Maratón, correr, rastro ... la raza de baberos o el entretenimiento de su existencia

13 de abril de 2025 a las 7:00 a.m.

Carreras del vecindario, medias maratones, maratones, senderos y ultra trailos, ¿por qué siempre hay más registrado? ¿Preocupación por realizar y aparecer, buscar sensaciones extremas o buscar por uno mismo?





Este artículo es un foro, escrito por un autor fuera del periódico y cuyo punto de vista no involucra al personal editorial.







El maratón femenino de los Juegos de París el 11 de agosto de 2024. Paul Hanna/Upi/Shutterstock/SIPA





¡Correr ya no se percibe hoy como algo extraño, inofensivo, incluso marginal! Ni como una moda pasajera. Pero, por el contrario, como una práctica masiva que se ha asentado en la vida diaria de un número cada vez mayor de mujeres y hombres comunes, de todas las edades, en todo el mundo. Correr ha cambiado de imagen, se ha convertido para muchos seguidores en lo más importante de las cosas secundarias. Como un espacio-tiempo privilegiado y simbólico de autovaluación, promueve múltiples formas de construcciones de identidad y, por lo tanto, permite a todos rastrear su forma de existencia.









Jogeo de mantenimiento simple en las sesiones de entrenamiento, o incluso a través de la participación en las carreras vecinos ordinarias, juguetones (carreras de obstáculos, etc.) o solidaridad (Odysséa …), o incluso una media maratón, un maratón, un maratón, un 100 km, no por no mencionar los senderos y los ultra-tranvías, la carrera está en múltiples múltiples versiones y hibridaciones que permiten los seguidores de los symbolics de los que existen.





Tensión en las inscripciones: ¡la locura del babero!





En este contexto, un nuevo fenómeno ha atraído la atención durante algún tiempo, porque hasta ahora requiere una proporción inigualable. Nunca tantos corredores han tratado de conseguir un babero. Los medidores de pánico, los tiempos de registro se están reduciendo, los lugares se están volviendo cada vez más caros.









El año 2025 promete ser el de todos los registros. Nunca se ha observado una memoria de un organizador, tal moda para obtener un babero, abriendo derecho a participar en una raza. Si, ayer, los eventos más conocidos ya sabían largas listas de espera, el fenómeno de hoy se refiere a casi todas las carreras. La tensión en las inscripciones se ha expandido y amplificado.





Una evolución de los modos de consumo de los corredores





Estamos presenciando hoy, dentro del enorme grupo de corredores ordinarios, con un deseo contagioso de colgar un babero. De los 15 millones de jinetes estimados en Francia, hay cinco millones en este caso, que es un tercio de los corredores, lo que representa una cifra considerable hasta ahora. Incluso si la oferta de carrera se desarrolló en paralelo con el aumento de la demanda (8.500 carreras organizadas en 2024 en Francia, más de la mitad de los cuales son senderos, o 4,500), la proporción cada vez mayor de corredores que desean adquirir un babero provoca un cuello de botella generalizado.





Además, podemos resaltar dos fenómenos que ayudan a amplificar el problema. El primero se refiere al creciente número de carreras llevadas a cabo por la misma persona durante un año y el segundo se observa en la disminución gradual en el tiempo que un corredor se registra para registrarse para una carrera. Pero entonces, ¿cómo explicar este cambio de comportamiento de muchos corredores que, ayer, no soñaron con tomar un babero y que hoy pasó el curso?





Convocando la sociología para comprender este frenesí





Este frenesí de la demanda de participar en diferentes tipos de razas organizadas solo puede entenderse convocando la sociología del ocio que proporciona luz relevante sobre los métodos de consumo de nuestros contemporáneos, en consistencia con la hipermodernidad que nos gobierna hoy. Este modelo social se basa en un rendimiento ilimitado en la intensificación de su modo de existencia y el espectáculo de uno mismo.





Tantos valores que regaran los comportamientos de las personas hoy en día y generan nuevas relaciones con uno mismo, los demás y el entorno que encuentran en las razas organizadas, un campo de expresión particularmente significativo en las razas organizadas.





Una nueva relación para uno mismo





Al participar en un evento, sea lo que sea, el corredor busca intensificar su vida viviendo una experiencia original y buscando rendimiento.





Es parte de «La aparición del sujeto intenso que es sintomático del deseo de un poder encontrado y la afirmación de una presencia en el mundo, que se supone que escapan del recuento. Resulta en una búsqueda de intensificación y espolón de la vida»como escribe Tristan García.





Cuanto más extrema sea la prueba (maratón, 100 km, ultra-trail) y requiere un compromiso significativo de la persona en la preparación, ya que en la realización, más le permite al corredor desafiarse a sí mismo, vivir un momento de intensidad excepcional y valorarse en el apogeo del logro. Esta lógica está aún más presente en los eventos emblemáticos que ahora son similares a los mitos reales. Participe y termine el Maratón de París, la diagonal de los locos o el ultra-trrail de Mont-Blanc (UTMB) permite a los corredores interesados ​​retirar ganancias simbólicas aún más importantes.









