Participación ciudadana y justicia social, que revela el contenido de los cuadernos después de los chalecos amarillos.

23 de marzo de 2025 a las 11:00 a.m.

Las quejas 2018-2019 son difíciles de acceder a las voces públicas, incluso evocan su «confiscación». El 11 de marzo de 2025, la Asamblea Nacional adoptó, por unanimidad, una resolución que solicita la difusión y restitución de estos cuadernos. ¿Qué contienen? Un colectivo de investigadores pudo acceder a los 162 cuadernos (y unas 1,000 quejas) escritas en el Departamento de Somme y estudiarlas. Esta gran investigación, publicada en la revista «Annales, History, Social Sciences», revela un profundo deseo de participación ciudadana y justicia social.





Nuestra encuesta se relaciona con los cuadernos abiertos en el departamento de Somme entre diciembre de 2018 y febrero de 2019. En este departamento de 772 municipios, se abrieron 234 cuadernos, pero algunos permanecieron vacíos: se completaron poco menos de 200, por un total de 978 quejas. Hemos analizado los 162 cuadernos depositados en los archivos departamentales, así como las digitalizaciones, mantenidas en los archivos nacionales.









Se deben distinguir varios tipos de cuadernos y varias fases de apertura y escritura. De hecho, no todas las quejas se escribieron al mismo tiempo o en el mismo contexto.





Están los cuadernos de chalecos amarillos, abiertos y llenos directamente en las rotondas, desde mediados de noviembre de 2018 (por ejemplo en Mende). Apenas lo encontramos en el Somme.

A partir del 8 de diciembre de 2018, los alcaldes abrieron cuadernos «Motivos y propuestas» Y promete transmitirlos a prefectos y parlamentarios.

A partir del 15 de enero de 2019, la iniciativa fue tomada por el presidente de la república como parte de lo que él llama el «Gran debate nacional». En esta ocasión, los cuadernos de los ayuntamientos están integrados en esta nueva secuencia política y los nuevos cuadernos están abiertos.









En la suma, la segunda secuencia no es insignificante: el 40 % de las quejas se escriben antes del 15 de enero. A pesar de la reanudación del gran debate nacional de estos cuadernos, la forma de estos sigue siendo la misma, antes y después de esta fecha: muy libre, la expresión ciudadana no se limita a los temas impuestos por el gobierno. Si es muy difícil, si no imposible, decir quién vino a escribir en estos cuadernos, no es necesariamente chalecos amarillos los que se expresan. Estos cuadernos son formas muy variables: escolares más o menos grandes o gruesos, registros, hojas voladoras, etc.





Por lo tanto, los cuadernos están en la encrucijada de tres espacios de movilización alrededor de los mismos temas: rotondas, manifestaciones, debates locales (en el ayuntamiento o en otros lugares) y diferentes formas de expresión ciudadana. También constituyen, en sí mismos, un espacio para el diálogo entre los contribuyentes: las quejas a veces se responden entre sí.





Afiliación ciudadana, redistribución y reciprocidad





Las propuestas son extremadamente variadas, a veces contradictorias y de gran riqueza, tanto en sustancia como en la forma: encontramos listas de propuestas infinitivas, cartas más bien personales, contribuciones escritas, etc.





Sin embargo, se pueden liberar varias conclusiones principales de este material muy heterogéneo.





Si la oposición al gobierno y la denuncia de las élites políticas son frecuentes, la mayoría de las quejas se presentan como una forma de colaboración entre los editores y las autoridades a quienes se abordan estos escritos. Las personas que se sintieron autorizadas a venir y expresarse, en la escritura y en el ayuntamiento, hacen propuestas reales de economía política y se colocan en pie de igualdad con los gobernantes. El registro más frecuente es el de la opinión, de la propuesta.









En Amiens, podemos leer:





“En vista de los intercambios de propuestas para transformar nuestra vida colectiva, aquí hay algunas propuestas. »»





O incluso, en Gueschart:





«Me permito volver a algunas pistas mencionadas o no en los últimos meses (…) para encontrar compromisos que recopilen la membresía máxima. »»





La gente viene a denunciar un desprecio, una situación vergonzosa o escandalosa, pero la ira es poco presente. De la misma manera, hay pocas palabras violentas o racistas. Sin embargo, la vergüenza se convoca, por ejemplo, cuando se trata de diferencias de ingresos.





