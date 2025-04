¿Quién lo perdería más?

Tiempo de lectura: 3 min.

El Ministro de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, dijo que era favorable a la abolición de la reducción de impuestos del 10 % del cual se benefician los jubilados.





¿Dónde encontrar 40 mil millones de euros para completar el presupuesto 2026? La pregunta tiene al gobierno de Bayrou, que desea usar “El estado, las comunidades y la seguridad social” Para resolverlo, difundiendo cualquier aumento más fácil de los impuestos. Y en la caza de nicho fiscal, los jubilados pueden perder.









Cuestionado por “Le Parisien” el sábado 19 de abril, el Ministro de Cuentas Públicas Amélie de Montchalin abrió la puerta a la abolición de la reducción de impuestos del 10 % del que se benefician. “Creo que, sobre una base personal, que los activos no se pueden usar para financiar nuevos gastos sociales relacionados con el envejecimientoella se presentó. No es su edad la que debe definir su contribución, sino también los medios que tiene. »»





Establecida en 1978, esta reducción otorga a cada jubilado que paga impuestos una deducción del 10 % sobre sus ingresos, limitado a 4,321 euros. La idea, al principio, era aliviar “El aumento de la presión fiscal consecutiva para la jubilación (…) se sintió como una injusticia “.





Medef es para el CFDT listo para discutirlo





La abolición de esta reducción es una idea que ha estado llegando durante varios meses, especialmente porque ahorraría un ahorro de alrededor de 4.500 millones de euros por año, según el Tribunal de Auditores. En octubre, la junta de muestras obligatorias (adjuntas al Tribunal de Auditores) señaló que se benefició “En casi todos a la próxima distribución de ingresos”y propuso que estaba más dirigido a hogares menos ricos.





El economista y presidente del Consejo de Orientación de Pensiones (COR) Gilbert This, un pariente de Emmanuel Macron, es uno de los que abogan por su abolición, “Medición fuerte (…) y equitativo ” Según él. La perspectiva también apela a los empleadores, que permanece en su línea: no aumente la contribución de las empresas. “Tengo el mayor respeto por los jubilados, (…) Pero no podemos continuar apoyando el esfuerzo de los agentes económicos, las empresas en las primarias, que ya están las más imponentes del mundo “declaró a Patrick Martin, el presidente del Medef, juzgando esta asignación “Aberrante”.









En los sindicatos, solo el CFDT está listo para discutirlo. “La cuestión del 10 % de la reducción a partir de la cual se beneficia los jubilados”según Marylise Léon, Secretario General del Centro de Reforma. Para otras organizaciones, es no. Este “Reducción del 10 % en las pensiones (…) no es un nicho fiscal, sino una medida de equidad y justicia aplicada desde 1978 para tener en cuenta el hecho de que solo los jubilados fueron penalizados por las modificaciones sucesivas realizadas en el marco del cálculo del impuesto cuyos principales beneficiarios eran contribuyentes que no sean jubilados “escribió en particular CGT, FO, CFTC, FSU y SolidAire en enero en un comunicado de prensa conjunta.





No particularmente privilegiado, el grupo de jubilados (que tampoco es homogéneo) es “En general equivalente a la de toda la población”según la bocina. Según sus proyecciones, debe abandonar en comparación con los de los activos para encontrar, en 2070, valores comparables a los de la década de 1980.





Nuevos jubilados imponibles





En el otoño, el Barnier del gobierno efímero ya había considerado el uso de los jubilados, al proponer posponer la revaluación de las pensiones de jubilación, indexada a la inflación … que había contribuido a un voto de censura.





Sujeto igual de sensible político y socialmente, la abolición de la reducción del 10 % no tendría los mismos efectos, en la cartera de jubilados, como una brecha de indexación, ya que “No tocaría a los jubilados más modestos, que generalmente son menos imponibles”señaló al economista Pierre Marec en una nota publicada por el Observatorio Francés de las Condiciones Económicas (Ofce), en enero de 2025.





En detalle, dado que la reducción está limitada, su eliminación “Afectaría de manera relativamente uniforme, en euros, el 15 % de los jubilados más ricos”. Los jubilados más ricos entre ellos no serían los más afectados: “Cuando esta pérdida se informa en términos de vida, es significativamente menor para el 5 % de los jubilados más ricos que para aquellos entre el décimo y el vigésimo decil.» » Concretamente, un jubilado entre los 5 % más ricos podría perder 860 euros por año, aún según la Ofce.





Esta abolición también tendría el efecto de hacer impuestos a ciertos jubilados que no fueron hasta entonces: la Unión de Retité Ansa estima que serían 500,000 en este caso.