¿Quién es Arnaud Deslandes, el nuevo alcalde socialista de Lille que sucede a Martine Aubry?

Retrato

Primer diputado desde 2023, el socialista de 42 años fue elegido este viernes para suceder a Martine Aubry, del cual fue el aprendiz, el colaborador y luego el director del gabinete. Un año de las próximas elecciones municipales, y ahora solo al frente del ayuntamiento, tendrá que demostrar su valía.





1. Alcalde de Lille





El final de una era en la gran ciudad en el norte de Francia: Martine Aubry, de 74 años, decidió renunciar a su puesto como alcalde de Lille. Durante un Consejo Municipal excepcional este viernes 21 de marzo, dejó su lugar a su primer adjunto, Arnaud Deslandes elegido por 43 votos en 54 votos emitidos. « Gracias por todo lo que ha hecho por nuestra ciudad durante estos veinticuatro años. Nuestro reconocimiento es inmenso. Eres un alcalde excepcional «había escrito en X en el momento del anuncio de su «Jefe»como lo llama.









2. Baby Aubry





«Martine y yo somos una compañía política y emocional de veinte años»dijo a principios de marzo al norte a principios de marzo (ex France-Bleu Nord). Entre ellos, la historia casi subsidiaria comienza en 2005: el estudiante en Sciences-Po Lille, donde fue suspendido por un año por hacer trampa, Arnaud Deslandes, de 23 años, se unió al gabinete del ex Ministro de Trabajo para una pasantía. Ya no lo dejará, convirtiéndose en uno de los colaboradores más leales del alcalde. Entre 2013 y 2020, fue nombrado director de gabinete. Se agradece su seriedad y lealtad. “Me trajo grandes transformaciones (…). Compartimos las mismas prioridades en nuestro compromiso. Solidaridad y apoyo de todos «alquiló a Martine Aubry cuando anunció su retirada. Por su parte, en 2017 en «L’Inion», Arnaud Desland lo describió como «Una mujer atenta a los demás, extremadamente exigente, para ella como para los demás».





3. Luz





En las últimas elecciones municipales, en 2020, el hombre en las sombras tomó la luz por primera vez al aparecer en el lugar 24 del «Lille en común, Lille en confianza» de Martine Aubry. Después de la (corta) victoria de este último, lo designó para el cargo de segundo asistente, a cargo de solidaridad y cohesión territorial. El ascenso continuó en 2023, cuando reemplazó a Audrey Linkenheld, quien se convirtió en senador, como primer asistente. «Es un profesional puro de política, como Johanna Rolland en Nantes o Nathalie Appéré en Rennes», Observó al politólogo Rémi Lefebvre en «Liberación». El Apparatchik está montando la última caminata local este viernes: este es el alcalde de Lille.









4. Educación socialista





Arnaud Deslandes nació en 1982 en Charleville-Mézières, en las Ardenas. Hijo de un profesor de inglés y abogado, simpatizantes socialistas, pero nunca insertado, el joven tiene 20 años cuando se unió al movimiento de jóvenes socialistas, luego en el Partido Socialista. Estamos en 2002, Jean-Marie Le Pen estuvo en la segunda ronda de las elecciones presidenciales contra Jacques Chirac. » Trauma «Él le dirá a «La Voix du Nord». Por lo demás, es difícil saber más sobre este discreto padre. Solo aprendemos en la vida cotidiana regional que es «Buena vida detrás de una apariencia a veces estricta»y en «liberación» que está «Fan de laosc (El principal editor de Lille Lille Football Club) y novelas de Nicolas Mathieu ».





5. Candidato en 2026?





Ahora al frente de la ciudad, Arnaud Deslandes no se garantiza que sea el candidato socialista para las próximas elecciones municipales. Según lo requerido por los estatutos del Partido Socialista, se organizará una primaria el próximo noviembre, donde varios candidatos podrían aparecer en contra del alcalde saliente. El diputado Roger Vicot, ex alcance de Lomme (Norte), ya está en la línea de salida. La senadora Audrey Linkenheld también podría comenzar. Especialmente porque Deslandes no es unánime. «No tiene un gran carisma, ni una gran visión»se burla de un buen conocedor del Belfry. Este es el final de un sistema, puse una pieza en los ambientalistas. »» Después de ir a 227 votos cerca de la victoria en 2020, el Ecolo Stéphane Baly es nuevamente un candidato para 2026 y tiene la intención de deleitar al ayuntamiento del socialista. «Es un» alcalde interino «lo describió a «Libé». Él será el gerente de transición, pero nunca se presentó a ninguna elección en su nombre. »»