¿Pueden los jóvenes de orígenes marroquíes y argelinos ir más allá de la desenfoque entre los dos países Magreb?

Las relaciones, de acuerdo con los años, entre Marruecos y Argelia no parecen tener un impacto en los vínculos entre los jóvenes franceses que descienden de los padres marroquíes o argelinos. Incluso si, en digital, los enfrentamientos pueden ser feroces.

“Depende de los dos países encontrar un acuerdo y apaciguar las relaciones. »» Como varios descendientes de los franceses de inmigrantes argelinos o marroquíes, Jaly plaga contra las tensiones entre los dos países, lucharon durante años y que rompieron sus relaciones diplomáticas en 2021. Y a principios de 2025, no se espera que no se espere. Playe, por lo tanto, … mientras permanece relativamente indiferente, con un aspecto muy lejano. Un caso que no está aislado.





Para Rayan, de 19 años, Franco-Moroccan, el país de origen de sus padres nunca le valió ser rechazado por sus camaradas argelinos. “En Francia, estamos muy lejos de eso. Soy el único marroquí en mi grupo de amigos argelinos y nunca ha sido un problema «él dice. Un sentimiento compartido por Nesrine, un parisino de 23 años, de origen argelino: «Es divertido porque ahora lo pienso, estoy principalmente rodeado de amigos marroquíesella bromea. Son como mis hermanas y la tensa situación entre nuestros países de origen nunca ha sido un tema. »»





Este vínculo entre los jóvenes de los orígenes marroquíes y argelinos en Francia se explica en parte por la importancia de la comunidad Magreb en Francia, donde rutas de migración similares y experiencias compartidas han favorecido la proximidad cultural y social. Francia da la bienvenida a la comunidad Magreb más grande de Europa: 891,700 inmigrantes que viven en Francia nacieron en Argelia y 853,300 en Marruecos según un informe INSEE publicado en 2023, sin contar a sus descendientes.









» Mi madre, de origen argelino, rápidamente se acercó a una mujer de origen marroquí a prueba de reuniones en la salida de la guardería. Reconocieron en el otro una ruta y sentimientos similaresexplica Nesrine. Se ha convertido en un amigo ahora. »»





« Las tensiones no afectan a los marroquíes o argelinos que ya no tienen contacto con sus países de origen ”, Explica el historiador Pierre Vermeren, especialista en las sociedades Magreb y las Berberes Arabarias. Por otro lado, » Mantener un enlace, tener un pasaporte, por ejemplo, o yendo regularmente al país de los padres o sus abuelos acentúa su sensibilidad a las tensiones diplomáticas ”.





Sin embargo, una opinión matizada por Nesrine, Franco-Algerian, que se asegura de que su apego a Argelia no lo exponga más a las tensiones. «Voy allí a menudo, tengo una familia que todavía vive allí, pero no cambia nada para mí. Estas son historias de gobiernos, no nuestras. En Francia, vivimos juntos, y eso es lo que importa. »» Jaly, nacida de un matrimonio mixto, un padre marroquí y una madre argelina, está de acuerdo. «En mi familia, nunca creó un conflicto, pero dio lugar más de una vez a debates de ideas. Cada uno de mis padres defiende su país de origen con un poco más de fervor, le dice al joven. También es generacional: crecimos en Francia, no tenemos la misma experiencia y la misma percepción que nuestros padres que crecieron allí. »» Una opinión también compartida por Rayan: «Sé que para mi padre y mi abuelo, que caminó (Mobilización pacífica lanzada en 1975 por el Rey Hassan II para lanzar el Sahara y luego bajo la ocupación española)este es un tema que a menudo se acercan, y en el que pueden sentirse atacados. »»





Problemas comunes que se reúnen





Más allá de las escisiones históricas entre sus países de origen, la solidaridad se construye frente a los desafíos comunes. Un estudio insee publicado en 2024 destaca un «Paradoja de integración» : Aunque nacen en Francia, las personas de descendencia extraeuropea dicen que han sufrido discriminación que los inmigrantes del mismo origen. «Es importante que estemos soldados, y luego realmente no tenemos la opciónnotas Jaly. En Francia, ya es complicado ser Magreb. Entonces, argelinos o marroquíes, nos enfrentamos a los mismos problemas. »»









Más allá de estas dificultades, la proximidad cultural fortalece estos enlaces: “Compartimos mucho que deben acercarnos en lugar de dividirnos. Nuestras culturas son muy cercanas y nuestras experiencias también «dice Nesrine. Un análisis confirmado por el historiador Pierre Vermeren: “Cuando miramos lo que está sucediendo, desde un punto de vista francés, no hay realmente una diferencia, y lo ha sido durante mucho tiempo. Tendemos a reunir a «musulmanes», «árabes» o «maghrebis» en una categoría. »»





Especialmente enfrentamientos virtuales





Si estos jóvenes franceses de la inmigración se aseguran de que la disputa diplomática no sea muy notable en su vida cotidiana, surge regularmente … a través de la pantalla de su computadora portátil a través de las redes sociales, la primera fuente de información de 15-30 años según un estudio de injeptos. Las plataformas que a menudo son escena de debates sesgados y polarizados afirman al historiador: “Ha habido momentos de tensión, pero nunca reales enfrentamientos físicos entre marroquíes y argelinos en Francia. A diferencia de otras comunidades, las tensiones siguen siendo limitadas y se expresan principalmente en las redes sociales, donde los debates se vuelven rápidamente virulentos. »» Pierre Vermeren advierte contra la influencia de estos canales de comunicación que asegura ser controlados por los dos estados respectivos: “Si ingresa redes de comunicación controladas por Marruecos en un lado o por Argelia por el otro, está sujeto a propaganda unilateral. »»









«Las únicas veces que vi conflictos entre marroquíes y argelinas fueron en las redes sociales»dice Rayan. Nesrine deplora estos enfrentamientos: “No puedo entender la brecha entre lo que leo y lo que vivo a diario. En las redes, es violento, pero en la vida real, casi no hay tensiones. »» Para muchos jóvenes Franco-Algeria o Franco-Moroccanos, estos enfrentamientos digitales parecen desconectados de su vida diaria, donde las relaciones permanecen sobre todo fraternal. “Todavía estamos en el estadio de burlas, bromas para reír. Es más una buena rivalidad anguilada que un conflicto real «Nuance el joven parisino.





Sin embargo, muchos jóvenes permanecen separados de estas tensiones en línea y prefieren confiar en su experiencia personal en Francia, donde las amistades tienen prioridad sobre las disputas históricas. “Nuestra generación tiene un papel que desempeñar. El hecho de que estas tensiones realmente no nos afecten demuestra que es posible dejarlas en el campo de la geopolítica «. Considera a Nesrine. Para Jaly, la responsabilidad se encuentra sobre todo a los gobiernos, en ambos lados de la frontera: «Nosotros, como población, podemos ser escuchados y ayudarse mutuamente tanto como desee, pero si los gobiernos no siguen, nunca se establecerá por completo. »»