Presupuesto 2025: «Votaremos la censura», asegura a Tondelier, «enojado» contra los recortes de ecología

«Votaremos por la censura y lo haremos conocer con mucha fuerza»dijo el Jefe de Ecologistas Marine Tondelier este jueves 23 de enero en el proyecto de presupuesto estatal renovado por el gobierno y el Senado con muy numerosos recortes de ecología.









«Estoy enojado»dijo en TF1, anunciando el lanzamiento de una petición «se detiene en el sacrificio de la ecología» y prometiendo «Un inventario permanente» de lo que el gobierno «Está en proceso de ecología».





“No es solo para pájaros pequeños, es poder adquisitivo. Cuando disminuye el arrendamiento social, cuando no permite que los franceses compren un vehículo eléctrico y, por lo tanto, (eso)los hacemos dependiendo del aceite, cuando no les permitimos aislarse y, por lo tanto, (eso)Los dejamos en colanders térmicos en invierno y en hervidores térmicos en verano, cuando no se les da acceso a estas cosas básicas en 2024, por lo que no, no podemos estar orgullosos de ser franceses «ella criticó.









Aproximadamente «mil millones de euros» menos en comparación con 2024





El borrador del presupuesto estatal para 2025 debe adoptar este jueves en el Senado, después de ser rechazado en la Asamblea Nacional cuando Michel Barnier seguía siendo primer ministro. Luego debe ser tamizado en un comité conjunto conjunto de siete diputados y siete senadores, el 30 de enero, responsable de convertirla en una versión de compromiso.









Si tienen éxito, la versión común tendrá que aprobar el filtro de la Asamblea Nacional en la semana del 3 de febrero para una votación final, o un posible regreso de 49.3, sin duda seguido de una nueva moción de censura.





«Las sumas que no invirtimos en el medio ambiente, los economistas lo demuestran que costará cinco veces más caro»recordó marine tondelier, listado: » – 200 millones de energías renovables, – 30 millones en biodiversidad, – 175 millones en arrendamiento social …».





En total, según el Ministro de Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher, su perímetro «Se someterá a una reparación de sus medios»acerca de «Mil millones de euros (menos) en comparación con la ejecución del año 2024».