Sobre altos funcionarios y funcionarios electos, un residente de Albert escribe:







«Es normal que su remuneración sea alta, pero, quién llegó a un cierto umbral, se vuelve indecente sin contar las ventajas que lo acompañan. »»





Los contribuyentes expresan así una competencia y legitimidad para intervenir en el debate público y discutir recursos comunes, impuestos y servicios públicos. También son cercanos y conscientes de las realidades del estado que son o se sienten lejos de la clase política.





Una solicitud de equidad y tener en cuenta el discurso ciudadano





Las quejas ofrecen soluciones para llevar a cabo una redistribución correcta de los recursos. Los contribuyentes usan el lenguaje de reciprocidad y proporción: no es solo eliminar o crear impuestos, sino proponer medidas vinculadas entre sí.





Un contribuyente a Poulainville está dirigido a «Señor Presidente» indicándole:





“Sería preferible reducir la compensación para ministros y diputados. Para eliminar las pensiones de los ex presidentes más allá de los cinco años. Recuperación del ISF. Para aumentar el poder adquisitivo de los jubilados, los trabajadores discapacitados pagaron al smig (sic). Eliminación del CSG para jubilados y también queremos configurar el RIC. »»









Los ciudadanos destacan la contribución de todos a la producción de riqueza del país en términos de impuestos (como ISF), trabajo o actividades: a menudo se recuerda que los jubilados son activos útiles para la sociedad. Existe un reclamo real de un rendimiento justo y proporcional, en términos de reconocimiento y recursos: participo, trabajo, pago mis impuestos, por lo que no debo ser despreciado, ignorado o lejos de los servicios públicos.





Las pensiones, el trabajo y los impuestos ocupan más de la mitad de los mensajes. Esta insistencia en la contribución realizada se combina con la preocupación por la distinción con respecto a aquellos que dependen de la asistencia social. Sentimos un verdadero miedo a cambiar más allá de este marco del «Reciprocidad ciudadana».





Los cuadernos no hablan tanta igualdad como de equidad. Esta noción de equidad implica una interdependencia y recursos limitados, corresponde a un equilibrio entre las partes de un informe, evitando el enriquecimiento de uno en detrimento del otro. En Aubigny, podemos leer:





«Salarios del 1 al 20 en lugar de 1 a 40. ¡Cuanto más ganamos, más ventajas! Un poco más de equidad en este mundo. Un poco más de justicia social. No más solidaridad. ¿Qué significa la igualdad, la fraternidad y la libertad? Restaurar las 14 rebanadas para que el impuesto sea progresivo, cuanto más gane, más tendrá que pagar. Son los accionistas del CAC40 los que más ganan, es el más rico los que tienen todas las ventajas (una injusticia profunda). Eliminar los nichos fiscales (…) Redistribución de la riqueza. »»





Entonces no es sorprendente que las críticas a la ventaja impuestos de las multinacionales o los más ricos (ISF) sean tan masivos, así para el estilo de vida, supuestamente o real, de la clase política.





Para una vida digna





Pero si bien hay una gran cuestión de pobreza en estos cuadernos, de dificultades materiales, los contribuyentes no se presentan como pobres: se presentan como «Trabajadores pobres».





«Todos deben poder vivir decentemente de su trabajo en un país como el nuestro» ; “Soy un pobre trabajador. Realmente, a diario, tengo la sensación de «trabajar en una pérdida» «Leemos en Amiens.









El adjetivo » pobre « subraya la degradación de un estatus más que una condición económica. Y este es uno de los escándalos más denunciados con el «Privilegios» Clase política: el trabajo y la redistribución estatal no protegen (o más) de la pobreza y la precariedad. No permiten vivir con dignidad.





Finalmente, las lógicas y las coherencias que el presidente de estas propuestas de economía política atrae a una comunidad de beneficiarios de recursos comunes. Hay una cierta concepción de la ciudadanía: los contribuyentes solicitan participar en la vida democrática porque contribuyen a la riqueza del país, porque pagan impuestos.





Esto explica la asociación hecha entre impuestos y democracia en las quejas: para ellos, estar participando ser ciudadano. Pero también se puede escuchar, ser escuchado para tener acceso a los servicios públicos. Y sobre todo, tenga derecho a una vida digna.









Romain Benoit-Lévy, Archivista de paleógrafo, Asociado de Historia, Estudiante Doctoral en Historia Moderna (Tempora), Universidad Rennes 2, Emilia Schijman, Sociólogo, Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS), Pierre-Louis Sánchez, sociólogo, París Cité University, Simona Cerutti, Historiador, Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales (EHESS), Simon Castanié, Doctor asociado de Historia, Universidad Rennes 2, Stéphane baciocchi, Ingeniero de Investigación de Ciencias Sociales, Facultad de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales (EHESS)