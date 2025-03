La prohibición del velo en las competiciones deportivas divide al gobierno

Por

Romain Sánchez (con AFP)

Publicado en



18 de marzo de 2025



18 de marzo de 2025 a las 6.15 p.m.

Tiempo de lectura: 2 min.







Este es un tema que divide profundamente al gobierno: usar el velo en las competiciones deportivas. Este martes 18 de marzo, Gérald Darmanin, el Ministro de Justicia, incluso renunció en el saldo, argumentando » que uno no puede permanecer en un gobierno que cede a estas preguntas Después de formular duras críticas contra algunos de sus colegas.





Después de una semana de divisiones, François Bayrou se posicionó como un árbitro convocando a todos los ministros interesados ​​esta tarde para un replanteamiento general. Después de calificar la crítica » inaceptable Para otros miembros del gobierno, como señala HuffPost, quería recordar la posición oficial del gobierno: apoyo para el proyecto de ley adoptado hace un mes en el Senado.





Depositado por los senadores republicanos y apoyado por el ministro François-Noël Buffet, su objetivo es prohibir el uso del velo en las competiciones deportivas. Aunque es oficialmente apoyado por el gobierno, este proyecto de ley ha sufrido las críticas de ciertos ministros.









Barsacq y obligado a atacar la ley





Marie Barsacq, Ministra de Deportes, fue la primera en reaccionar negativamente a su adopción. «A veces hay confusión y amalgamas»dijo. «El secularismo no se trata solo de usar o no el velo», «Usar el velo no es el entrado» Y «El entrada no se limita a usar el velo», Ella defendió hace una semana.









Declaraciones que luego recibieron el apoyo de Elisabeth Borne, entrevistado el lunes en FranceInfo. El actual Ministro de Educación juzgó que fueron las federaciones las que tenían la responsabilidad de las regulaciones internas y que » El Consejo de Estado nos ha confirmado que cuando las federaciones establecen regulaciones internas que dicen el atuendo, es el atuendo, eso es suficiente y protege «.





Defensa del ala derecha del gobierno





Este martes por la mañana, el arquero de los sellos repitió su posición. Invitado de TF1, describió la prohibición del velo en las competiciones deportivas » obviamente », Mientras lamenta las posiciones de sus contrapartes: «Lamento que el Ministro de Deportes como Ministro de Educación Nacional no apoye más a esta Autoridad Republicana, como siempre lo hemos hecho en Francia». Y ve más allá: «Me temo que se trata de entrometido y hay mucha ingenuidad entre algunos de nuestros líderes políticos».





Preguntado sobre este tema durante las preguntas al gobierno, Aurore Bergé quería hacer un frente común con Gérald Darmanin, defendiendo la línea » claro « del gobierno, a saber «La lucha determinada contra cualquier forma de entrante islamista».









El texto adoptado en el Senado también está defendido por Bruno Retailleau, quien también desea prohibir el uso del velo a las guías escolares.









Por lo tanto, es una verdadera batalla ideológica que ha sido dirigida por los medios en los últimos días, entre la franja moderada de Macronie y el ala correcta. Una batalla que no debería organizar divisiones dentro del gobierno, ya debilitada por la ausencia de una mayoría absoluta en la Asamblea.