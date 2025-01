Presupuesto: el PS dispuesto a censurar al gobierno si no obtiene “concesiones notables”

El Partido Socialista (PS) pidió este lunes 6 de enero en el Ministerio de Economía y Finanzas, donde fue recibido para discutir el presupuesto 2025, una verdadera «negociación». Se planteó la amenaza de censura si “concesiones notables” no se obtuvieron en el marco de consultas de diferentes fuerzas políticas.









“Fue una reunión que esperamos que sea útil, pero volvimos a convocar (…) que no estábamos dispuestos a vendernos y que si no había concesiones notables para los franceses, estábamos dispuestos nuevamente a asumir nuestras responsabilidades, incluso mediante la censura”.declaró el primer secretario del PS, Olivier Faure, tras esta entrevista en Bercy. “No lo queremos, queremos progreso, queremos que haya un diálogo fructífero que hasta ahora nunca se ha producidoañadió. Queremos una negociación y ampliaremos las discusiones en los próximos días para tener éxito. (…) para progresar. »





Al iniciar conversaciones con los partidos políticos representados en el Parlamento, los Ministros de Economía, Eric Lombard, y de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, esperan implicarlos en la preparación de un presupuesto de » compromiso « que puede ser adoptado en la Asamblea Nacional, donde el ex primer ministro Michel Barnier tropezó con una moción de censura el 4 de diciembre de 2024.





“Una propuesta para modificar la reforma jubilatoria”





Al salir de Bercy, el presidente del grupo socialista en el Senado, Patrick Kanner, informó“una propuesta de modificación y evolución de la reforma jubilatoria” por parte del gobierno. “El ministro encargado, (Amélie) de Montchalin, no entró en detalles, pero claramente la presión que hemos ejercido sobre este tema desde el principio está moviendo líneas dentro del gobierno y eso es totalmente positivo”.dijo. En las próximas negociaciones, la cuestión de la reforma de las pensiones será competencia de los socialistas “un proyecto prioritario”prometió el líder del PS en la cámara alta del Parlamento.





Antes de reunirse con los electos socialistas, Eric Lombard estimó el lunes por la mañana en el France-Inter que esperaba “un diálogo (más) fructífero con los partidos de izquierda y con la Agrupación Nacional”. «Creo que hay posibles convergencias con el Partido Socialista, pero también con el Partido Comunista y con los Verdes». declaró el Ministro de Economía. Recibido el primer lunes, Marc Fesneau, presidente del grupo MoDem en la Asamblea Nacional, afirmó a su salida que » compromiso « medidas presupuestarias eran posibles, especialmente con los socialistas en el “justicia fiscal” y el «justicia social».









Los ambientalistas y comunistas deberían ser recibidos el miércoles. En cuanto a La France insoumise, Eric Coquerel se reunirá con el ministro en Bercy el jueves por la tarde, según informó su entorno a la Agence France-Presse. Tras la reunión de líderes socialistas, el líder rebelde Jean-Luc Mélenchon advirtió el lunes que “Los rebeldes no se comprometen con la no censura negociada por el PS”. “El PFN (Nuevo Frente Popular) no fue informado ni confiscado antes”dijo en la red social X (antes Twitter).





Las reuniones están previstas hasta la declaración de política general del primer ministro François Bayrou el 14 de enero, con la esperanza de tener un presupuesto “durante febrero”según Amélie de Montchalin. Para 2025, el gobierno se propone alcanzar un déficit público que incluya “entre el 5% y el 5,5%” del PIB, tras un nivel esperado “alrededor del 6,1%” para 2024, indicó Eric Lombard al micrófono del France-Inter. Esto requerirá un esfuerzo presupuestario “alrededor de 50 mil millones de euros”menos de los 60 mil millones que pretendía el gobierno anterior, » básicamente « a través del ahorro.