La migraña cuesta más de 100 mil millones al año en Europa ... ¡qué dolor de cabeza!

18 de marzo de 2025 a las 7:30 am

La migraña afecta a una parte importante de la población mundial. De ahí un alto costo para la sociedad y la economía. Paradójicamente, los medios que se ponen sobre la mesa para tratar la migraña no están a la altura de este horrible dolor de cabeza.

Este artículo es un foro, escrito por un autor fuera del periódico y cuyo punto de vista no involucra al personal editorial.





"Doctor, sufro de migrañas. »» Lo siento, soy médico, pero en economía, así que no puedo cuidar de usted. Por otro lado, puedo transmitir el mensaje de falta de esfuerzos de investigación en su enfermedad. Y luego, ¿la economía está interesada en el bienestar y la productividad, ambas muy afectadas por la alta prevalencia de migraña? Es una de las enfermedades más incapacitantes, especialmente para las mujeres jóvenes. Finalmente, están tranquilizados, puede continuar su lectura porque, a diferencia de una opinión actual, la economía no le da dolor de cabeza.









Saber que una gran cantidad de personas sufren de la misma enfermedad en realidad no se consola, pero al menos esto le permite discutir sus dificultades más fácilmente. Sin embargo, Francia tiene 11 millones de personas con migraña. Si usted es parte del club, como en su tiempo Julius César, Saint Paul y Thomas Jefferson o Guy de Maupassant, puede comunicarse con la voz de Migraine, una asociación de salud de pacientes recientemente reconocidos de interés general.





Mujeres más afectadas que los hombres





Preferiría ser necesario hablar de migrañas y pacientes, si el acuerdo del género en francés se aplicaba de acuerdo con la regla de la mayoría. Las mujeres se ven tres veces más afectadas que los hombres por esta enfermedad. Si todavía nos apegamos al vocabulario, también señalemos que la migraña y el dolor de cabeza no deben confundirse (dolor de cabeza, en términos médicos) un síntoma aún más extendido. Si la migraña es uno de los dolores de cabeza, todos los dolores de cabeza no son migraña. Este último se caracteriza por crisis más o menos frecuentes que dan como resultado un dolor de gravedad variable, pero a menudo intenso y a veces insoportable. Infernse, como dijo Raymond DeVos, quien comparó la crisis de la migraña con un metro que cruza la cabeza.





La migraña generalmente se asocia con otros síntomas, como las náuseas y los vómitos (en el caso de una migraña sin aura), o fenómenos visuales y otros signos neurológicos (migraña con aura). La migraña más común (sin aura) generalmente comienza en un lado de la cabeza, sube y luego se difunde más ampliamente. De ahí su nombre: migraña derivada dehemicraniasu nombre latino, la primera sílaba menos (una aféresis, diría un lingüista).





Una enfermedad que disminuye con la edad





La migraña prevalece en todo el mundo, en países ricos como en los países pobres. Afecta a más de mil millones de tierra. Como sabemos, debido a que aparece en un estudio global de enfermedades, hoy financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates (los multimillonarios estadounidenses no se han convertido Malos…).





También cuantifica los años vividos con incapacidad (Años vividos con discapacidad). Con 6 meses de vida sin discapacidad perdida para 100 habitantes, la migraña llega al segundo rango del mundo, detrás de eso vinculado al dolor lumbar. No morimos de migraña, pero este dolor de cabeza es muy incapacitante. Especialmente para mujeres, especialmente para niños menores de 50 años. A diferencia de la mayoría de las enfermedades, la migraña comienza cuando eres joven e incluso mejora con la vejez.





Sobre todo, afectando los ingredientes activos, entendemos que la migraña conduce a una caída en la productividad. Un estudio italiano estimó recientemente que un aumento del 10 % de la población de migraña conduce a una reducción de la productividad laboral en un 1,1 %. De hecho, el empleado de la migraña, en caso de una intensa crisis, no puede ir a trabajar, a menudo antes de permanecer en la oscuridad, sin moverse. A este absentismo se agregan, por una parte aún más, las horas perdidas en el trabajo por personas que, aunque disminuyeron y, por lo tanto, menos efectivas en sus tareas, se unen a su taller o oficina. Los especialistas en recursos humanos luego hablan sobre el presentismo.





Una pérdida de 111 mil millones de euros





Al contar los días y las horas perdidas debido a la migraña y, según el salario promedio, obtenemos una estimación del costo de esta pérdida de trabajo para la empresa. Tal estimación se realizó para Europa a partir de una gran encuesta por el cuestionario, llamada Eurolight. Las personas entrevistadas tuvieron que declarar la cantidad de días en que se quedaron en casa debido a sus crisis de migraña, así como al número de días durante los cuales solo pudieron llevar a cabo parte de sus tareas habituales en el trabajo. En total, la pérdida de producción se cifró en 111 mil millones de euros por año. O seis milésimas del PIB europeo, una cantidad no insignificante para un dolor de cabeza.





¡Pero no es solo el PIB en la vida! Los economistas lo saben durante mucho tiempo. Esto puede sorprenderte, pero no dedican ningún fetichismo a este indicador que reduce el bienestar de la sociedad a la riqueza material.





