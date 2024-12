Pacto de no censura: “François Bayrou no respetó ninguna de las condiciones”, declara Olivier Faure

“François Bayrou no respetó ninguna de las condiciones” establecer un pacto de no censura entre el Primer Ministro y el Partido Socialista (PS), afirmó el martes 24 de diciembre su primer secretario, Olivier Faure, en reacción a la composición del Gobierno revelada el lunes.









“François Bayrou no respetó ninguna de las condiciones”reaccionó el diputado en RMC-BFMTV, enumerando tres de ellos: “No depender de la extrema derecha, no más fuerza con el 49,3 y por fin un cambio de dirección”. “No he oído nada parecido, no he visto nada y entonces me digo ‘pero en realidad, ¿qué sentido tenían estas horas que pasamos juntos?« »añadió.





“¿Cómo se comerán a los franceses? »





No descartó que el PS votara una moción de censura tras la declaración de política general realizada por François Bayrou el 14 de enero ante los diputados. “Quiero saber qué se planea exactamente en este gobierno, lo que escuché ayer es vago”molestó al líder socialista, que dijo que estaba dispuesto a llegar a un compromiso con el Primer Ministro centrista y consideró insuficientes sus acciones, especialmente en materia de pensiones.









“Ni siquiera sabemos a qué nivel quiere poner el listón del déficit (…) ¿Qué hará con los impuestos? ¿Cómo se comerán a los franceses? ¿Cuánto esfuerzo requerirá realmente de las grandes fortunas? »preguntó.





Lamentó que François Bayrou no haya hablado el lunes por la noche como “un centrista” pero como “Alguien que se había desviado, que consideraba que “por fin, Marine Le Pen, bueno, ¿por qué no? ¡Eh, no es tan grave”! ».









François Bayrou aseguró el lunes que no habría “gran ley” sobre inmigración pero “la ejecución y aplicación de medidas ya votadas”así como “propuestas de ley” asambleas. “Todavía pensaba que había algunos puntos de referencia en la vida y en el tema migratorio, para decir que la inspiración podría venir de la extrema derecha… (…) ¡Vamos a despertar! »Olivier Faure estaba indignado.









Respecto a Eric Lombard, ex director de la Caisse des Dépôts, presentado como una personalidad de izquierda por el Primer Ministro y nombrado jefe de una gran Bercy, el gerente mencionó “un amigo personal”. “¿Eso significa que tendrá las manos libres en Bercy? »preguntó. «Espero que pese». »





«Provocación»





Desde el lunes por la tarde, la oposición se ha mostrado muy dura con el nuevo gobierno, acusando en particular al Primer Ministro de reciclar a personalidades que anteriormente habían fracasado.





un gobierno de «derecha extremal» en forma de «provocación»juzgó Olivier Faure el lunes. un equipo completo “personas repudiadas en las urnas y que contribuyeron al hundimiento de nuestro país”añadió la presidenta del partido de diputados de La Francia Insumisa (LFI), Mathilde Panot.





“Por suerte el ridículo no mata” porque “François Bayrou reunió la coalición del fracaso”lanzó el presidente de RN, Jordan Bardella. Del lado de los republicanos (LR), que permanecen en el gobierno, Laurent Wauquiez habló de apoyo “muy exigente” a François Bayrou que podría ser «remoto» dependiendo del título mostrado.