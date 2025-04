“La transición ecológica corre el riesgo de ser una de las víctimas”

Tiempo de lectura: 3 min.

Entrevista

La diputada Sophie Taillian-Polian, a la vanguardia de los problemas presupuestarios dentro del grupo ecológico, alerta sobre las pistas económicas previstas por el gobierno de Bayrou y ofrece una alternativa.





¿Dónde encontrar los famosos 40 mil millones de euros en ahorros en el presupuesto 2026? ¿El gobierno de Bayrou está preparando un nuevo accidente cerebrovascular de planificación social? ¿Será la transición ecológica parte de las víctimas de la voluntad que exhibe el ejecutivo para devolver el déficit al 4.6 % del PIB en 2026? Después de la conferencia de prensa de François Bayrou sobre el estado de las cuentas públicas, Sophie Taillé-Polian, MP Generation. S de Val-de-Marne y miembro del Ecólogo y Grupo Social en la Asamblea Nacional, a la vanguardia de temas impositivos y presupuestarios, alerta sobre las pistas de la economía previstas por el gobierno y los castigados, con el nuevo OBS, el OBS, el “Errores” Política a favor de las empresas dirigida por el campamento macronista durante ocho años. Entrevista.





El gobierno tiene la intención de lograr 40 mil millones de euros en ahorros en su presupuesto 2026. ¿Temes un golpe de planificación social?





Sabemos muy bien cuáles son las intenciones de este gobierno y haremos todo para contrarrestarlos. No hay duda de que el más precario paga los errores de la política económica llevados a cabo durante ocho años. Estamos presenciando el terrible fracaso de esta política de suministro y la supuesta escorrentía que nunca ha tenido lugar. No es mediante la reducción de los gastos que obtendremos allí, sino al aumentar los ingresos. Sin embargo, este gobierno solo ve el gasto de la columna, como si el de las recetas no lo interesara.









¿Cómo reducir el déficit público?





Primero sería necesario reducir la ayuda a las empresas cuya eficiencia real no se ha demostrado, comenzando con la reducción de las contribuciones sociales para el empleador … El dinero público debe relacionarse con la empresa en su conjunto. Luego hay trabajo para llevarse a cabo contra el fraude y la optimización de impuestos. Se han votado un cierto número de leyes sobre el tema, pero no cumplen completamente su objetivo. Hoy, depende de la administración demostrar que un montaje es fraudulento; La lógica debe revertirse y que son las empresas justificar que su asamblea fiscal responda a una lógica económica real.





También es necesario establecer una imposición más justa: en claro, para garantizar que el ” gordo “ pagar en grande y el “Pequeño”pequeño. La política liderada durante ocho años significa que hoy hay un nivel de injusticia fiscal rara vez alcanzado en nuestro país. Esto alimenta el trastorno social, financiero y presupuestario en el que estamos. Con respecto a los hogares más ricos, nosotros, los ecologistas, propusimos el impuesto de Zucman, adoptado en la Asamblea Nacional en febrero pasado: esta medida podría recuperar varios miles de millones de euros por año (inspirados por el economista Gabriel Zucman, este impuesto impondría un piso sobre la riqueza para el patrimonio de más de 100 millones de euros, nota del editor).





El gobierno está trabajando en el camino de la abolición de la reducción de impuestos del 10 % en las pensiones de los pensionistas. ¿Serías favorable?





No. Distinguir activos y jubilados es, para mí, un error. Debe mirar todos los ingresos, ya sea que provengan de un trabajo o una pensión, y luego gravarlos de acuerdo con su nivel. Para ellos ” gordo “ Los ingresos deben contribuir más, “Pequeño” menos. No importa que estos ingresos se refieran a activos o jubilados.





El gobierno también desea usar comunidades locales. ¿Qué opinas?





Es un desastre. Cada año, las comunidades locales son cada vez más difíciles de completar sus presupuestos. Son ellos los que están en primera línea frente a la crisis social que estamos pasando: ayuda a las familias, a la transición ecológica, a la cultura … retirar los recursos de las comunidades equivale a debilitar los servicios públicos locales. Esto tendrá consecuencias directas en telas asociativas y actividad económica local.









¿Temes que la transición ecológica sea víctima de estos ahorros?





Por supuesto. La transición ecológica corre el riesgo de ser una de las víctimas de este presupuesto, y es un cálculo muy malo. Porque se basa en gastos virtuosos a nivel climático y social. Llevar “Maprimerenov” : Su presupuesto ya ha aumentado a 2.300 millones de euros en 2025 contra 3.300 millones en 2024. Sin embargo, esta renovación del edificio permite reducir considerablemente los gastos de electricidad o calefacción. Sabremos en los gastos que ayudan a los hogares y la actividad económica sobre el terreno para mantener los gastos que solo producen riqueza adicional para los más ricos.





El gobierno quiere aprobar el déficit público del 5,4 al 4.6 %… ¿es este un objetivo esencial?





Considero que el déficit debe tener que reducir y detener más al país. Sí, necesita un plan de recuperación de finanzas públicas. Pero debe hacerse de manera inteligente y democrática. La gente tiene que aceptarlo. Y para que lo acepten, este plan debe ser justo.





El grupo ambiental y social votó por la moción de censura contra el gobierno de Bayrou en febrero pasado. ¿Arreglas las líneas rojas ejecutivas?





En el último presupuesto, casi todas nuestras líneas rojas se han cruzado. Hoy, para nosotros, cualquier nueva reforma de seguro de desempleo es absolutamente impensable. La cuestión de la transición ecológica y los medios dedicados a ella deben tratarse seriamente. Esta lista no es exhaustiva, pero nuestras líneas rojas se rastrearon bastante claramente en diciembre pasado. No han cambiado.