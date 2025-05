Llamada de Cannes para proteger el océano y el clima

Publicado en



23 de mayo de 2025



23 de mayo de 2025 a las 5:33 p.m.

Tiempo de lectura: 4 min.



A menos de tres semanas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, los artistas y figuras del cine, incluidos Céline Sallette, Romane Bohringer, Andréa Bescond y Dominik Moll, están comprometidos con la defensa del mundo marítimo y preguntar a Emmanuel Macron, como presidenta del poder marítimo del segundo mundo, para mostrar el ejemplo.





Este artículo es un foro, escrito por un autor fuera del periódico y cuyo punto de vista no involucra al personal editorial.





Solo pedimos poder seguir viviendo en la tierra.

Pero al ritmo al que se aceleran el calentamiento y la destrucción del clima del tejido de la vida, nada ahora es menos seguro.

Las emisiones de combustibles fósiles alcanzan niveles récord.

Las poblaciones de animales salvajes han disminuido en un 73 % desde 1970.

Los arrecifes de coral mueren en todos los océanos del mundo.

Los desiertos se extienden y el nivel del océano aumenta.

Los territorios enteros están amenazados con la desaparición.

Las Naciones Unidas alertaron: “El estado del planeta está roto. La humanidad libró la guerra en la naturaleza. Es suicida”.





Durante décadas, los científicos han descrito adecuadamente la destrucción de los ecosistemas y predijeron el cambio climático. A pesar de sus advertencias, obstaculizamos en la dirección equivocada. Las políticas actuales nos llevan directamente a un calentamiento global de más de 3 ° C antes de finales de siglo. Los especialistas en evaluación de riesgos creen que esto podría desencadenar los efectos de las cascadas que conducen a la destrucción de la mitad del PIB mundial y la muerte de cuatro mil millones de personas.

Cuatro mil millones muertos …





Todos nos preocuparemos por el aumento de los eventos climáticos extremos, mega a las tormentas, las sequías, la elevación del nivel del océano, la migración climática forzada, la escasez de agua, la reducción de las producciones agrícolas, la inseguridad alimentaria, las pérdidas económicas y la multiplicación de conflictos armados.





Es. Delaware. La. Folie.





Pero.

No caminaremos como sonámbulos para un mundo transformado en el infierno. No cerraremos nuestros corazones a la explosión del sufrimiento.

Somos el 89 % de la población mundial para exigir una acción climática fuerte e inmediata.

Somos la abrumadora mayoría.

No pedimos la luna.

Simplemente pedimos a los líderes mundiales que protejan a la humanidad protegiendo la naturaleza y el clima. No actuar es criminal. Es una cuestión elemental de la ética universal.





50 kilómetros de Cannes, donde la gran familia de cine se reúne cada año, se está preparando una cumbre internacional de importancia de capital. El 9 de junio, la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el océano comenzará en Niza. Durante una semana, los jefes de estado de todo el mundo analizarán el principal regulador climático y la cuna de toda la vida en la tierra: el océano.





El océano alberga más del 97 % del agua disponible en el planeta y determina todo lo terrenal: lluvia, calor, cultivos, plantas, animales, el clima mundial.

El maestro del mundo es él.

Pero el océano es malo.





Está devastado por la pesca industrial y las especialidades de Petrogazières. Las máquinas de pesca destructivas, como el arrastre, han reducido los ecosistemas marinos desiertos. Más del 90 % de las poblaciones mundiales del mundo ya han desaparecido. Las especies que aparecieron hace 450 millones de años, incluso antes de que los árboles, como los tiburones, ahora estén amenazados con extinción. Hemos logrado lo imposible: hemos vaciado el ecosistema más grande del planeta. Y el cambio climático hoy exacerba el colapso de la biodiversidad.





2024 fue el año más caluroso jamás registrado en el mundo. Las ondas de calor marino están aumentando, la acidificación del océano puede matar de hambre a las ballenas y la elevación del nivel de los mares amenaza con abrumar a la costa mundial, lo que obliga a pasar a mil millones de personas en las próximas décadas.

Ya no podemos esperar mantener el mundo como lo hemos conocido. Solo podemos esforzarnos por limitar el alcance del daño.

¿Qué es más necesario para usted, los líderes políticos, prevenir el caos? Si el océano cae, caeremos con él.

El océano es el órgano vital de nuestro planeta. Restaurar su salud no es una opción, es una obligación.





La buena noticia es que reparar el océano es fácil: simplemente deja de destruirlo. Solo tienes que tener el coraje de resistir los vestíbulos de la pesca industrial.





Le pedimos a los líderes del mundo, y en particular del Sr. Emmanuel Macron, como presidente del segundo poder marítimo mundial y anfitrión de la Conferencia de la ONU sobre el océano, que muestren el ejemplo al anunciar a principios de junio las siguientes tres medidas, lo que podría salvar nuestras vidas y todo lo que vive en la Tierra:





• Proteja de verdad y urgentemente las áreas marinas “protegidas” de SO, prohibir los duraznos destructivos, incluido el arrastre pelágico y el arrastre de antecedentes. Las áreas marinas protegidas son máquinas de tiempo en tiempo que pueden dar vida al océano. Es esencial proteger realmente al 30 % de los océanos para aumentar su resistencia y regenerar la biodiversidad.





• Prohibir barcos de pesca industrial de más de 24 metros en aguas costeras de todo el mundo, para proteger los ecosistemas marinos más frágiles y los medios de subsistencia de pequeños artesanos.





• Apoye el tratado de no proliferación para combustibles fósiles para prohibir todos los nuevos proyectos operativos de carbón, petróleo y gas, y garantizar una transición justa y justa a las energías renovables.





Los científicos nos advierten: “Estamos al borde de un desastre climático irreversible*. »» Es su deber moral evitarlo.





La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano es una oportunidad para anunciar estas tres medidas urgentes e implementarlas sin demora. Todas las ventanas de acción que habrían permitido mantener el mundo como hemos sabido fueron extrañados. De ahora en adelante, solo podemos esperar limitar el alcance del daño. Esta vez, es realmente “Ahora o nunca”. Bastante hablado. Acto.





◗ * William J. Ripple, “El Informe del Estado del Clima 2024: tiempos peligrosos en el planeta Tierra”, Bioscience, Volumen 74, número 12, diciembre de 2024.





Coordinado por la ONG Floracióndedicado al océano, por Colectivo movilizado para la transición ecológica del cine (Motor! Para igualdad de oportunidades, corte, lienzos verdes, nueva secuencia, el festival de atmósferas) y para la agencia 19 de marzo, esta llamada está firmada por:





