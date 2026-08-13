Debido a la sequía, el único centro nuclear de Rumania cerró

Por primera vez desde la ola de calor de 2003, la unidad 2 de la central nuclear rumana de Cernavoda (Rumanía) fue cerrada este jueves 13 de agosto, anunció la empresa nacional Nuclearelectrica. La causa: el caudal del Danubio ha caído a un nivel históricamente bajo después de varias olas de calor y un déficit de precipitaciones en toda Europa. El miércoles, el gobierno rumano anunció la inminencia de este cierre.

Las fuentes de energía alternativas, incluida la generación eólica, así como las importaciones, deben garantizar el suministro de electricidad, pero las autoridades rumanas han reiterado su llamamiento a una “consumo responsable”. No han indicado una fecha para la reanudación de actividades.

Las operaciones de dragado y otros trabajos destinados a dirigir más agua del Danubio a la planta contribuyeron a retrasar el cierre completo de las instalaciones. Las operaciones, cuyo coste total se estima en más de dos millones de euros, consistieron también en hacer estallar una roca y hundir en el río cuatro barcazas llenas de piedras, con la esperanza de desviar su curso.

La vecina Hungría ha logrado hasta ahora evitar el cierre total de su única central nuclear, la de Paks, también enfriada por las aguas del Danubio, como se puede comprobar en el vídeo que encabeza el artículo. Pero Paks, cuya producción a partir de cuatro reactores nucleares suele cubrir alrededor de un tercio de las necesidades eléctricas de Hungría, ya está parcialmente cerrada desde finales de julio.

La sequía actual, que ya es grave, se ha visto agravada por el cambio climático causado por el hombre, según un informe publicado recientemente por el grupo de científicos World Weather Attribution. Problemas como este aumentarán, advierten los científicos, a medida que el calentamiento global provoque períodos de sequía más prolongados.

El mes pasado, casi dos tercios del Danubio alcanzaron caudales sin precedentes en promedio para un mes de julio en 34 años de mediciones, según un análisis publicado el lunes por el observatorio europeo del cambio climático Copernicus.