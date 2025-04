No hay cuscús y un niño «caucásico»: un anuncio de la agencia orgánica modificada a pedido del Ministerio de Agricultura

Por

15 de abril de 2025



15 de abril de 2025

El Ministerio de Agricultura ha solicitado cambios en el próximo spot de televisión de la próxima agencia de la Bio, según «Liberation», que el ministerio no se niega, que lamenta este martes 15 de abril. «Un falso debate».





La película publicitaria se transmitirá a partir del 22 de mayo, como parte de la campaña «Es la Francia orgánica», destinada a revivir el consumo de productos de la agricultura orgánica, en dolor desde la crisis inflacionaria 2022.





Este lugar, imaginado por la agencia The Good Company, fue reelaborado a pedido del gabinete de la ministra Annie Ginevard, informa este martes la «liberación» diaria, que afirma haber obtenido sus intercambios de correos electrónicos.









«Para la primera escena que muestra a un adolescente preparando mayonesa,» eligiendo un elenco caucásico «»habría escrito el gabinete de Annie Ginevard en un mensaje del 7 de abril. «Liberación» especifica que el «La foto de un chico de Métis es asistente de la descripción de la escena en cuestión».





«Reemplace el cuscús con CASSOULET con pato»





Preguntado por AFP, el Ministerio de Agricultura está justificado, explicando que «La campaña» Es la Francia orgánica «tiene como objetivo hablar con todos. El tema de una de las solicitudes del ministerio fue de hecho que todos los franceses estuvieron representados»explicamos.





El gabinete también habría pedido, una escena de comida familiar, a «Reemplace el cuscús con CASSOULET con pato»según una cita de «Liberación». Sobre esta elección de platos, «El ministerio no ha hecho nada más que garantizar que la diversidad de las producciones biológicas y locales también estén representadas»él asegura, lamentando un «Falso debate».









«Liberación» especifica, aún según este intercambio de correos electrónicos, que el cuscús ha sido reemplazado, pero que el casting finalmente no se cambió, «Todos los actores, actrices, niños fueron elegidos y movilizados previamente por la producción»habría escrito la agencia de publicidad. Solicitado por AFP, este último no deseaba reaccionar, evocando «Cláusulas de privacidad» contractual.





La agencia orgánica, también contactada, no había respondido de inmediato. Esta plataforma nacional, bajo la supervisión de los Ministerios de Agricultura y la Transición Ecológica, es responsable de promover la agricultura sin pesticidas o fertilizantes sintéticos. Su presupuesto operativo (2.9 millones de euros) había sido amenazado por una enmienda al derecho senatorial al proyecto presupuestario de 2025, al que Annie Ginevard, de los republicanos no se había opuesto, no se había opuesto. Finalmente se mantuvo después de levantar escudos de sindicatos y sectores agrofood.