido negar su propia doctrina de la no intervención externa. A quien le gustaba presentarse como un pacificador, jactarse de poder poner fin al conflicto ucraniano en veinticuatro horas, convertido en una noche en un fabricante de guerra, desafiando todas las reglas del orden internacional. Sin embargo, escaldada por su aventura fatal en Irak en 2003, Estados Unidos repitió el puntaje de intervención activa, al participar en un conflicto fuera de sus fronteras, sin un mandato internacional o un acuerdo explícito del Congreso Americano. Es un punto de inflexión importante: Estados Unidos, que fue intentado por la retirada aislacionista, es una vez más como un gran oficial autorizante del mundo, tomando el riesgo, una vez más, para desestabilizar todo el Medio Oriente.









Sin embargo, consciente de este peligro, el presidente estadounidense inmediatamente mató a la tarjeta de apaciguamiento. Pero, no nos equivocemos, lo hizo solo por razones tácticas. Después de tener contenido, el lobby estadounidense militar-industrial aún favorable para la mayor fuerza y ​​republicanos intervencionistas, tuvo que ahorrar a sus partidarios de los partidarios de MAGA del aislacionismo. Trump, que no es tanto un ideólogo como un oportunista sin estados de ánimo, jugó el mismo juego con su aliado y amigo Benyamin Netanyahu.





Al golpear fuertemente los principales sitios nucleares iraníes, Washington prestó un servicio a Tel Aviv e inmediatamente extorsionó una concesión: un alto el fuego que necesita deslizarse en el uniforme mundial de Gendarme. ¿Se hizo posible el juego de la mano por debilidad calculada o real? – La réplica de Teherán: algunos misiles hacia las bases estadounidenses en Qatar. En un momento en que terminamos este número, solo los cálculos cínicos supernativos. Trump, por supuesto. Pero también los de Netanyahu, que lograron extender la guerra hasta el peor enemigo de Israel directamente, y el de la Guía Suprema Khamenei, quien temporalmente salva su poder irrazonable.





Ya podemos apostar que una tregua obtenida en estas condiciones no puede ser duradera. Como los precedentes anteriores iraquíes y afganos lo atestiguan nunca han estado fuera de operaciones externas, lo que tenía como objetivo revertir un poder en su lugar. Es cierto que Teherán reprime a su gente con ferocidad, amenaza con destruir a Israel distinguiendo la desestabilización regional y sin duda aceleró su marcha hacia las armas nucleares. Pero respondiendo a la brutalidad por la brutalidad, evitando la ley por su negación absoluta, no es “restaurar el orden”: es abolir por el contrario cualquier reclamo de un orden internacional compartido. Esta es la situación paradójica en la que Israel y Estados Unidos ahora se encuentran: ellos, a quienes les gusta estar del lado de las “fuerzas del bien” frente al eje iraní, ahora se perciben como tantos agentes del caos. Irónicamente de la historia: la violación de la integridad del territorio iraní de alguna manera confiere un papel de víctima en el régimen de Mullahs, especialmente a los ojos de los muchos oponentes del campamento occidental.









De hecho, la guerra provocada por Israel y Estados Unidos creó una violación en las relaciones internacionales cuyas consecuencias probablemente no hayan terminado. Al igual que la invasión de Ucrania por Rusia en febrero de 2022, cuyas réplicas no se han detenido, este conflicto podría ser el preludio de un equipo peligroso. El riesgo es aún mayor ya que ninguna voz razonable ya no parece estar trayendo estos tiempos de brutalización de la geopolítica global. En esta tormenta, Europa parece paralizada, en el mejor de los casos, preocupada e indefensa, como Francia, en el peor de los casos de apoyo cuestionable y disputado, como Alemania. Sin embargo, es precisamente en estos tiempos de balanceo que sería necesario restaurar su fuerza a la legalidad y dar nada de los principios que unen a las naciones. Defender el derecho internacional de hoy no es de ninguna manera ser débil en el caos del mundo. Por el contrario, es rechazar que la historia se repite, en peor.