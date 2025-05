¿Qué se arriesga el reaccionario multimillonario?

Tiempo de lectura: 3 min.

Descifrado

El multimillonario conservador ya había valido la pena a los agentes la semana pasada. Después de una nueva ausencia este martes, el diputado Thomas Cazenave, presidente de la Comisión, confiscará la justicia.





El juego del arlesiano. Ya a los suscriptores ausentes durante su invitación anterior a la Comisión de Investigación sobre “La organización de elecciones en Francia”, El 14 de mayo, el empresario Pierre-Edouard Sterin, exilio fiscal en Bélgica durante más de una década, una vez más plantó a los diputados que deseaban escucharlo en “Pericles”. Un proyecto político sin precedentes, en el que Pierre-Edouard Sterin planea invertir unos 150 millones de euros en diez para hacer el triunfo de la derecha correcta y extrema.









De acuerdo con la promesa hecha la semana pasada, después de que el conejo anterior planteó el multimillonario, el diputado renacentista Thomas Cazenave, presidente de la Comisión, anunció, este martes 20 de mayo, escribiendo al fiscal público de París, allanando el camino para los procedimientos contra Pierre-Edouard Sterin. “Vemos esta (martes) por la mañana que no está con nosotros”repitió, mientras que en caso de una no presentación, la penalización incurrida es ” Dos años de prisión y 7,500 euros multa ”.





El 6 de mayo, Arnaud Rérolle, director general del proyecto “Pericles” y Hombre clave de la Galaxia multimillonario, se había presentado al comité. Luego había definido la compañía como “Una guardería de proyectos metapolíticos”evocando “Medios de comunicación” Y “Círculos de reflexión” Para ” producir “, ” transmisión “ Y “Promover ideas en el espacio público”. Las cuestiones de los diputados también abordaron la cuestión del uso político de las encuestas después de la publicación de una encuesta de opinión controvertida y comandada por Francia, un grupo de expertos financiado por Sterin.





La audiencia de Arnaud Rérolle también fue mencionada este martes por Pierre-Edouard Sterin, vive en CNEWS, para justificar su negativa a participar en el trabajo de la Comisión: “No quiero mudarme para responder algunas preguntas a las que mi pareja también ya ha respondido”. Y para agregar eso, según él, su citación era solo “Pretexto” para diputados que “Solo quiero hacer los mariolos frente a las cámaras”.





¿Cuánto tiempo jugará Pierre-Edouard Sterin con los nervios de los diputados? Little aficionado a las apariciones públicas, dijo en un comunicado, publicado el lunes 19 de mayo, “SEstamos llenos para responder preguntas de los parlamentarios ”. Pero siempre que su audiencia tenga lugar ” por videoconferencia ”. A “ Formato utilizado regularmente en la Asamblea Nacional Él dijo, recordando que tres audiencias ya habían tenido lugar en videoconferencia desde el comienzo del trabajo de la Comisión. Por el contrario, la Comisión exigió su presencia en persona, considerando que la “cara a cara” constituye la regla del ejercicio, excepto en casos especiales. Como tal, las videoconferencias anteriores se llevaron a cabo debido a circunstancias muy específicas, recordó Thomas Cazenave esta mañana, evitando formalmente la presencia física de la audiencia ante la Comisión.





“¡Respeta la asamblea!” »»





A partir de la semana pasada, el multimillonario había justificado este requisito al evocar razones de seguridad y las amenazas de muerte de las cuales dijo que era la víctima, y ​​para la cual anunció que ha depositado ” 24 quejas ». Un contexto tomado en serio por los diputados, que habían tomado apego con el gabinete del Ministro del Interior, en los últimos días, para garantizarle suficientes condiciones de seguridad: “Este fin de semana, tuve intercambios con el Ministerio del Interior que me confirmó que se ocuparía de la seguridad del Sr. Sterin para que pueda ir sin ninguna dificultad (…) a la Asamblea Nacional”detalló a Thomas Cazenave este martes. En vano, lamentó: “Nada justifica que el Sr. Sterin se coloque por encima de las leyes de la República. Nada justifica que desprecia a la Asamblea Nacional y a sus representantes”. Antoine Léaument, relativo de la Comisión de Investigación, dijo en X que “Nadie está por encima de las leyes: las maniobras dilatorias de la esterina han durado lo suficiente”, También agregó el diputado LFI Antoine Léaument, Relator de la Comisión de Investigación.









“El Sr. Sterin, cumpla con sus obligaciones, cumpla con la Asamblea Nacional y su trabajo de control, respeta a los franceses”declaró el presidente de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, en X (ex-Twitter). “Negarse a responder a la citación de una comisión parlamentaria de investigación es grave. Hacerlo en nombre de una supuesta falta de seguridad es ridículo. Estoy allí todos los días, a pesar de las amenazas”ella escribió.









El anterior Alexis Kholer





Antes de Pierre-Edouard Sterin, otros tenían un punto de punto para irse con comisiones parlamentarias de investigación. El 4 de mayo, Eric Coquerel, presidente del Comité de Finanzas de la Asamblea Nacional, había incautado la justicia después de la negativa del ex secretario general de Elysée, Alexis Kohler, a honrar su presencia en una comisión de investigación. Se centró en las técnicas de purificación prohibidas de las aguas minerales por Nestlé, que el gobierno había permitido.





Sin embargo, una orden del 17 de noviembre de 1958 relacionada con el funcionamiento de las asambleas parlamentarias estipula que la aparición ante la Comisión de Investigación es obligatoria: “Cualquiera cuya comisión de investigación haya considerado la audiencia útil debe referirse a la convocatoria emitida a ella”. Alexis Kohler había afirmado la separación de poderes para justificar su rechazo de la presentación.









El 12 de mayo, Laure Beccuau, presidente del Comité de Finanzas, consideró en un comunicado de prensa que la ausencia del ex secretario general del Elíseo no permitió “Caracterizar el delito previsto en el Artículo 6 de la Ordenanza del 17 de noviembre de 1958”. Como explica Político, el fiscal de París había abundado en el sentido de Alexis Kohler, quien no será llevado a comparecer ante los tribunales. Un argumento de que Pierre-Edouard Sterin no podrá blandir, que no es miembro del Gabinete de la Presidencia de la República.