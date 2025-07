Para desagradar los viajes cotidianos, “también es necesario que evolucionen las representaciones culturales”

En Francia, no tenemos aceite, pero tenemos autos, muchos autos. Y nuestros conciudadanos no solo lo usan para ir al mar durante el verano. Como es el caso con casi todos los europeos, casi el 80 % de sus viajes “diarios” que se llaman así están de hecho detrás de un volante, contra solo más del 10 % en el transporte público (autobús, tranvía, ter, etc.).









Sin embargo, además de los problemas de tráfico y los estacionamientos que genera, el automóvil, aún muy no electrificado, obviamente tiene la tendencia molesta a acelerar el cambio climático: el sector de transporte pesa el 30 % del total de las emisiones europeas de gases de efecto invernadero.





Encontrar alternativas es, por lo tanto, sin duda. Pero, ¿cómo podemos actuar para que, a su vez, no tengan un impacto dañino en el medio ambiente, en la artificialización de los suelos y en el buen equilibrio entre los territorios urbanizados y rurales? Estas son las preguntas que han alimentado los reflejos del ciclo del laboratorio de posibles, coordinadas por “Le Nouvel OBS”, en asociación con dos Grandes Écoles-HEC y París Dauphine-PSL y el operador de transporte Transdev.





El laboratorio tuvo lugar por primera vez el 13 de marzo, en el auditorio de “New OBS”: se trataba de definir los desafíos de la investigación por venir, en otras palabras, cómo conciliar las necesidades legítimas de movilidad de los ciudadanos con respecto a los imperativos climáticos y territoriales. Los estudiantes de HEC y Dauphine se pusieron de pie, y entregaron una docena de informes, que fueron analizados notablemente con interés por parte de los equipos de Transdev.









Estas obras apuntan, entre otras cosas, el problema planteado por los nuevos proyectos de las líneas ferroviarias: si, en Francia, es un transporte positivo para el clima (porque operar en una electricidad principalmente desde el carbono nuclear, por lo tanto, el carbono neutral), ¿no funciona con el riesgo de contribuir a la concretación de suelos agrícolas y forestales, en contradicción con el objetivo de la artificialización cero (zan)?





Alternativas al coche





“Esta es una pregunta que no surge para las líneas en las que operamos, en Francia como en EuropaSlice Antoine Grange, Director Gerente de Transdev de Europa. Debido a que estas son solo las llamadas líneas “cotidianas”, es decir, rara vez excede el perímetro regional. Sin embargo, en estos viajes, no hay nuevas líneas en construcción. Nuestras intervenciones solo se realizan en las que ya existen y renovadas, sin impacto en el suelo. »»





Por lo tanto, Transdev proporciona al personal (conductores, agentes de mantenimiento, etc.) a varias líneas regionales del antiguo continente, en Alemania, en Suecia e incluso, pronto, en Francia, en Francia, desde el enlace de Marsella -Nices, será administrado por la Compañía a partir del 29 de junio. Y, para Antoine Grange, si los europeos aún favorecen el auto en masa, es menos por el gusto por el gusto de los grandes disgustos, sinónimo de libertad, ya que a veces escuchamos, ya que a veces escuchamos, por lo que nos oye, los europeos.









“En los territorios donde tiene lugar un” tierno shock “, es decir, donde sea que se ofrecen alternativas al automóvil confiable, puntual y accesible financieramente, vemos que los habitantes optan por el transporte público. Observamos esta tendencia en las líneas ferroviarias en las que operamos, pero también con una solución que promocionamos, la de los automóviles expresos.





Estos entrenadores modernos, con tarifas adecuadas (cada cuarto de hora) y, a veces, se benefician de las carreteras reservadas en las carreteras, son realmente prometedores en todos los niveles. “Probamos esta oferta recientemente en la aglomeración de Burdeos: los habitantes respondieronse regocija Antoine Grange. Porque casi todos prefieren un modo de transporte seguro, limpio y tranquilo en lugar de sufrir atascos de tráfico. »»





Próximamente los territorios





Pero, para François Gemenne, profesor de HEC, quien supervisó muchos de los informes realizados por los estudiantes del laboratorio de posibilidades, “También es necesario que las representaciones culturales evolucionen. Primero, los funcionarios electos ya no deberían estar habitados por esta obsesión por inaugurar nuevas líneas: que tienen el coraje político para defender las renovaciones de aquellos que ya existen! Y luego es necesario decir que las líneas de los automóviles de expresión no tienen nada que ver con los autobuses de recolección escolar en el pasado”.









Para él, esta última solución presenta al menos tres ventajas: ser relativamente económico para una comunidad, no mordisquear los suelos agrícolas (ya que estos autobuses toman las carreteras existentes) y, finalmente, hacen posible suspender los territorios más litorales, a diferencia de las líneas ferroviarias.





Entrenar a Europa





¿Y qué hay de las líneas principales rápidas que conectan las principales ciudades de Europa entre ellas, como el reciente enlace ferroviario entre Praga y Berlín? Varios informes de los estudiantes subrayan que esta movilidad es financieramente costosa, por lo tanto, socialmente discriminatoria, y que agravan la artificialización de los suelos. Observaciones compartidas por François Gemenne, incluso si, en sus ojos, es importante sopesar los pros y los contras antes de dedicar estas líneas a las Gemonías: “Conectar las capitales entre ellos cuenta con el nivel político si uno desea construir una Europa fuerte. Actualmente, circular en el continente antiguo no es práctico y costoso, no ayuda a crear un sentimiento europeo. Además, no olvidemos que las líneas rápidas pueden constituir una alternativa a los viajes de avión, muy emisor 2 . »»





La prueba de que lo que parece el más obvio en términos de movilidad no es necesariamente.