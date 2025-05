¡Necesitas un cónclave! Pero para una candidatura a la izquierda conjunta

Publicado en



7 de mayo de 2025 a la 1:00 p.m.

Christophe Clergeau, un Eurotuput socialista, propone inspirarse en el cónclave pontificio para elegir a la persona que representará a la izquierda en las próximas elecciones presidenciales.





Este artículo es un foro, escrito por un autor fuera del periódico y cuyo punto de vista no involucra al personal editorial.





Un cónclave para elegir una candidatura presidencial, la idea puede parecer extraña, pero propongo un cónclave modelado sobre el que designará al pontífice soberano. Tienes que tomar bien los nuevos caminos; Aquellos que aspiran a una candidatura conjunta están luchando por encontrar el método correcto para llevar la voz de la esperanza de las personas izquierdas.





Todas las fórmulas primarias de los ciudadanos han mostrado sus límites, alimentan una especie de pre -lanzamiento previo al primer nivel que destruye el valor electoral: demasiados ataques entre los futuros socios, demasiado tiempo y energía dedicados a la competencia interna cuando las demandas y expectativas de los ciudadanos deben ser la prioridad absoluta.









Si el proceso principal tiene activos, está bajo los ojos de los medios de comunicación que pueden reducir cualquier debate como un posible juego destructivo entre los competidores simples de carreras de caballos. Sin mencionar las redes sociales, a veces oradores de controversia estéril.





El cónclave, en el método, tiene muchas ventajas. El debate se ilumina primero por las “congregaciones generales” que permiten conocer las personalidades clave, los candidatos o no, y su visión. Este principio podría traducirse de 10 a 15 debates públicos en el país para establecer el panorama de posibles opciones aguas arriba del cónclave propiamente dicho.









Luego, el cónclave se llevará a cabo en un marco cortado del mundo y en secreto, basado en una obligación de resultado y una mayoría del 70 % para alcanzar. Por lo tanto, es una forma de consenso que es esencial al final de varios votos que resaltan las escisiones, los callejones sin salida, las imposibilidades a exceder. Con el apoyo del mayor número, la persona elegida es aún más legítima.





Sin teléfono o medios de comunicación, este cónclave desconecta cada uno de los confinamientos de la burbuja de los medios y obligado a un retiro interno que lleva a lo esencial: el diagnóstico del estado del mundo y el país y las respuestas proporcionadas. Los candidatos no están formalmente predefinidos, todos se someten a un marco que va más allá de él, los egos no son objetos, nos acercamos a un ideal de igualdad, la realidad regresa al corazón de los debates, la racionalidad es esencial, la sinceridad prevalece, cada uno se eleva hacia un objetivo común no borra las disensiones de una ronda. Y cada paso que pasa, cada hora que pasa, ejerce presión adicional sobre el colectivo y a cada uno de sus miembros que conocen la obligación del resultado y siente que la expectativa externa es más fuerte todos los días.









Por supuesto, no tenemos la institución cardinal y será necesario definir la composición del cónclave, suficientemente diversificada como para ser representativo de las fuerzas de la izquierda y la ecología, suficientemente limitada para este viaje a un grupo para compartir y transformar. Pero el juego vale la pena.





Para evitar el fracaso, debe romper los códigos y pensar en un método renovado. La responsabilidad compartida de los funcionarios y gerentes electos, la deliberación secreta, la obligación de los resultados, la designación solo para una gran mayoría … sí, esto es lo que la izquierda necesita para prepararse para el éxito para una designación en las elecciones presidenciales. Lanzo esta llamada, estoy esperando el humo blanco.