Nuevas reglas, disensiones ministeriales ... tres preguntas sobre el nuevo puntaje nutri, finalmente validado por el gobierno

14 de marzo de 2025



14 de marzo de 2025

Mejor dirigir a los consumidores a productos más equilibrados sin «Penalizar» Sin embargo «Productos locales» : La nueva puntuación Nutri, una herramienta para luchar contra el sobrepeso y la obesidad muy popular de los nutricionistas, fue validado este viernes 13 de marzo, a pesar de las críticas la semana pasada del Ministro de Agricultura que temía ver los productos del terroir penalizado. Hacemos balance.





• ¿Qué cambia el nuevo nutri-score?





Diseñado por especialistas en nutrición, Nutri-Score se estableció en 2017 en Francia, sobre la base de voluntarios y en otros seis países europeos. Este etiquetado clasifica los productos alimenticios de A a E de acuerdo con su composición y su ingesta nutricional.





El nuevo método de cálculo permite en particular «Mejore la diferenciación entre los alimentos de acuerdo con sus sal y azúcares»así como la clasificación de pescado graso, los aceites menos ricos en ácidos grasos saturados y bebidas, recuerda el comunicado de prensa del gobierno.









Las empresas y las marcas dedicadas a este enfoque voluntario tienen «Dos años para actualizar su embalaje y colocar el nuevo puntaje nutri».





• ¿Por qué fue criticado?





Los ministros Catherine Vautrin (trabajo, salud, solidaridad), Yannick Neuder (salud, acceso a la atención), Eric Lombard (economía), Véronique Louwagie (Comercio) y Annie Ginevard (Agricultura) fijaron su firma en el documento ingresan a la nueva versión del nutri-escora. Los equipos gubernamentales anteriores también lo validaron, pero esta última luz verde del gobierno aún parecía lejos de ser garantizada la semana pasada.





Debido a que Annie Genevard había asumido públicamente bloquear la publicación de este decreto: el funcionario electo de los Doubs, fortaleza del queso Comté y las salchichas de Montbéliard o Morteau, reprochó el indicador por dar una mala nota a los productos. «Notable» terroir o de «Magnífica sal francesa»queso y carnes frías en particular.





«Nutri-Score, sí pero …»todavía insistió el viernes por la mañana en un mensaje publicado en X, evocando nuevamente el » límites « dispositivo «Que es crucial para corregir» para no «Penalizar injustamente» EL «Productos locales».









Para dar salarios al sector Agrifood, los ministros proporcionan en su comunicado de prensa que serán «Atento a lo que este sistema (…) No daña los productos de la riqueza de nuestros terroirs y símbolos de nuestra herencia culinaria ». Escuchan quedarse «Vigilante con los efectos de la junta» que el nuevo método para calcular nutri-score «Debrices para productos de los conocimientos franceses».





• ¿Por qué es este un problema de salud pública?





Los ministros firmantes del decreto recordaron el «Requisitos de salud pública» Detrás de la puntuación Nutri. Sobre todo, es «Luchar contra el sobrepeso, la obesidad» generador «Sujetos tan pesados ​​como la enfermedad cardiovascular, la diabetes y ciertos cánceres»comentó el viernes por la mañana, la Ministra de Salud Catherine Vautrin en TF1.





Serge Hercberg, profesor de nutrición y diseñador de este etiquetado, le recuerda a AFP que «El puntaje Nutri no dice que no es necesario consumir los productos, recuerda que ciertos productos que son muy grasos, muy dulces, muy salados, deben consumirse en pequeñas cantidades, no con demasiada frecuencia». Y subraya que «La gran mayoría de los alimentos tradicionales están bien clasificados por el puntaje nutricional, solo los quesos y las carnes frías se clasifican en las categorías D y E».. Anotaciones que no están destinadas a disuadir a los consumidores de comerlos, sino recordar que » Dado su contenido de sal y ácidos grasos saturados, estos alimentos deben consumirse en cantidades y frecuencias limitadas ”, Como quieren las recomendaciones nutricionales de la salud pública.









Él señala que «Enfermedades relacionadas con la nutrición»como la obesidad, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes o la hipertensión, tienen «Un costo humano y también un costo social y un costo económico extremadamente significativo».





Varios jugadores económicos en gran distribución y transformación de Agrifood también se han posicionado a favor del nuevo sistema. «Creo que es algo bueno»dijo el jefe de los Musketeers/Intermarché Thierry Cotillard en su cuenta de LinkedIn. Una calificación menos buena alentará a su negocio a «Reformular» su «Recetas».





Etiquetado nutricional, la prohibición de los anuncios para productos grasos, dulces o sabrosos y los impuestos de las bebidas azucaradas son «Las políticas públicas más efectivas contra el sobrepeso y la obesidad»según un estudio del servicio estadístico de los ministerios sociales en julio de 2024.