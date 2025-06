La onda de calor se intensifica, casi toda Francia noqueada por el calor

Por

29 de junio de 2025

El episodio de la ola de calor ganará intensidad este domingo 29 de junio en Francia, donde se colocaron 73 departamentos en vigilancia naranja, hundiendo casi todo el país en el calor sofocante, al menos hasta mediados de la próxima semana, cuando el verano comienza apenas.









Casi toda Francia se ve afectada por un “Episodio intenso abrasador” Quien comenzó el viernes, con la excepción de Hautes-Alpes, Corsica-Du-Sud y una banda de Finistère a Moselle, dijo Météo-France.





Tendremos que esperar que este domingo “Las temperaturas máximas a menudo muestran entre 35 y 38 ° C en el sur del país” Con picos a 40 ° C en el sur mediterráneo. Según los meteorólogos, se planifican treinta y dos grados Celsius en París y solo los bordes de la ronda tendrán temperaturas inferiores a 30 ° C, según los meteorólogos.









Scarky Peak “alrededor del martes o miércoles”





“La ola de calor continuará al comienzo de la próxima semana, con temperaturas aún aumentando, excepto en la periferia mediterránea donde estarán estacionarias”agregó Météo-France, quien proporciona que el pico del episodio abrasador (durante el cual serán máximos de 39 ° C a 40 ° C “Bastante frecuente”) Sobrevroide “Alrededor del martes o miércoles dependiendo de la región”. Los 73 departamentos en Orange Alert este domingo también serán el lunes, anunciaron Météo-France en su boletín de 6 horas.





En los recorridos, donde se esperan máximos entre 36 ° C y 38 ° C hasta mediados de la semana, todas las escuelas cerrarán los lunes y martes por la tarde para “Proteger a los niños y al personal” y el municipio “Altamente recomienda que los padres mantengan a sus hijos en casa” En los próximos dos días. En Vendée, donde se debe celebrar la carrera en línea masculina del Campeonato de Ciclismo Francés en el Herbario, los organizadores han anunciado reducir la prueba de una gira de circuito, o 16.5 km.









Esta 50ª ola de calor nacional desde 1947, la 33 del siglo XXI, una consecuencia del calentamiento global que aumenta la intensidad y la frecuencia de las ondas de calor, que ha estado llegando a Francia desde el 19 de junio, también toca la biodiversidad con fuerza.





“Con este calor sofocante, la temperatura puede exceder los 40 grados en ciertos nidos”alarmó al presidente de la liga para la protección de las aves (LPO) Allain Bougrain-Dubourg a AFP. “Recuperamos pájaros en todas partes en dificultad, nuestros siete centros de atención están saturados”.





Cúpula de calor





Este domingo alrededor de las 5 a.m., las temperaturas aún superiores a 20 ° C demostraron ser “Frecuente en la mitad sur del país”con 25 ° C entre Montélimar y Arles, y hasta 30 ° C en el lado de leucado en Aude, según Météo-France, que también tenía 20 ° C en París.





Esta ola de calor se refiere a todo el sur de Europa, con 17 ciudades en Italia colocadas en alerta roja (nivel 3), incluidos Milán y Turín. En Portugal, dos tercios del país están en alerta de Orange el domingo, con 42 ° C previsto en Lisboa y un riesgo máximo de fuego. En España, las temperaturas ya han excedido los 40 ° C el sábado en Sevilla y en una gran parte del país.









En Francia, el número verde más estricto, que le permite obtener consejos “Para protegerse y proteger a los que te rodean”fue reactivado el sábado por la mañana. La causa de este nuevo pico es una cúpula de calor: un anticiclón grande y potente forma una especie de cubierta que bloquea el aire en capas bajas, evitando la entrada a perturbaciones, al tiempo que lo calienta gradualmente.





En todo el país, los ayuntamientos y las prefecturas multiplican las recomendaciones y las advertencias: las personas más vulnerables se llaman regularmente, las distribuciones de agua están organizadas … En Orleans, el acceso a ciertos museos acondicionados por el aire es gratuita, según el municipio, que también anunció la apertura tardía de sus parques y jardines.