¿Los últimos deseos de Emmanuel Macron?

Publicado el



31 de diciembre de 2024 a las 22:09 horas. actualizado el



1 de enero de 2025 a las 15:01 horas.

Emmanuel Macron participó por octava vez en el ritual de los deseos. Pero el ejercicio, por muy formal que sea, es más arriesgado de lo que parece.





¿Cuáles son los deseos del Presidente de la República? No es necesario encargar una costosa encuesta para determinar la respuesta que daría la mayoría de nuestros conciudadanos: «¡nada!» » Sin embargo, observemos que estos deprimidos de la República fueron sin duda más de diez millones de personas que siguieron, como el año pasado, la octava sesión de terapia de abrazos propuesta por Emmanuel Macron.





Así transcurre la Nochevieja: entre champán y obsequios, todos aspiran a olvidarlo todo, incluso “su fatiga democrática”. Por tanto, Emmanuel Macron no escatimó en intentar tranquilizar a sus conciudadanos. “Juntos hemos demostrado que lo imposible no es francés”proclamó inmediatamente el presidente en voz en off sobre un montaje de las ricas horas tricolores del año pasado: aniversario de la Liberación, Juegos Olímpicos y Paralímpicos, reapertura de Notre-Dame-de-Paris pero también reducción de las emisiones de CO2, ejemplo inspirador de Gisèle. Pelicot, lanzamiento del Ariane 6 y conexión del reactor nuclear Flamanville. ¿Qué pide la gente?









Desde 1960 y la invención del chat del 31 de diciembre por parte del general De Gaulle, los saludos presidenciales han sido parte de un ritual de consolación. Los reyes taumatúrgicos del Elíseo deben atenerse a ello. “Deseo que en 2025 estemos unidos, decididos y fraternos”predicó el presidente. Sin embargo, el ejercicio no está exento de riesgos. La víspera de Año Nuevo es sólo un momento pasajero. Los mismos ciudadanos que miran sus pantallas antes de sorber ostras y untar foie gras pueden despertarse con resaca. Y detectar las contradicciones entre los piadosos deseos de la víspera y la triste realidad del día contra la que choca la Nación.





“De nosotros depende elegir en lugar de sufrir, depende de nosotros trazar el rumbo en lugar de seguirlo. », declaró el presidente el 31 de diciembre de 2023. Un propósito masculino de Nochevieja que desembocó, unas semanas más tarde, en la sustitución de Elisabeth Borne y provocó la calamitosa disolución del 9 de junio. “Escribe la historia en lugar de sufrirla “, repitió luego.









Sabemos el resto. Este deseo imperativo de sacudir el siglo condujo directamente al caos. Cómo íbamos a imaginar que el Padre de la Patria el 31 de diciembre iba a cargar hacia el abismo mientras tocaba la bocina. Resultado: ¡doce meses de desconcierto político, un triunfo humillante de la Agrupación Nacional en las elecciones europeas, ni la sombra de una mayoría en la Asamblea y tres Primeros Ministros nombrados sucesivamente entre enero y diciembre! Consciente de que una sombra creciente ensombrece su evaluación, Emmanuel Macron finalmente ha hecho las paces: “Estoy dispuesto a reconocer que la disolución trajo más divisiones. Más inestabilidad que serenidad”. Si bien destacamos de paso que nuestro país se enfrenta a una inestabilidad política “Como Alemania que acaba de disolverse”. El ejemplo alemán lo proporciona todo.





Referendos, ¿qué sigue?





Attal, Borne, Barnier… El presidente agradeció a sus ex y se dirigió a sus “ Los mejores deseos » al titular François Bayrou. ¡Lo hicimos más cálido! Recordando que los franceses deben “ Ver con lucidez que el mundo se mueve más rápido que algunas de nuestras certezas”el presidente sugirió que no se rendiría. Más que nunca, se trata de “ mantén el rumbo » adoptado hace siete años para “ Una Francia atractiva, que trabaja, innova más y mantiene sus finanzas. «. “ Yo me encargaré de ello”le espetó a Matignon y a todos los que ya lo están enterrando… No se trata de “Di no a las leyes comerciales” (¿Prepara así la opinión pública para la adopción del Mercosur?). Y menos aún para poner en duda el compromiso europeo de la Nación. “ Por el contrario, necesitamos el despertar europeo «.









En virtud de sus competencias constitucionales, el octavo presidente de la Quinta República planteó la posibilidad de consultar directamente a los franceses para sortear probables bloqueos parlamentarios: “ Le pediré que decida sobre ciertas cuestiones decisivas”.. ¿Recurrir a referendos? Emmanuel Macron lo ha prometido muchas veces. Sin tomar medidas. En su situación de impopularidad récord, existe un gran temor de que la respuesta francesa a cualquier pregunta formulada en el Elíseo se parezca a la que se le dio al general De Gaulle en 1969. Un no claro y sólido. Tras la disolución, la cuestión de confianza muy probablemente se volvería contra su autor y completaría la desautorización. ¿Y si los deseos de Emmanuel Macron para 2025 fueran los últimos?