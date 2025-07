¿Qué responder a aquellos que dicen “Es normal, es verano”?

Cuando el termómetro sube a 35 ° C, o incluso a 40 ° C, que la onda de calor cae sobre casi todo el país hasta el punto de limitar que se cierren más de 200 escuelas, hay aquellos que estas figuras están asustadas correctamente. Y están todos los demás, que siempre se niegan a alarmarse. “Es normal, es verano”persistir en repetir estos “relativistas del climato”, convencidos de que hacemos demasiado con el cambio climático. Su argumento: Francia ya ha experimentado varios episodios de calor extremo en el pasado, como en 1976 o 2003. Por lo tanto, no habría nada nuevo bajo el sol. La situación actual, sin embargo, no es realmente “normal”. Aquí está por qué.





1- Una ola de calor anterior que la de 2003





Lo que hace que la onda de calor que sufrimos hoy sea particularmente notable es en primer lugar su precocidad. Recuerde que comenzó a fines de junio, así que al comienzo del verano. “Alcanzar o superar los 40 ° C ahora, durante varios días consecutivos y en regiones muy extensas, no es banalsubraya el climatólogo Davide Faranda, director de investigación en el CNRS. Somos usados ​​…