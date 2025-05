“¿Por qué rechazar las palabras correctas?” “: Bayrou defiende el término” islamofobia “, después del asesinato de un musulmán en una mezquita

Por

RG (con AFP)

Publicado en



4 de mayo de 2025 a las 11:56 a.m. actualizó el



4 de mayo de 2025 a las 1:29 p.m.

Tiempo de lectura: 2 min.







François Bayrou defendió su trabajo del período el sábado 3 de mayo “Islamofóbico” – disputado por parte de la clase política – después del asesinato de un musulmán en una mezquita la semana pasada.





“Tienes que tener el coraje de decir cosas como son”dijo el primer ministro en una entrevista publicada el sábado por la noche en el sitio de la “Journal du Dimanche” (“JDD”), semanalmente propiedad del multimillonario Vincent Bolloré.





“Regalizar una palabra porque no queremos mirar frente a la realidad es una actitud que ya he encontrado en mi vida política. Aquí, los hechos son claros: un niño de 22 años, asesinado en una mezquita mientras oró. Y su atacante filma su muerte al pronunciar insultos.agrega.









“Veo la detestación de los musulmanes y el Islam, la detestación de judíos y judaísmo. Y la detestación de cristianos. Con crímenes en los tres casos”dijo de nuevo. Después del asesinato de Aboubakar Cissé, mató a 57 puñaladas mientras estaba en oración en la mezquita del Gran Combén el 25 de abril, el primer ministro había denunciado “Ignominio islamofóbico” en un tweet.





Retailleau denuncia la “connotación ideológica” del término





El término “islamofobia” prácticamente no es utilizado por el derecho, lo que lo disputa. “Hay una connotación ideológica del término” islamofobia “muy marcada frente a la hermandad musulmana, quien significa que en nuestro ministerio, tomamos la precaución de no usarla”dijo el ministro del Interior, Bruno Retailleau, después del asesinato de Aboubakar Cissé.









El futuro jefe de la fiesta Les Républicains también ha publicado un folleto titulado “No cedas: manifiesto contra el islamismo” (Ediciones de l’Absingerire), en la que denuncia el término “islamofobia” que “Ya no tiene como objetivo denunciar legítimamente los actos de hostilidad hacia las poblaciones musulmanas” Pero quien “Con demasiada frecuencia tiene como objetivo neutralizar cualquier cuestionamiento sobre el Islam, e incluso cualquier advertencia sobre el islamismo político”.





Cuestionado el 27 de abril sobre BFMTV de su posición diferente con el Jefe de Gobierno, Bruno Retailleau había barrido: “En intención, es lo mismo, queríamos designar lo mismo”. Cuando se le preguntó sobre el hecho de que su elección de la palabra puede dar la sensación de disminuir la realidad de la violencia contra los musulmanes, negó: “No le resta valor a eso”.





El cambio de Mélenchon





Una gran parte de la izquierda lo usó, pero ese no fue el caso hace unos años. “Es cierto que” islamofóbico “es una palabra que no nos gusta. Ciertamente, preferimos luchar contra el” odio a los musulmanes “. Pero la pregunta planteada hoy no es en absoluto de la derecha o no criticar una religión”escribió Jean-Luc Mélenchon en 2019.









En ese momento, la izquierda estaba destrozada por la necesidad de participar o no en una caminata “Contra la islamofobia” Organizado por el colectivo contra la islamofobia en Francia, disuelto desde entonces porque acusado de vínculos con la Hermandad Musulmana. Isoumis ahora usa esta palabra muy en gran medida. “Que aquellos que intentan ahogar el tema en el contexto de las acrobacias semánticas se despierten”luego criticó el eurodiputado Rima Hassan.









En 2021, el diputado socialista Jérôme Guyj explicó desafiar este término que consideró como un “Concepto eminentemente político y pernicioso”. “La batalla política siempre comienza con la batalla de las palabras. Esta palabra les permite incluir las leyes seculares subrepticios pero metódicamente”dijo entonces.





Su uso aún no está generalizado en todas partes de la izquierda. El jefe del Partido Comunista francés Fabien Roussel le prefiere el término “Antimusulman Hatred”.