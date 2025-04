Marine tondelier reelegido sin sorpresa, desde la primera ronda, a la cabeza de los ecologistas

Por

19 de abril de 2025



19 de abril de 2025 a las 6:34 p.m.

Marine Tondelier fue elegido sin sorpresa este sábado 19 de abril, en la primera ronda, al frente de los ecologistas por los activistas, anunció el liderazgo del partido.





En gran parte favorita, el representante electo de Hénin-Beaumont, que ha explotado en los medios durante casi tres años, fue reelegido con el 73 % de los votos, de un total de 6,700 votantes (y 49 % de participación). Su actual lleva a todas las autoridades del partido.





“Estamos muy orgullosos de este resultado que testifica la confianza de los activistas. Es una primera ronda al 73 % con tres competidores opuestos. Creo que es bastante raro en la vida de las partes”se felicitó durante una conferencia de prensa de visioconferencia.









La diputada Sandrine Rousseau, que rompió una posición en la Oficina Política, no pudo entrar, y el alcalde del Grenoble Eric Piolle, que apunta a un puesto de portavoz, tendrá que pasar por una segunda ronda.





Un “acuerdo de inauguración” el 26 de abril





Despite internal criticism accusing him of having locked the party, of having poorly managed the Julien Bayou affair, and accusing him of the scathing failure of the Europeans (5.5 %), Marine Tondelier arrives far ahead of his three competitors, less known: ex-deputy Karima Delli (13 %), the deputy mayor of Paris Florentin Letissier (8 %), Harmony Lecerf Meunier (6 %) Diputado en Burdeos y cerca de Sandrine Rousseau.





Sus oponentes han denunciado en las últimas semanas una modificación reciente de las reglas electorales, destinadas a simplificarlas, pero que al final apareció, según ellos, muy compleja y, sobre todo, destinada a servir al Secretario Nacional.









Al jefe de la capacitación ambiental desde diciembre de 2022, Marine Tondelier ya había ganado la semana pasada una primera votación sobre el nombramiento de parte de los miembros del Consejo Federal, una especie de parlamento del partido. Pero en este cuerpo, solo obtuvo una mayoría relativa, subrayó a sus oponentes.





Última etapa del Congreso Ambiental, se planea una nueva votación de 24 a 26 para designar en particular la última parte del Consejo Federal, antes de un “Acuerdo de investidura”el 26, en Pantin (Seine-Saint-Denis).