Son los primeros en ofrecer a los fabricantes de decisiones políticas para incorporar otras dimensiones, como la salud, la educación o el medio ambiente, para medir el progreso económico y social realizado en un país. También están interesados ​​en la apreciación del bienestar subjetivo de las personas y sus determinantes por encuestas estandarizadas. Una rama del análisis económico académico, la economía de la felicidad, lo ha convertido en su especialidad.





¿Un asesinato?





La migraña se degrada primero obviamente la calidad de vida relacionada con la salud, en particular debido al dolor que causa, la ansiedad que crea y la movilidad que reduce para aquellos que lo sufren. En Dinamarca, por ejemplo, esta calidad de vida se estima tres veces más baja que la que la población beneficia en promedio.





Luego, los migraños tienen dificultades en su vida personal y familiar. En la encuesta Eurolight ya citada, casi una de cada cinco personas dijo que habían experimentado dificultades de amor durante el trimestre anterior a su entrevista y, si es un padre, no haber podido cuidar a sus hijos. En otra gran encuesta, esta vez en la población de los Estados Unidos, la proporción está en dos personas esta vez. Este aumento no se debe a diferencias culturales, sino a la pregunta que se hace. Se les pregunta al encuestado si habrían sabido en ausencia de migrañas de mejores relaciones románticas y habrían sido mejor tratados con sus hijos. La enfermedad tampoco tiene impacto en el cónyuge.





Según un estudio en español y otro anglosajón, ambos basados ​​en una baja inscripción, la pareja del paciente está experimentando una sobrecarga de trabajo doméstico y sufrió más disputas.





El virus de la sospecha





Finalmente, mencionemos una fuente de estrés vinculada al carácter invisible de esta enfermedad neurológica. De hecho, las dolencias de migraña no son evidentes. En ausencia de signos externos,, por lo tanto, es más fácil para una parte del séquito minimizar la discapacidad de los migraños. Además, un tercio de ellos dice que a menudo o muy a menudo están estigmatizados. Ya sea porque se sospecha que exageran su sufrimiento. «Es solo un dolor de cabeza, toma un doliprane»Por ejemplo. Ya sea porque se sospecha que buscan aprovechar su situación.





Conocemos la broma sexista, cumbre de estereotipos del género, «No esta noche cariño, tengo migraña». La mujer debe justificar su no consentimiento. Una justificación interpretada por el hombre como una finta porque no salta a los ojos y corresponde a la imagen de rebote de la mujer manipuladora. Tenga en cuenta que este Sornette que quiere ser divertido no sale de ayer. En su prueba Fisiología del matrimonio (1829), Balzac afirma sin sombra de ojos que la migraña es «El arma más agradable y terrible utilizada por las mujeres contra sus esposos».





Una pequeña inversión





El estigma desalienta a muchos migraños a quejarse. Además de reclamar una mejor gestión de su enfermedad por parte de la sociedad, en particular al exigir más medios otorgados en busca de causas y nuevos tratamientos de migraña. Este es, sin duda, uno de los elementos de explicación de una anomalía observada en ambos lados del Atlántico: el gasto público dedicado a la investigación y el desarrollo (I + D) son ridículamente bajos, se informan al costo y la prevalencia de la migraña, en comparación con otras enfermedades.





En Europa, estas patologías representan el 0.025 % de su costo social, por ejemplo, 0.5 % para tumores cerebrales o 0.3 % para la enfermedad de Parkinson. En los Estados Unidos, es casi 50 veces más bajo por paciente afectado en comparación con el asma y más de 100 veces en comparación con la diabetes.





La opacidad de las causas de la migraña





Esta debilidad se encuentra en las políticas de salud pública que también se financian, tanto con respecto a los programas de concientización de empleadores y profesionales generales y campañas de información al público sobre los tratamientos disponibles, en factores desencadenantes o sobre los riesgos de surautomedicación que perpetan su dolor de cabeza. La historiadora Katherine Foxhall incluso argumenta que la migraña se consideró mejor en la época medieval. Sin embargo, no recomiendo que siga uno de los tratamientos recomendados: mezclar Yat y lombrices de tierra con harina, envuélvalo todo con un paño y colóquelo en su frente.





Se pueden invocar otros elementos de explicación de estas deficiencias: no hay migraña, no requiere hospitalización, no se cura a sí misma, su origen multifactorial sigue siendo poco conocido, sus crisis no se pueden ver y, finalmente, el cuestionamiento del paciente es el único medio de diagnóstico. En resumen, una enfermedad que no desencadena espontáneamente el interés de los médicos hospitalarios y universitarios. Sin duda también juega el hecho de que la migraña se refiere principalmente a las mujeres, mientras que la investigación médica ha sido durante mucho tiempo la prerrogativa de los hombres.





Es, además, un servicio neurológico dirigido por una mujer que hizo que las líneas se movieran al elegir la migraña como una de las especialidades de su trabajo y sus equipos. Preocupada por la popularización, publicó a fines de la década de 1980 un libro solo dedicado a esta enfermedad, pero también por un libro bastante pequeño «aspirina, a favor o en contra?» », Publicado por Le Pommier Editions en 2006. Después de esta lectura, ¡no debería necesitar aspirina! O consulte a un médico en medicina.









François Lévêque es profesor de economía en Mines Paris-PSL.