Nigel Farage reelegido diputado en el Reino Unido en unas elecciones ridículas contra un candidato con cara de basura

Publicado el 14 de agosto de 2026 a las 11:03 horas. Lectura: 2 min.

Una elección absurda y un resultado sorprendente. Nigel Farage, líder del partido antiinmigración Reform UK, fue reelegido fácilmente como diputado durante unas elecciones legislativas parciales boicoteadas por los demás partidos, lo que permitió al candidato satírico Count Binface obtener una puntuación sin precedentes del 27% de los votos.

Según los resultados anunciados este viernes 14 de agosto a primera hora de la mañana por las autoridades electorales, Nigel Farage, de 62 años, obtuvo 22.239 votos (63% de los sufragios) contra 9.455 del conde Binface, durante este parcial que él mismo había provocado en la antigua estación balnearia de Clacton-on-Sea.

Las encuestas y los analistas habían anticipado ampliamente la victoria del precursor del Brexit, mientras que los demás partidos habían evitado unas elecciones que consideraban una broma y un intento de desvío de Nigel Farage. Los otros 32 candidatos que se presentaron –un récord– eran todos desconocidos o comediantes.

Con un 44%, la participación que algunos esperaban que fuera baja estuvo, sin embargo, dentro del promedio de los parciales británicos.

Durante la noche, incluso antes de que se anunciaran los resultados, Nigel Farage se declaró ganador. Contrariamente a la tradición británica, no apareció cuando se anunciaron los resultados, alegando que la policía le había advertido de un “Campaña en preparación destinada a perturbar y degradar los resultados”. Pero un funcionario de la comisión electoral local, Ian Davidson, aseguró que se estaba realizando el recuento. “con total seguridad”.

En las últimas elecciones en las que participó, durante unas elecciones legislativas parciales celebradas en junio cerca de Manchester, ganadas por el laborista Andy Burnham, convertido desde entonces en primer ministro, obtuvo el 0,2% de los votos.

Farage anunció el 7 de julio que volvía a poner en juego su escaño de diputado, ganado por primera vez en julio de 2024, tras siete intentos fallidos, tras verse atrapado en casos de donaciones no declaradas.

El organismo de vigilancia de la ética parlamentaria está investigando una donación de cinco millones de libras (5,7 millones de euros) que recibió de un multimillonario que hizo su fortuna con las criptomonedas, Christopher Harborne, poco antes de su elección como diputado por Clacton en julio de 2024.

Según el Times, Farage también recibió una donación no declarada de George Cottrell, un empresario de criptomonedas condenado por fraude en Estados Unidos en 2017. Y Reform UK también es objeto de una investigación policial sobre su financiación.

Frente a estas investigaciones que lo desestabilizaron visiblemente y señalaron su fortuna, Nigel Farage presentó las elecciones como el “Veredicto del pueblo” contra “el sistema dirigente”. El viernes por la mañana acusó a los otros partidos, laboristas, conservadores y liberaldemócratas, de“Habiendo hecho campaña por el conde Tête-de-Poubelle”. “¡El mundo está realmente patas arriba para que el Conde Trashhead sea ahora el candidato del establishment!” »dijo.

Su partido antiinmigración ha experimentado un crecimiento espectacular en los últimos dos años. Apareció cada vez más como Primer Ministro, después de la victoria del Reform UK en las elecciones locales de mayo, que contribuyó a la dimisión del Primer Ministro laborista Keir Starmer, sustituido el 20 de julio por Andy Burnham. Pero Reform UK ha perdido terreno en las encuestas desde que Andy Burnham llegó a Downing Street. Algunos comentaristas se preguntan si no habrá alcanzado su punto máximo, mientras que las próximas elecciones legislativas en el Reino Unido no se esperan antes de 2029.