Cibercrimen: el Departamento de Finanzas Públicas fue víctima de un gran hackeo

Publicado el 13 de agosto de 2026 a las 20:44 horas. Lectura: 1 min.

El sistema de información tributaria fue víctima a finales de junio de un “acceso ilegítimo”permitiendo “consulta y extracción de datos relativos a personas físicas y profesionales”anunció Bercy este jueves en un comunicado de prensa, sin especificar la naturaleza de los datos ni el número de contribuyentes afectados.

“El miércoles, un actor malintencionado reclamó acceso ilegítimo al sistema de información de la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFiP), ocurrido a finales de junio de 2026, tras suplantación de identidad”explica Bercy.

“Las primeras investigaciones confirman que este acceso, cortado a finales de junio en el marco del control realizado, permitía no obstante consultar y extraer datos relativos a particulares y profesionales”añade el comunicado de prensa.

No se especifica ningún orden de magnitud del número de víctimas. El sitio especializado “French Breaches”, que documenta los ciberataques cometidos en Francia, informó el jueves por la mañana en su sitio que 678.437 personas se verían afectadas, entre ellas 392.867 particulares y 285.570 profesionales, y en “el expediente estaría ahora a la venta por varios miles de euros”.

Según el comunicado de prensa de Bercy, “los usuarios interesados ​​recibirán información individual precisando los datos que probablemente hayan sido consultados o extraídos y, en su caso, las medidas de vigilancia que deberán adoptarse”.

“El hacker afirma tener nombres, fechas de nacimiento, direcciones, identificadores de terrenos, parcelas catastrales e información sobre las propiedades poseídas”y tener “todavía acceso a la cuenta DGFiP”según “French Breaches”, cuyo sitio estuvo temporalmente inactivo.

Bercy, por su parte, subrayó que tras la autoría del atentado de junio, “La DGFiP implementó inmediatamente nuevas medidas restrictivas para poner fin a esto y evitar nuevos accesos ilegítimos”sin aludir a esta posible nueva filtración, y “Continúan las investigaciones en profundidad para determinar con precisión los datos y el número de usuarios afectados”.

“Los equipos de la DGFiP encargados de los sistemas de información están totalmente movilizados, en colaboración con los servicios de los ministerios económicos y financieros, en particular el servicio del Alto Oficial de Defensa y Seguridad (SHFDS), así como con la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (Anssi)”asegura el texto.

Finalmente, como ocurre sistemáticamente en este tipo de piratería, la DGFiP “Notificará el incidente a la Comisión Nacional de Tecnologías de la Información y Libertades (Cnil), presentará una denuncia y comunicará nueva información a medida que avancen las investigaciones”.