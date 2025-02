Municipal 2026: La reforma de la votación en París, Lyon y Marsella llegará a la Asamblea «en marzo a más tardar»

La portavoz del gobierno, Sophie Primas, aseguró este miércoles 5 de febrero, que la reforma de la votación para las elecciones municipales en París, Lyon y Marsella, buscada por François Bayrou y el campamento macronista, se examinaría en Parlamento en Parlamento «En marzo a más tardar». Se trata de elegir al alcalde de estas tres metrópolis por sufragio universal directo y ya no por distritos o por sectores como lo era hasta ahora.









«Para el Primer Ministro, la idea de que una voz es igual a una voz (…) y la cuenta de la misma manera parece ser la justicia democrática absoluta «dijo Sophie Primas cuando fue reportada por el Consejo de Ministros, presentando al comienzo del examen parlamentario «En marzo a más tardar». François Bayrou «Piense que es un tema de equidad democrática»ella insistió.





El primer ministro recibió los diputados juntos para la República (EPR) de Paris Sylvain Maillard y David Amiel el lunes, quienes habían presentado un proyecto de ley en este sentido con sus colegas Olivia Grégoire y Jean Laussucq, los cuatro macronistas de la capital. Según varias fuentes cercanas al archivo el martes, una de las vías previstas fue el registro de una factura, incluso un proyecto de ley, durante el «Semana del gobierno» en la Asamblea Nacional el 17 de marzo.





Hidalgo denuncia una «manipulación»





Amiel-Maillard Bill «Servirá como apoyo para la evolución de este sistema de votación»dijo Sophie Primas, asegurando que el gobierno desee «Hazlo dentro de un año antes de las elecciones municipales en marzo de 2026» ser «Más respetuoso con los calendarios democráticos».





El primer ministro recibirá al alcalde de Marsella Benoît Payan el viernes a las 11 a.m., luego el alcalde de Lyon Grégory Doucet a las 12 del mediodía, aprendimos de Matignon. El alcalde de París Anne Hidalgo dijo que no había sido invitada. “Querer cambiar las reglas menos de un año desde la boleta es manipulación. Macronie busca romper un sistema que funcione porque no han logrado ganar los tiempos anteriores «dijo en un comunicado a AFP el martes.









Los funcionarios electos de LR de París también criticaron esta intención, temiendo en un comunicado de prensa transmitido a AFP «El riesgo de decisiones expeditas». «Querer evitar un escenario improbable, y que nunca ha ocurrido, donde un alcalde de París sería elegido con menos votos que su oponente, no justifica el establecimiento de un consejo centralizado de París, en los ayuntamientos del Distrito Detrimento»argumentaron. Pidieron que también fueran recibidos por François Bayrou.