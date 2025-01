La no censura de François Bayrou o la pequeña ruptura de Olivier Faure

Análisis

Después de amargos debates, los diputados del PS finalmente optaron por no censurar al gobierno. Y así se distanciaron de La France Insoumise, que los acusó de traición.





Algo se movió en la izquierda este jueves 16 de enero. Después de debates a veces acalorados, los diputados del Partido Socialista (PS) finalmente decidieron no censurar a François Bayrou, lo que atrajo inmediatamente la ira del líder rebelde Jean-Luc Mélenchon. Esta decisión no fue fácil de tomar. Fueron necesarias concesiones finales por parte del alcalde de Pau y varias reuniones, a veces tensas, para lograrlo.





Durante horas, el grupo socialista en la Asamblea Nacional liderado por Boris Vallaud intentó ocultar sus divisiones entre los cargos electos partidarios de la censura y los defensores de la estabilidad, entre ellos el ex jefe de Estado François Hollande. Luego, los 66 diputados del PS optaron, durante una votación interna, por una amplia mayoría (53 contra 10) por no aprobar la moción de censura presentada por La Francia insumisa (LFI). Luego, en el Hemiciclo, ocho de ellos finalmente rompieron la disciplina de grupo al votar a favor de todos modos.





Como era de esperar, esta decisión inmediatamente incendió a la izquierda y desató la furia de los rebeldes. “El PS fractura el NFP (Nuevo Frente Popular). Pero capitula solo. Los otros tres grupos votan a favor de la censura. Seguimos la lucha”. publicó Jean-Luc Mélenchon en la red social X (antes Twitter), mientras sus lugartenientes acusaban a Olivier Faure y sus tropas de traición. Desde el podio del Palacio Borbón, el primer secretario del PS defendió su nueva línea y elogió el compromiso, sin temor a ofender al socio rebelde. “No tenemos una negociación vergonzosa”, declaró.









¿Finalmente libre, Olivier Faure? Básicamente, los socialistas difícilmente pueden cantar victoria. Sobre el espinoso tema de la reforma de las pensiones, les resultará difícil levantar la mano. El PS exigió ayer la suspensión de la reforma que retrasa la edad legal de salida a 64 años. Mañana tendrá que conformarse con una conferencia social de tres meses de duración y con la promesa de Bayrou de presentar al Parlamento un acuerdo, aunque sea parcial, de los interlocutores sociales.





Por lo demás, los socialistas afirman haber obtenido victorias durante las conversaciones con el ministro de Economía, Eric Lombard, y luego con François Bayrou. El propio Olivier Faure los enumeró en su discurso ante la Asamblea: “Gracias a las negociaciones, no se restablecerá la congelación de las pensiones de jubilación en 2025, ni se aumentarán los impuestos sobre la electricidad, ni se reembolsarán las consultas médicas, ni se modificarán los tres días de carencia para los funcionarios…” La misma persona, sin embargo, quiso advertir al Primer Ministro: “Les ofrecimos un pacto de no censura que se basaba en tres condiciones: la no utilización del 49,3 (artículo de la Constitución que permite adoptar una ley sin votación, comprometiendo la responsabilidad del gobierno)un cambio de rumbo, respeto al frente republicano al negarse a depender de la extrema derecha. No le diste seguimiento. Por tanto, ya no se trata de un pacto de no censura. Por tanto, es posible un voto de censura en cualquier momento. »





A la espera de esta hipotética censura socialista, la pequeña victoria de Olivier Faure está en otra parte, en el equilibrio de poder en la izquierda y en el interior del PS. Desde las negociaciones de la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes) hace más de dos años, el jefe del partido rosa ha sido acusado por todos lados de ser sumiso a los rebeldes. Mal juicio, repetía siempre. Sólo que, a los ojos de sus oponentes internos, faltaba la prueba de su independencia.









Esta vez, la presión era máxima sobre sus hombros. Desde la caída de Michel Barnier y las primeras discusiones entre el MoDem y el PS, Jean-Luc Mélenchon ha multiplicado las notas de su blog para denunciar la traición socialista que veía venir. Esta semana, ante un puñado de periodistas, incluso amenazó con nombrar candidatos en las circunscripciones de diputados del PS que no votarían a favor de la censura. A través de la prensa, los rebeldes aumentaron la presión para advertir contra el crimen del que serían culpables los socialistas al salvar el día de François Bayrou.





Olivier Faure, Boris Vallaud y otros han permanecido sordos ante las amenazas rebeldes, enviando a la opinión pública el mensaje de que ellos también saben hacer frente a Jean-Luc Mélenchon. Salvando al mismo tiempo, algo que no quedó nada claro en las últimas horas, la unidad del grupo. Al gesto, el primer secretario del PS incluso añadió palabras en el Hemiciclo. A los diputados del LFI que lo reprendieron, respondió con dureza, exigiendo “el honor de haber evitado a los franceses” un presupuesto más estricto, en nombre de una “Izquierda que propone, que avanza. (Y) lo que hace que el gobierno ceda”. Visto desde los banquillos del LFI, una pequeña pausa que pasará a la historia.