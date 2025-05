Raphaël Glucksmann se niega a participar en una primaria a la izquierda: “No hay aplicación conjunta con Mélenchon”

Por

Está claro, es Niet: “No participaré en una cosa de dispositivos que produzcan una síntesis suave, porque no funcionará”. El socialdemócrata Raphaël Glucksmann, líder del Partido Público del lugar, dijo el viernes 24 de mayo en una entrevista con el “mundo” que él “No participará en una primaria” Desde la izquierda para la elección presidencial de 2027. El eurodiputado rechaza así las llamadas de François Ruffin y Marine Lournier a una gran primaria que abarca en particular Francia Insumise: “No habrá candidatura conjunta con Jean-Luc Mélenchon”con quien asume su “Contradicción frontal” En temas como Europa, Defensa o Nuclear. “No es una cuestión de ego, estas son ideas” Y “Poner tus principios en tu bolsillo es la certeza de la bancarrota moral y la derrota política”agrega al socialdemócrata.









Razón por la cual no responderá a la invitación de Lucie Castets, que invita a todos los partidos izquierdos a una reunión el 2 de julio, incluido LFI. “Defender para poder ir juntas a las elecciones presidenciales hace una sospecha de insincera en nuestro espacio político. Es mortal”barre. Por el contrario, el co -presidente de lugares públicos escucha “Primero discuta con el Partido Socialista de una oferta común, en el Movimiento Europeo” Desde 2024, donde su lista común que dirigió terminó en tercera posición con casi el 14% de los votos, escuchando el campamento presidencial.





Según Raphaël Glucksmann, esta es esta estrategia “Que permitirá una dinámica” que luego desea expandir “A otras fuerzas políticas y sociales cuyas visiones son compatibles”. Determinado en “Haga todo lo posible para hacer (el) Pole demócrata, social y ecologista puede ganar en 2027” Y no solo “Ser el primero en la izquierda”no decide sobre su propia candidatura, sino que subraya que nosotros “Pronto verá quién está mejor ubicado para hacerlo”.









Defensa de proporcional





Durante una entrevista de una hora con el primer ministro François Bayrou el viernes, el MEP también defendió un sistema de votación proporcional para las elecciones legislativas. “La aclaración proporcional es el espíritu de compromiso, es sinceridad frente a la electricidad y los votantes. También es una representatividad infinitamente más democrática que el sistema actual”dijo.





“Lo que queremos colectivamente es que ahora hay en cada partido político la responsabilidad de presentar un límite claro y un programa concreto y preciso, una identidad política limpia” Y “Luego, para trabajar en coaliciones gubernamentales y coaliciones mayoritarias”detalló al ex socialista.









Raphaël Glucksmann, quien estuvo acompañado por el eurodiputado Lalucq, CO -schoir con él, y por el vicepresidente y ex ministro de salud de Elisabeth Borne, Aurélien Rousseau, citó la modelo alemana y se inclina para una proporción para una proporción “Regional”pero permanece “Abierto a la discusión”. “Muchas personas interesadas en el hecho de que (proporcional) no tiene lugar. Pero si perdemos ese momento, habremos perdido la oportunidad de restaurar más democracia a Francia y Francia lo necesita”él presionó.