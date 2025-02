LFI y el RN blanden la amenaza de censura, los socialistas bajo presión

Insumise France confirmó su intención de presentar una nueva moción de censura el domingo, pero la incertidumbre continúa en torno a las posiciones del Partido Socialista y el Rally Nacional, cuyas voces son decisivas para la posible adopción.





Se levanta parte del suspenso: el primer ministro François Bayrou anunció en una entrevista con «La Tribune du Dimanche» su deseo de usar el 49.3 para tener presupuestos de Seguro Estatal y Social adoptados por la Asamblea, por la Asamblea, examinado el lunes por los diputados. Menos de dos meses después de su llegada a Matignon, dicha decisión lo expone a una nueva moción de censura, después de eso rechazado el 16 de enero. Si su adopción es más que incierta, la izquierda y el RN continúan agitando la amenaza.





Insumise France había prometido presentar esta moción, que debería aprobarse, probablemente el miércoles, comunistas y ambientalistas. Pero, ¿qué pasa con los socialistas? El viernes, los diputados y senadores se reunieron en un comité conjunto conjunto acordaron una versión común del presupuesto estatal, rociado con raras concesiones a la PS.





Sin embargo, la incertidumbre permanece, mientras que los diputados socialistas no habían votado la censura del 16 de enero, lo que provocó la ira de sus aliados del nuevo frente popular. Si los representantes de la PS no se han expresado desde la decisión de François Bayrou, el ex primer ministro Lionel Jospin estimó en una entrevista con Francia 5 el sábado que la censura de votación no sería «No es responsable» y llamó a los socialistas » e incluso el conjunto de las fuerzas de la izquierda » no hacerlo.









El coordinador de LFI, Manuel Bompard, dijo este domingo «Desacuerdo radical» con el ex jefe de gobierno. Confirmó una vez más que su grupo depositaría una moción de censura, sin embargo, sin decir que » sorprendido » por la decisión de François Bayrou. Si los socialistas «No vote la moción de censura, por lo que habrán hecho un cambio de alianza, es decir que serán apoyo sin participar en el gobierno de François Bayrou. A partir de ese momento, habrán negado los compromisos que hicieron antes de los votantes ”insistió en BFM-TV.









La misma advertencia de Eric Coquerel, subdirector rebelde y presidente del Comité de Finanzas en la Asamblea: “No veo cómo aquellos que no han votado la censura podrían representar nuestro deseo de ruptura. (…) No veo cómo podríamos tener acuerdos con ellos (Durante las próximas elecciones) «, Dijo en Francia Inter. Creyendo que la izquierda no había obtenido «Sin concesión», En un presupuesto que ofrece una mayor caída en el gasto público que el de Michel Barnier, golpeó que la censura fue la «La única forma de que todos los oponentes que votaron en contra del presupuesto de 2025 fueran consistentes».





» Los mismos errores que el Sr. Barnier »





En el lado de la RN, el suspenso también dura: los diputados, que habían votado la censura contra Michel Barnier, pero no el de mediados de enero contra Bayrou, saben que su decisión puede ser decisiva en el éxito o no de una nueva moción. Sin embargo, el presidente delegado del grupo en la Asamblea de Jean-Philippe Tanguy fue severo en la víspera de la presentación del presupuesto: en Francia 3, castigó «Un presupuesto muy malo para Francia». «Me sorprende, es cierto, que el Sr. Bayrou comete los mismos errores que el Sr. Barnier»dijo. “Estamos completamente en la decoración en relación con qué hacer. »» Mientras especificaba que sus comentarios no involucraron a todo su grupo, publicó una posición clara : «Si el Sr. Bayrou no toma un cierto número de medidas por enmienda, creo que tenemos que asociarnos con una moción de censura. »» Agregó que se pondría detrás de la decisión de Jordan Bardella, presidente del RN, y Marine Le Pen, jefe de diputados del partido.









Presidenta de la Asamblea Nacional Yaël Braun-Pivet, retrasó este domingo al recordar las consecuencias de tal decisión de François Bayrou: “Al contrario de lo que uno podría pensar antes, que el 49.3 era la solución de la instalación, esto no es cierto. Hemos visto que el gobierno de Michel Barnier cayó en un 49.3 (en diciembre pasado). Es un acto que es serio, importante «dijo en LCI, creyendo que era «La única ruta de acción».









Sin embargo, ella le publicó su lado «Confianza»: «No tengo dudas de que habrá una mayoría en la Asamblea para considerar que, sea cual sea el presupuesto que se haya adoptado en un comité conjunto conjunto, necesitamos un presupuesto»dijo, y agregó que «Esto es lo que esperan los franceses». Si ella invitó al Primer Ministro a «Diálogo», También lanzó un llamamiento a las oposiciones y, en particular, a los socialistas: “No me atrevo a imaginar que las partes responsables, del gobierno, puedan embarcarse en un camino muy caótico, peligroso para nuestro país. »»





Varios miembros del ejecutivo han tratado de calmar las inclinaciones de la censura, como el ex jefe socialista de gobierno Manuel Valls: el ministro extranjero se lanzó a los partidos de oposición que tenían «Otra posibilidad, la de no votar una moción de censura, en nombre del interés general, de estabilidad». «El momento es más que nunca a la responsabilidad, el diálogo, el compromiso», Dijo en Francia 3, dirigiéndose a su antigua familia política.





Laurent Saint-Martin, Ministro delegado a cargo del comercio exterior, le aseguró a Europa 1, «Les échos» y Cnews que Bercy, con sus discusiones con las fuerzas políticas, trató de obtener un «Compromiso en el texto para recopilar más ampliamente»para evitar la censura. Según él, los socialistas «No lo censurará». «El compromiso (…) me da confianza».