¿Podemos salvar el planeta con hormigón?

En Suiza, la empresa Neustark captura CO₂ en los escombros de la construcción. Un símbolo de una industria extraña y emergente, de la que depende nuestro futuro climático.

Por supuesto, en la superficie, esto no es nada emocionante. Una pila de hormigón triturado se transforma en una pila de hormigón todavía triturado, quizás ligeramente blanqueado, pero a simple vista es difícil distinguirlo. En el medio hay una cinta de correr conectada a una bombona de CO₂. Si pudiéramos examinar al microscopio la piedra que brota al final de esta cadena, distinguiríamos la piedra caliza fijada en las grietas. Pero por ahora, cuando miramos hacia arriba, vemos principalmente a una delegación de BlackRock, ocupada filmando -con un dron que sobrevuela equipos de construcción- un vídeo promocional de esta tecnología que permite “eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera”. El gigante financiero acaba de invertir en esta start-up llamada Neustark, que forma parte de una industria incipiente que ha acaparado toda la atención en los últimos meses: la eliminación del CO₂ atmosférico que se ha convertido, por la fuerza de las circunstancias, en esencial para nuestra supervivencia climática. .







El hormigón triturado espera ser transformado en un sumidero de carbono, cerca de Berna, el 7 de noviembre de 2024. EPHRAIM BIERI POR “LA NUEVA OBS”





Estamos al norte de Berna, Suiza, en el lugar de una antigua fábrica de papel que está siendo demolida y donde Neustark ha instalado una de sus unidades. “Aprovechamos el derribo de edificios para almacenar en forma sólida el carbono que hemos capturado previamente”explica Valentin Gutknecht, uno de los fundadores, un simpático empresario de 34 años. En concreto, Neustark recupera CO₂ de las plantas de biogás (aquí en las afueras de Berna) y luego lo “mineraliza”: al entrar en contacto con los residuos de hormigón, el gas se transforma en piedra caliza. El material obtenido, pomposamente llamado “hormigón reciclado”, se utilizará para construir carreteras o cemento. De este modo, el carbono se almacenará durante períodos de tiempo muy largos y no escapará al aire ambiente. “Es mucho mejor que plantar árboles, siempre a merced de esfumarse”destaca ante uno de los visitantes. Como la producción de biogás utiliza plantas como materia prima y a medida que crecían capturaban CO₂ a través de la fotosíntesis, eliminamos estas moléculas de la atmósfera (generalmente se liberan durante la producción de biogás). En la jerga lo llamamos “emisiones negativas” y a pesar del entusiasmo del equipo de vídeo de BlackRock, este no es un tema consensuado.









Valentin Gutknecht, director ejecutivo de Neustark, 7 de noviembre de 2024. EPHRAIM BIERI POR “LA NUEVA OBS”









Botes de dióxido de carbono que se utilizarán para mineralizar el hormigón, cerca de Berna, el 7 de noviembre de 2024. EPHRAIM BIERI POR “LA NUEVA OBS”





Si estos métodos siguen siendo muy controvertidos en los círculos ecologistas es porque en estas dos breves palabras, aparentemente contradictorias, está en juego parte de nuestro futuro. Para entender esto, debemos darnos cuenta de que los bosques –gracias a la fotosíntesis– y los océanos –gracias a la disolución del CO₂ en aguas frías– eliminan aproximadamente la mitad de los gases de efecto invernadero que emitimos. El objetivo es amplificar estos “sumideros de carbono” para absorber los gases de calentamiento que se han acumulado en la atmósfera y compensar, a partir de 2050, las llamadas emisiones “residuales”, aquellas que tendremos dificultades para evitar. Cuando hablamos de “neutralidad de carbono”, nos referimos a este equilibrio (entre lo que emitimos y lo que retiramos). Como no podemos plantar árboles en todas partes, tuvimos que imaginar medios complementarios: modificar la química de los océanos, acelerar ciclos largos triturando rocas, desarrollar aspiradoras de CO₂. Entre las tecnologías que permitirían absorber nuestra contaminación, la “bioenergía con captura y almacenamiento de CO₂”, que hace Neustark, es una de las que más esperan los modeladores del IPCC.









