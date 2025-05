Laurent Wauquiez, el día después de la humillación

Por

Richard Godin Publicado en



21 de mayo de 2025 a las 2:17 p.m. actualizó el



21 de mayo de 2025 a las 3:11 p.m.

Tiempo de lectura: 6 min.

Análisis

Ampliamente golpeado por Bruno Retailleau durante la elección del presidente de los republicanos, el líder de los diputados de la derecha prometió jugar la unidad del partido. Pero detrás de las hermosas atenciones, algunos están preocupados por las ambiciones de la que no se dio por vencida en presentarse en 2027.





Detrás de cada gran victoria también hay un fracaso amargado. El 18 de mayo, Laurent Wauquiez tuvo una amarga experiencia al ser aplastado por Bruno Retailleau durante la elección del Presidente de los Republicanos (LR). Se esperaba la derrota, no la corrección. El funcionario electo de Haute-Loire obtuvo solo el 25.69 % de los votos y solo salió a la cabeza en doce departamentos, incluidos nueve en su región, Auverne-Rhône-Alpes (Aura). “No esperábamos un puntaje tan claro”confirma el diputado del Alpes-Maritimes Eric Pauget, apoyo de Ponot. “Es un rechazo total de su persona, es violento”sopla un diputado de cosecha minorista, todavía sorprendido por el resultado. En las filas del ganador, nos preocupa la reacción de este “Animal político herido”.









Unos minutos después del anuncio de los puntajes, de Puy-en-Velay, su feudo del cual fue alcalde entre 2008 y 2016, Laurent Wauquiez Dirección ” todo (su) Deseos el éxito » Al ministro del interior, con quien intercambió brevemente por teléfono. Calma, en un estado mental pacífico, suplica por el rally, repite que es necesario “Agregar en lugar de dividir”y promete “Asegúrate de que estemos unidos para ganar”. Pero el guapo jugador de fachada no puede evitar enviar una última pique a su oponente de tres meses:







“Tienes que reunir todo el derecho y llevar un proyecto de ruptura. Y no podemos hacerlo si estamos diluidos en macronismo”.





Un senador de represalista de Dérimarce: “Tenía que decir algo … así que repite sus hachas del país”. Lo mismo, por otro lado, se preocupa cuando Auverne concluye su discurso diciendo que quiere tomar ” todo (es) parte “ En el próximo proyecto “Con los diputados de la derecha republicana”. ¿El jefe del grupo LR en la Asamblea Nacional le resulta difícil aceptar el resultado? “Es lunar, no aprende de su fracasoestá molesto por un adjunto del Ministro del Interior. Tendremos que estar atentos a que él no sea un mal perdedor. »»





“De Barnier en Matignon, él está contra la marea”





Para el ex presidente de la región, este resultado es una verdadera parada. Sin embargo, había regresado triunfante en julio, decidiendo regresar a la arena parlamentaria durante las elecciones legislativas anticipadas. “Trajo mucho a nuestro grupo”alquila el diputado Fabien di Filippo. “Tomó la delantera del grupo, era importante en ese momento”reconoce a un diputado que no lo lleva en su corazón. En octubre, después de la partida oficial del presidente Eric Ciotti, el partido le confió una misión de “Refundación”. Luego se embarcó en un recorrido por las Federaciones LR, con la aparición de una campaña interna.





Pero mientras la presidencia del partido se acerca a él, continúa fallas estratégicas. “Desde el nombramiento de Michel Barnier en Matignon, él está contra la marea”señala el diputado mencionado anteriormente. La falla en particular de su negativa a ingresar al gobierno (a menos que el interior le hubiera sido propuesto para él), convencido de que cualquier vínculo con Macronie sería radiactivo para los votantes correctos. Bruno Retailleau, patrón de los senadores de LR, decide por el contrario de ir. Una presencia en el gobierno criticada ardientemente por su adversario, pero en gran parte aclamada por los activistas para creer la puntuación del Ministro del Interior. “Nuestros activistas prefieren la estabilidad del país y las personas que actúan, en lugar de la política de silla vacía a riesgo de dar paso a los extremos”concluye Eric Pauget.









