¿Podría Ile-de-France ser independiente en términos de comida?

Solo el 2 % de los productos alimenticios consumidos en Ile-de-France son locales. Una realidad que desafía cuando sabes que la región también es una tierra agrícola que exporta, por ejemplo, sus cereales. ¿Podríamos remediar esta situación?





Ile-de-France, la región más rica del país, concentra el 30 % del PIB y una alta proporción de graduados, mientras disfrutan de una reputación internacional. Sin embargo, depende casi por completo del exterior para su dieta, con solo el 2 % de los productos alimenticios de la región según un estudio de 2017 y de 5 a 7 días de autonomía en caso de una crisis.









Estas cifras piden problemas de seguridad, soberanía y autosuficiencia, y cuestionan todo el sistema alimentario, desde la producción hasta el consumo.





Desde el campo hasta el plato, ¿cómo podemos explicarlo y cómo, sobre todo, podríamos hacer que el Île-de-France sea más independiente del nivel de alimentos?





Muy bajo ile -de -france autonomía alimentaria





Comencemos con una paradoja: en Ile-de-France, la producción de cereales es muy excedente en comparación con las necesidades regionales (3,2 millones de toneladas de trigo en 2019, según Francoagimer), que, transformada en harina, representan más del doble del consumo de harina de 12 millones de ile-de-france. Sin embargo, la piscina de consumo importa harina, porque se exporta una alta proporción de este trigo (70-80 %). Un estudio especifica el detalle de los 1.6 millones de toneladas de alimentos de las provincias que ingresan a Ile-de-France cada año: principalmente frutas y verduras, supermercados, bebidas sin alcohol y productos lácteos. También nos permite aprender que los productos animales solo satisfacen el 2 % del consumo y que la producción de frutas y verduras corresponde a menos del 10 % del consumo regional.







El Plaine de Montesson, 550 hectáreas agrícolas a diez kilómetros de La Défense, aquí en 2020. Romuald Meigneux/Sipa





Sin embargo, la región era al menos el jardín de mercado hasta el comienzo del XXmi siglo. En 1895, Ile-de-France era autónomo, casi el 95 %, en frutas y verduras y, en 1960, había incluso más de 20,000 ha de verduras diversas en la región (alrededor de 2.000 ha hoy).





En la parte más urbanizada, solo el 0.6 % de los alimentos consumidos se producen hoy en la metrópoli del Gran París (MGP), que incluye París y 130 municipios circundantes, y al menos el 30 % de los alimentos consumidos en París provienen del internacional. Esta observación se plantea una vez, ¿es posible hoy mejorar la autonomía alimentaria de la región?





Agricultura urbana, un empoderamiento?





La agricultura urbana a veces se presenta como un medio para conquistar nuevas tierras productivas en la ciudad para producir localmente, especialmente frutas y verduras. Sin embargo, el trabajo del agroecólogo Baptiste Grerste muestra que al colocar las 80 hectáreas de techos cultivables en París, proporcionaríamos un máximo del 10 % de las frutas y verduras consumidas por los parisianos.









Cultura en la hidroponía de tomate en el techo de un pabellón de París Expo Porte de Versailles en París, en 2020. Isa Harsin/SIPA





Además, el elevador de estos techos y otras limitaciones puede limitar la superficie realmente cultivable. A pesar del fuerte apoyo del ayuntamiento, la superficie en la producción intramural solo aumentó de 11 ha en 2014 a 31 ha en 2020.





Para que Ile-de-France sea más independiente del nivel de alimentos, sería necesario alentar a las comunidades a usar más alimentos de la agricultura periurbana.





Catering colectivo: ¿un camino de empoderamiento de alimentos y evolución de la agricultura local?





Esto parece particularmente bien indicado para alimentar la catering colectiva, especialmente pública (escuelas, guarderías, universidades, escuelas secundarias, hospitales públicos, hogares de ancianos públicos, prisiones), que representa en île-de-france casi 650 millones de comidas anuales servidas, más del 50 % en el sector escolar. Por lo tanto, constituye una fuente importante de influencia en el alimento de los habitantes y puede convertirse en una palanca para la evolución de la agricultura local hacia formas más sostenibles, alentada en esto por la ley egalim.





El Ile-de-France Periurban, en Sena-Et-Marne, Yvelines, Val-D’Oise y Essonne, participa cada vez más en esta dinámica. De hecho, vemos creciendo el número de operaciones que diversifican sus producciones hacia las legumbres y verduras de campo completo para la catering colectiva, en particular en la producción orgánica, con la notable influencia de la biodranza Coop Bio d’-île-de-France, creada en 2014.









Estos son principalmente árboles de cereales diversificados o jardineros de mercado bastante grandes (al menos diez hectáreas) en especies específicas (ensaladas, zanahorias, papas, etc.). Los jardineros del mercado más pequeños (menos de 5 ha), muy diversificados en vegetales, muchos de los cuales se han establecido en los últimos diez años con un fuerte apoyo de las autoridades locales, están menos orientados hacia esta salida, lo que requiere grandes volúmenes a un precio relativamente bajo e induce muchas referencias de restricciones para los productores, de ahí el interés de formas mutualizadas de marketing.





Así es como algunas comunidades prefieren ir directamente a la gestión agrícola para su catering colectivo como Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) en la región de PACA, o Moissy-Cramayel (SEINE-ET-MARNE) o Villejuif (val-de-marne) en Ile-de-Francia. La gestión agrícola es una granja municipal cuya tierra pertenece a la ciudad y cuyo personal es un empleado municipal.