En Estados Unidos, los multimillonarios financian numerosas empresas emergentes en este campo y algunos incluso hablan de “nueva fiebre del oro”. En todas partes, las empresas se lanzan con objetivos similares, pero con procesos diferentes: en eventos de negociosdesfilan tarjetas de visita con nombres, a cual más poético que el anterior (Skytree, Sustaera, Carbyon, etc.). En Francia, acaba de crearse la Asociación Francesa de Emisiones Negativas para reunir a los actores del sector. En el mundo de la eliminación de dióxido de carbono atmosférico (EDC), donde ahora se acepta que será necesario eliminar entre 4 y 16 Gt por año alrededor de 2050 (en comparación con las 40 Gt que emitimos actualmente), el principal temor es que tales una industria –porque lo es– nunca se materializará. De hecho, estamos sólo al 0,13% del objetivo. “Por el momento, con Neustark hemos eliminado el equivalente a las emisiones anuales de unos 300 franceses, reconoce Valentin Gutknecht, pero la tecnología debe madurar y ganaremos economías de escala: el objetivo es alcanzar el millón de toneladas de CO₂ en 2030…”









Para los críticos, el hecho de que tengamos que desarrollar una infraestructura de este tipo en veinticinco años demuestra un hecho triste: ante la crisis climática, nuestra incapacidad para transformar la sociedad nos obliga a esperar avances tecnológicos. “Para eliminar con éxito tales volúmenes, será necesario desarrollar una infraestructura al menos equivalente a la de los combustibles fósiles, si no el doble”explica Paolo Piffaretti, fundador de ClimeFi, que asesora a los compradores sobre los créditos de carbono generados. Si hubiéramos empezado a alejarnos del carbón, el petróleo y el gas hace unas décadas, cuando sonaron las primeras alarmas, no habríamos necesitado estas promesas de “retiradas”. Pero a medida que continuó la desgasificación del carbono, rápidamente se volvieron esenciales. Para trazar escenarios considerados “creíbles”, limitando el calentamiento a +2°C, o incluso +1,5°C, los modeladores tenían la opción: imaginar perturbaciones sociales fuertes e improbables, o esperar el despliegue masivo de tecnologías aún en su infancia. Prefirieron la segunda solución. Casi todos los escenarios del IPCC incluyen ahora estas tecnologías.









En la planta de biogás donde Neustark captura CO₂, en Berna, el 7 de noviembre de 2024. EPHRAIM BIERI POR “LA NUEVA OBS”









Sin embargo, las incertidumbres siguen siendo grandes. El primero se relaciona con la viabilidad “física”. En el caso de la bioenergía con captura y almacenamiento de CO₂, por ejemplo, el principal problema reside en el origen de la biomasa utilizada. ¿Dónde crecerán las plantas? ¿Están en competencia con las tierras agrícolas? Los fundadores de Neustark aseguran que no hacen concesiones: la planta de biogás utiliza residuos de alimentos de Berna y lodos de depuradora del tratamiento de aguas residuales. El segundo se relaciona con la viabilidad “económica”. Neustark, como todas las empresas emergentes en este campo, comercializa créditos de carbono. “Estamos vendiendo una retirada permanente, que no es lo mismo que compensaciones de carbono basadas en la plantación de árboles que son frágiles porque están expuestos a los incendios, por ejemplo”insiste Désirée Goldstein, nueva incorporación de Neustark. Desafortunadamente, por el momento, estos créditos de “alta calidad” son muy caros (del orden de unos cientos de euros por tonelada de CO₂) y el desarrollo del sector se basa en las compras voluntarias de un puñado de actores, como Microsoft o el Banco suizo UBS.









El hormigón “mineralizado” de Neustark, 7 de noviembre de 2024. EPHRAIM BIERI POR “LA NUEVA OBS”





¿Significa esto que sólo hay lavado verde ? En cualquier caso, esta es la pregunta que nos hacemos cuando vemos a la gente de BlackRock activa. ¿Neustark, al vincular sus “sumideros de carbono” con la construcción de carreteras y los fabricantes de cemento –para eso está el hormigón reciclado–, una de las industrias que más emisiones emite, no se asocia con los villanos de la historia? Sonrisa de Valentin Gutknecht, a quien seguramente le preguntaron a menudo: “ Soy pragmático. El capitalismo no se detendrá de la noche a la mañana y seguiremos usando hormigón. » Lo principal, a sus ojos, es no hacer “falsas promesas” y tener siempre presente que la máxima prioridad es reducir nuestras emisiones. Esta es también la opinión de Sylvain Delerce, de la ONG CarbonGap, que apoya el despliegue de estas tecnologías: “Si consideramos que estos métodos son inverosímiles, debemos establecer una moratoria. Pero entonces tendremos que encontrar alternativas para hacer frente al CO₂ ya acumulado en la atmósfera! De lo contrario, debemos controlar activamente este sector, regularlo y crearle una lógica económica sólida. Pero si nos quedamos entre los dos, entonces será el salvaje oeste…” Cuando nos fuimos, aún nos llevamos un trozo de hormigón “mineralizado”. Dentro de unos años será el símbolo de una revolución triunfante o de una fantasía desvanecida.