A esta cadena de errores tácticos, se agregaron demasiados resentimientos dentro del partido que Wauquiez dirigió entre 2017 y 2019. “Puede tener relaciones humanas violentas, por lo que hizo muchos enemigossubraya un miembro del equipo de gestión. Mucha gente quería deshacerse de él. »» Esta es una de las razones que, según él, explican la reunión de muchos ejecutivos amigables con la retaille. En el apoyo de este último, destacamos especialmente el ” encontrar “ entre su favorito y los activistas, que vieron en él el “El mejor candidato para ganar el derecho”. “Todos los que se han unido o renovado su membresía en el partido desde enero lo han hecho por Brunoexplica el senador Roger Karoutchi. Por lo tanto, es más una victoria de Retaille que una derrota de Wauquiez. »»





¿Qué hacer ahora que su regreso nacional está en gran medida molesto? Refugiado en su región el domingo por la noche, Auvergne desaparece. Radio Silencio. ¿Está haciendo la evaluación crítica de su campaña? Para imaginar el resto? Al día siguiente, al final de la tarde, publicó una foto de él con militantes y les escribe: “Cualquiera que sea tu voto ayer, todos somos la misma familia política, siempre seré fiel a ellos y puedes contar conmigo para trabajar en el rally”. Después de 24 horas de reflexión, Wauquiez juega a la unidad, pero no tiene la intención de desaparecer.





Wauquiez sigue siendo presidente de los diputados de LR





El martes regresa a París. Al final de la mañana, preside la reunión grupal habitual en la Asamblea. Al llegar, los agentes aplauden. “Te recuerdo que perdí”bromea. “Se conmovió y agradeció a todos”testifica a un representante electo. En un breve discurso, se asegura de que el resultado sea indiscutible y que ofrezca una legitimidad real a su competidor. “Jugaré la reunión al 400 %”promete satisfacción general. Más sorprendentemente, le pide al grupo que renovara su confianza para él como líder. Informalmente, a mano, los representantes electos lo presentan con su apoyo. Por unanimidad. “Los partidarios de Retailleau apoyaron a Laurent, es un hermoso gesto de unidad”saluda a un diputado.





Promediendo su muda unificadora, Wauquiez invita al nuevo jefe de LR a venir y expresarse frente al grupo. La oportunidad de intercambiar un apretón de manos y sonreír frente a las cámaras desde el número. “La unidad de nuestra familia política permanece y seguirá siendo mi prioridad”Rabia El diputado en X. Una vez que las puertas están cerradas, Retailleau asegura que ahora no hay más escisiones, que necesita un grupo sólido. También que su competidor ayer, que describió como “Talentoso”no es diferente con él hoy. “Se quedó durante más de una hora, se tomó el tiempo para discutir francamente, apreciamos”felicita a Eric Pauget. Un poco antes, frente a los senadores de LR, el ministro elogió el comportamiento de su competidor después del anuncio del resultado. Tiempo de rabibochage tiempo? “Laurent está listo para cooperar con Bruno, quiere participar en la recuperación del partido”cree que conoce a Roger Karoutchi, quien agrega: “No hay cadáver en el armario entre los dos. Antes de la campaña, se llevaban maravillosamente y si era difícil durante, no hubo ataques personales. Por lo tanto, nada insuperable.»









Si se acostumbrara a las guerras de clanes, esta vez habría evitado esta vez el “Veneno de la división” ? “Paradójicamente, el puntaje de Debareau sin apelación permite la unidad”Acto un apoyo de Wauquiez. No decir “obliga” … “Laurent inmediatamente se extendió con Retailleau y dijo que el grupo estaba en la fiestadefiende a Eric Pauget. Desde el domingo, ¡ha sido particularmente sincero! »» En parte de las minoristas, el temor de que juega el “Trastornos” Fades. “No deberías darle demasiado espacio, de lo contrario será infernal”Sin embargo, es cauteloso de un diputado, mientras que surgirá la cuestión del lugar de los wauquistes en la fiesta. El líder de los diputados de LR planteó a una joven generación de funcionarios electos a los que aseguró que él “Asegúrate de que tengan su lugar”. Las discusiones están en marcha. Un consejo nacional, ahora presidido por Michel Barnier, probablemente se organizará el 28 de junio para validar las designaciones.





La organización del partido será crucial para el futuro. Habrá elecciones municipales en 2026, en las que Retailleau dice que está concentrado. Pero sobre todo las elecciones presidenciales en menos de dos años. A pesar de su derrota, el que trabaja para ser el “Candidato natural” Desde la derecha en 2027 no renunció a nada de sus ambiciones. “Es seguro que el puntaje no lo pone en las mejores disposicionesSoporte avanzado. Pero tiene la estatura de un estadista, debe desempeñar un papel para el derecho francés. »» Queda por ver cuál. “Si Bruno tiene un 16-17 % en las encuestas en septiembre, los competidores tendrán que alinearse en su surco, a riesgo de dividirse para perderanaliza un cácico de fiesta. Pero si no perfora ni retrocede, reabremos la caja de ambiciones. »» Lo que Wauquiez podría esperar a la sombra de la unidad. “En este momento t, me parece estar comprometido por élsuspira un diputado de alivio. Pero como dice el adagio: nunca mueres en política. »»