La ola de calor actual es más larga que la de 2003

Por Le TV BUS Canal de comunicación urbana con la AFP

Publicado el 13 de agosto de 2026 a las 14:14, actualizado el 13 de agosto de 2026 a las 2:41 p.m. Lectura: 1 min.

Este jueves 13 de agosto, la ola de calor que vive Francia supera en duración a la de 2003, con diecisiete días de calor intenso en el país, anunció Météo-France a la Agence France-Presse (AFP).

esta ola “Habiendo comenzado el 28 de julio, llevamos diecisiete días, contando hoy (Jueves 13 de agosto). De hecho, en términos de duración, hemos superado el año 2003”. y la anterior ola de calor de julio de 2026 (del 4 al 19), que duró dieciséis días cada una, explica el pronosticador nacional.

Se trata, pues, de la tercera ola de calor más larga jamás registrada en el país, después de las de julio de 2006 (21 días) y julio de 1983 (23 días). En términos de intensidad, es la ola de finales de junio de 2026 la que sigue siendo el récord hasta el día de hoy.

La actual ola de calor, que ha experimentado hasta el momento dos picos de intensidad -el primero el 29 de julio y el segundo este miércoles- aún no ha terminado. De hecho, el día más caluroso del episodio, el miércoles, podría superarse rápidamente. Según Météo-France, debe producirse un nuevo pico de calor “este jueves para la mitad occidental y el viernes para la mitad oriental del país, con valores en torno a los 40°C en muchas regiones”.

El descenso de las temperaturas comenzará en las costas de la Mancha el viernes 14 de agosto, para continuar el sábado 15 de agosto y extenderse progresivamente a todo el territorio el domingo.

Esta ola de calor es la 54mi que Francia ha sufrido desde 1947, la mitad de ellos ocurridos después de 2010, en un contexto de calentamiento global provocado por las actividades humanas.

El verano de 2026 estará marcado por una excepcional repetición de olas de calor: hasta la fecha, ya son tres olas en menos de dos meses. Antes de eso, un primer episodio de calor históricamente temprano azotó al país a finales de mayo.