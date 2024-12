¿Qué decir en torno al tronco si alguien sostiene que “los coches eléctricos contaminan tanto como los demás”?

Serie

“Conservo mi coche térmico porque las baterías eléctricas contaminan tanto como el petróleo”. El coro se instala y sin duda hará acto de presencia durante las vacaciones. Estamos de acuerdo, nada es realmente verde en este mundo. Pero aún así.

El coche eléctrico, acompañado de su ligero rugido, se ha convertido en el objeto favorito de la transición energética. Hay que decir que encarna perfectamente el proyecto que se basa en un quiasma simple y aparentemente imparable: descarbonizar la electricidad, electrificar lo que es carbono. El objetivo es sustituir las centrales eléctricas de carbón por paneles solares, turbinas eólicas o energía nuclear, para generar electricidad relativamente limpia, emitiendo en cualquier caso menos CO₂, y electrificar lo que actualmente funciona con petróleo o gas, en particular el transporte. Pero con el paso de los años ha ido surgiendo una duda y no es raro escuchar a un amigo, a un familiar, a un vecino decirlo con confianza: el coche eléctrico no es ecológico. ¿Qué responder?





¿Un coche eléctrico contamina? Sí, pero…





Bueno, eso no está mal. Nada es realmente verde en este mundo. Todo es metabolismo, entropía, transformación. Cuando la gente te elogia por la energía o los productos “verdes” o “limpios”, esto, por supuesto, es una tontería. Para producir baterías eléctricas es necesario extraer una determinada cantidad de minerales, transportarlos, procesarlos, reciclarlos al final de la cadena y todo esto requiere…