Por qué algunos vestíbulos dan números falsos en peces o lobo

Entrevista

El 10 de junio, en el medio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNUP) en Niza, FranceInfo estiró el micrófono a un pescador Breton. El hombre usa Chalt, estas enormes redes acusadas, en particular de la captura de especies que no deben ser atrapadas, y que, por lo tanto, están en peligro. A la pregunta del periodista sobre el daño del arrastre, este pescador responde en silencio: “Bueno, es falso. Yo, han sido cinco generaciones de pescadores que estoy aquí (…) Y han sido cinco generaciones que ganamos nuestra corteza. »» No hay problema en las existencias de pescado, por lo tanto. Él va más allá: “Ya no puedo ver lo contrario: son las áreas donde no hay más chalts, o menos chalts, bueno estas áreas, ya no podemos trabajar. »Comprender: donde no hay más rastreo, “Una especie de algas” Prolífero, que sería perjudicial para los peces. En resumen, cuanto más intensiva pesca, mejor se usan los peces pequeños …





Este tipo de discurso, sin ninguna base científica, se llama biodiversidad-skepticismo (“Extinción de negación” En inglés: negación de la extinción de especies). Es menos conocido que su hermano mayor, el climatroscepticismo, pero toma prestado el mismo modo de operación: presentar datos truncados o francamente falsos para sembrar dudas sobre la realidad de un hecho establecido, en este caso, el riesgo de extinción que se ejecuta por nombre …