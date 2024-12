Navidad, una carga mental adicional para las mujeres

La Navidad es familia, comidas, regalos… Pero también estrés y una carga mental que soportan principalmente las mujeres.





Cada año, a Eugénie le hacen la misma pregunta: “¿Qué ofrecemos este año?” – Bueno, lo que voy a comprar, luego le pondremos tu nombre. » Envuelta en un gran pañuelo de colores, la joven de 27 años sale de una tienda de la rue de Rivoli de París, visiblemente molesta. En una relación desde hace siete años, ella es la indicada. “responsable de regalos para todos”y esto desde el inicio de su relación con su pareja. “Dice que no tiene tiempo, pero creo que simplemente no le interesa”suspira. Una situación estresante y fuente de discusiones periódicas, ya que los preparativos para las celebraciones de fin de año son un “sujeto a historia” dentro de su pareja.









Eugenia no es un caso aislado. Según una encuesta de Ifop publicada en enero de 2023, el 62% de las mujeres francesas heterosexuales en parejas encuestadas dicen que sí » más « que su cónyuge en la organización de fiestas navideñas. ¡El 63% de ellos se encargó de la comida de Nochevieja anterior y el 76% se encargó solo de la decoración de la mesa! Como resultado, la carga mental aumenta: el 30% de las mujeres encuestadas considera que recibir a sus seres queridos para celebrar la Navidad es una fuente de estrés, en comparación con el 21% de los hombres.





¡Los diagramas son difíciles de morir! “Esto refleja las desigualdades entre mujeres y hombres en cuanto a la responsabilidad de las tareas domésticas, ya sea cocinar, hacer la compra o cuidar a los niños”analiza Ariane Pailhé, doctora en economía y directora de investigaciones del Instituto Nacional de Estudios Demográficos (INED).





Más “tradicionalidad” en Navidad





Hay avances: los hombres participan un poco más que antes en la preparación de las comidas y en la organización de las recepciones, subraya el economista, pero las celebraciones de fin de año marcan a menudo un “Volver a roles más tradicionales. Al dar la bienvenida a padres y suegros, debemos corresponder mejor a las expectativas de los roles sociales. Este período a menudo cristaliza las normas de género”.









En los pasillos de baldosas blancas del centro comercial Italia Deux de París, Pauline Guillard intenta encontrar los últimos regalos que esconder bajo el árbol. La treintañera lleva un año compartiendo su vida con su pareja. “Pensé y exploré mucho. Todavía fuimos a comprar juntos. Allí realmente hago los últimos retoques”explica. ¿Un reparto equilibrado de las compras de fin de año? «Todavía es un poco femeninoreconoce Pauline Guillard, Especialmente en la parte de la localización, que para mí es la más difícil. »





“Las mujeres hacen más, particularmente en todo lo que tiene que ver con la sociabilidad y las relaciones con los demás. Así que las compras navideñas, los regalos, muchas veces son ellos quienes se encargan de todo”.explica Marta Domínguez-Folgueras, socióloga y profesora asociada del Centro de Investigación sobre Desigualdades Sociales (CRIS) de Sciences-Po. La llegada de hijos a una pareja no cambia mucho, ¡al contrario! “Este es un momento en el que compartir tareas se vuelve aún más tradicional y sexista”continúa, aunque “El padre cada vez se involucra más”.









“Una dinámica establecida”





Lo que parece común en época navideña también lo es en los cumpleaños. En un estudio que realiza actualmente, la socióloga pudo observar que el 75% de las mujeres que tienen una relación con un hombre dicen “más a menudo » se ocupan de comprar regalos de cumpleaños, frente al 18% de los hombres: “Ya es una rutina, una dinámica establecida. Entonces, los hombres dejan que suceda. »





Afortunadamente, esta “rutina” no es inmutable. Priscilla y Roland Luvuezo, pareja desde hace siete años, hacen las compras navideñas según una organización consolidada. “Hacemos una lista de los regalos que vamos a dar. Luego lo dividimos y cada uno tomamos una parte”explica la madre de tres hijos. “Siempre empiezo primero, porque me gusta empezar tempranoella sonrió, luego el caballero empieza un poco más tarde. » No todo está perdido.