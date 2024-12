¿Qué decir en torno al tronco si a un invitado se le escapa que “los ciclistas, al fin y al cabo, abusan del mismo”?

Serie

Llegaste en Nochebuena en bicicleta y, como de costumbre, el comportamiento de los automovilistas te puso en peligro. Sin embargo, en la mesa te dicen que los ciclistas son responsables de su destino. A continuación se ofrecen algunos consejos para evitar perder el control.

Bueno, en este caso tendremos que actuar con inteligencia. No seas demasiado arrogante. Porque efectivamente, el tío Henri tiene razón: pasear por la ciudad ya no es lo que era. En el gran juego de «¿quién es el dueño de la calle?» », hay un nuevo participante: la bicicleta. Y no siempre sale bien. Y cruzo el semáforo en rojo. Y eso lo rozo. Y hago zigzag. Y quién se siente insultado: “ ¡Bastardo en bicicleta! – ¡Peatón idiota! »





El tío Henri (76 años, un hombre encantador, amante del arte y del coñac, viaja únicamente en coche desde los 18) está instalado en el sillón cerca de la chimenea, con su tradicional bolso de cuero a sus pies (que parece bastante lleno, probablemente un crudo de primer nivel para el digestivo). Hazlo grande señor: “ Sí, tío, es verdad, roza la guerra de guerrillas. » Estamos en el comienzo del juego, esta es la mejor manera de lograr que baje la guardia: tú…