Además, en un evento organizado, ofrece a todos una escena inigualable en términos de visibilidad de su rendimiento relativo y, por lo tanto, un espacio-tiempo privilegiado de espectáculo. Cada corredor se convierte en un héroe incluso al participar en una carrera de domingo o vecindario. Es aún más cierto que el evento es teatral en toda la ruta y, en particular, al comienzo y a la llegada, pero también es muy publicitado al registrarse en el panorama local y nacional.





Una nueva relación con los demás





Incluso si son pruebas individuales, nunca corres solo, no corremos en contra de eso, corremos con eso. Se establece una nueva sociabilidad con geometría variable. Participar en una carrera también es similar a un paréntesis encantado en el que todos juegan su propio puntaje mientras lo comparten con otros.





En primer lugar, hay esta comunión solemne y emocionalmente intensa al principio, hecho de miradas cómplicas, aplausos y admiraciones recíprocas. Todos leen el respeto para estar allí en la mirada del otro y ser parte de una élite, pero también la ansiedad del desafío a lograr. Esta ansiedad se pone en espectáculo durante los eventos más famosos, con altavoces, música, luces de Bengala, disparos y la multitud.





Y luego la magia continúa durante la carrera donde las interacciones con otros corredores, pero también con voluntarios y espectadores son múltiples y variables dependiendo de las atmósferas específicas de cada evento. Sin olvidar la llegada que siempre constituye una liberación, pero también un resultado personal aclamado por toda la comunidad actual. Para terminar una carrera, un fortiori un maratón o un ultra-trail, permite pasar de anónimo a héroe y participa en la producción de una identidad colectiva de reconocimiento en la medida en que el finalizador tiene la sensación de ser valorado por otros, a la altura de la hazaña que acaba de lograr.





Finalmente, estas carreras son una oportunidad para hacer una narrativa sobre su participación y sus hazañas en las redes sociales. Este último juega un papel muy importante en la construcción de la imaginación.





Una nueva relación con el medio ambiente





Participe en una raza organizada, sea cual sea, también modifica la relación con el entorno de cada participante que pasa de un entorno elegido, no marcado e intransigente específico de sus lugares de entrenamiento, en un entorno impuesto, marcado y domesticado. Esta transferencia cada vez más frecuente es parte de nuestro tiempo paradójico cuando dar significado a su existencia también se materializa al invertir una organización.





Entrar en tal experiencia puede asimilarse a una forma de servidumbre voluntaria donde decidimos sobre el yugo que imponemos porque es un proveedor de ganancias simbólicas inconmensurables para lo mejor, pero también para todos los que terminan.





Lejos de las tareas inflexibles a comportamientos uniformes





¿Están organizados todos estos corredores que están empujando en la puerta de las carreras para obtener un babero, solo están animados por una doble preocupación para actuar y aparecer? Porque tener que probar constantemente su propia existencia es tanto el motor como la fragilidad del individuo hipermoderno, fascinado por la creencia en el progreso infinito y en la versión moderna del mito de Sísifo, que encarna el mandato permanente para superarse.







«Si bien el hombre moderno era un principio, el hombre hipermoderno sería una ficción impuesta a los individuos por estaño de lemas e imágenes», Especifica a este respecto, Nicole Auber.





Frente a esta ficción hipermoderna, ¿podemos considerar que estos modos de compromiso y supervisión buscan cada vez más por los corredores también obedecen en busca de un nuevo significado regado por la transmodernidad de emergencia? Evite las interpretaciones esquemáticas es considerar que los corredores no están todos animados solo por un rendimiento incorpóreo y un autoaprendizaje ilimitado, sujeto a una lógica permanente de aceleración, sino que también se sienten atraídos por una búsqueda interna de una fuerte resonancia íntima, social y ambiental, en un espacio de desaceleración.









En otras palabras, tomar un babero, un fortiori en el contexto de las razas festivas, en solidaridad y con gran vigilancia ambiental, puede considerarse de manera diferente, al favorecer un compromiso más reflexivo, una sociabilidad más comprometida y una relación más protectora con el medio ambiente. La experiencia vivida también contribuye a una forma de inicio de su existencia.





¿Y si, en algún caso, estos corredores en busca de baberos estaban jugando nada menos que su supervivencia, en una sociedad imbuida de paradojas y en el agarre de la tristeza?









Olivier Bessy es sociólogo del deporte, profesor en augurio en UPPA. Publicó, durante 2025, corriendo. Desde 1968 hasta la actualidad, t. 2: Corre sin límites. La revolución Ultra-Trail, prefacio de Georges Vigarello, ediciones al aire libre.