Este papel de estructuración de la catering colectiva hizo posible, en 2023, lanzar la asociación Agriparis Seine, ampliando el concepto de ” local “ A 250 km alrededor de París y dirigidos a estructurar sectores de agricultura sostenible mediante compras públicas, viajar por el Sena, desde Le Havre al norte de Yonne, el río sirve como un importante suministro a largo plazo. Al mismo tiempo, el plan maestro para la región de île-de-France está considerando otras lógicas, con un proyecto de jardinería de mercado en torno a París.





Formas de agricultura urbana inclusiva y útil para audiencias precarias





Supporting, through collective catering, Ile -de -France agriculture, communities also hope to fight with it against the scourge of food precariousness, which has increased in recent years: the new agency of active solidarity the figure today in a range of 12 to 20 % of the population, with strong intra -regional disparities on the number of inhabitants affected and the intensity of this precariousness, Prevalence of nutrition diseases (diabetes, obesidad). ¿Puede la agricultura urbana (intra y periurbana) desempeñar papeles interesantes para alimentar mejor a las personas en precariedad?





Los jardines colectivos (familiares, compartidos, en la parte inferior del edificio), más de 1.300 en île-de-france en 2019, contribuyen directamente a él por una autoproducción de alimentos, variable pero que puede ser significativo dependiendo del tamaño de los jardines y la participación de los jardineros: podría representar, en 2019, en los jardines familiares, más de € 1,500 en el año en las compras de las frutas y vegetales y probablemente en 2019, y probablemente en los jardines familiares, más de € 1,500 en el año en las compras de la fruta y podría representar en 2019, y probablemente en los jardines familiares, más de € 1,500 en el año en las compras de las frutas y vegetales y probablemente en 2019, y probablemente en los jardines familiares, más de € 1,500 en el año en las compras de la fruta y podría representar en 2019, y probablemente en 2019, más de € 1,500 en el año en las compras de las frutas y vegetales de 2019, y probablemente en 2019, y probablemente en un solo 1,500 de € inflación. Con el aumento de la pobreza y la mayor demanda de jardines colectivos desde la crisis covid, sería necesario realizar un estudio sobre roles cuantitativos y económicos, en territorios Ile -de -France, varias formas de jardinería colectiva.





En Peri -urban, los jardines de integración, incluidos los de la red de Cocagne, reclaman más de 140,000 canastas de solidaridad por año a nivel nacional. En Essonne, los jardines de Limon proporcionan 550 canastas de solidaridad por semana.





La red AMAP Ile-de-France (son 290 en 2023) también ofrece, desde 2021, cestas de solidaridad o entregas excedentes a supermercados o restaurantes solidarios. Sin embargo, la forma de solidaridad ética básica, este suministro sigue siendo muy confidencial en términos cuantitativos.









Además, la producción de alimentos no lo es todo, debe poder y saber cómo cocinar productos, lo que no siempre es posible (por falta de equipo) cuando vive en un hotel social, en alojamiento de emergencia o en otras viviendas precarias. Es para facilitar la integración de estos productos frescos en el alimento del público en dificultad que las estructuras asociativas combinan la jardinería y el procesamiento de alimentos.





La importancia de la democracia alimentaria





Al igual que la dinámica observada en todas partes en Francia, establecida en Ile-de-France, iniciativas para promover la accesibilidad a los productos de calidad para todos, basados ​​en principios de “Democracia alimentaria” : Experimentos locales en efectivo de alimentos, transferencias monetarias “Fannyés” Hacia productos sostenibles (Vit’alim por acción contra el hambre y el Consejo Departamental de Sena-Saint-Denis), Comités de Alimentos y Salud Locales (PTCE Pays de France) …





Es un desafío grave estructurar el análisis de la retroalimentación, ya que depende de la capacidad de distribuir modelos alternativos propuestos para transformar el sistema alimentario de una manera duradera. El Proyecto Territoire Precarité Food (TZPA) (TZPA) (un término propuesto por el laboratorio de ESS), dirigido por la red de agricultura urbana y la precariedad alimentaria de la silla de agricultura urbana (AUPA), apunta precisamente a evaluar los impactos de varias de estas iniciativas “Seguridad alimentaria sostenible” en los territorios en cuestión.









Sigue siendo crucial poder evaluar mejor científicamente, desde el punto de vista de la lucha contra la precariedad alimentaria, estas diversas iniciativas, desde AMAPM hasta la gestión agrícola, hasta la cual funciona la silla de agricultura urbana (Agroparis Tech).





En Ile-de-France, la autonomía alimentaria sigue siendo baja debido a las orientaciones actuales de los sistemas y mercados de producción. Convertirse más autónomo implica no solo aumentar la producción local, sino también la transformación regional y la distribución de productos. El catering colectivo y la lucha contra la precariedad alimentaria son dos palancas esenciales, a menudo anidadas juntas: las comunidades a menudo señalan que la catering de la escuela colectiva ya representa una forma de lucha contra la precariedad de los niños de los niños, si sin embargo, los cantos escolares son bien accesibles para todos.





Estos dos sujetos se ven afectados por las políticas públicas y a menudo limitadas por la falta de coordinación y medios. Un mejor apoyo financiero y una evaluación rigurosa de las iniciativas locales podrían inspirar políticas públicas más eficientes y sostenibles. Allí, la investigación en estrecha conexión con los actores políticos y de campo es fuertemente convocada. No hace falta decir que también carece de los medios hoy para eso.









Agnès lelièvre Profesor de Agronomía, Agroparistech-Paris-Saclay University

Christine Aubry Fundador del equipo de investigación de INRAE “Agricultura urbana”Umr Sadapt, Universidad Agroparisech-Paris-Saclay

Clotilde saine Animador de red sobre el tema de la comida, Agroparisech-Paris-Saclay University

Saïdi-Kabeche Doudja Maestro-investigador en ciencias de la gestión, agroparistecha-universidad de París-Saclay

Fanny Provent ingeniero agrícola