Información «Nouvel OBS» | Caso Dati: El Ministro de Cultura retira su procedimiento contra el Presidente de Renault dos días antes del juicio

Rachida Dati había citado a Jean-Dominique Senard por «obstáculo para la justicia» y «omisión para testificar a favor de un inocente». Ella la acusó de tener documentos ocultos en el marco de la información judicial en la que es acusada de, entre otras cosas, «corrupción pasiva».





El Tribunal Penal de Nanterre había planeado tres días de audiencia, del miércoles 29 al viernes 31 de enero, para poder escuchar a los 35 testigos que Rachida Dati dijo que quería llamar al timón. LAS, dos días antes de la apertura de los debates, el Ministro de Cultura dijo esta información el lunes 27 de enero, según nuestra información, que ella ella «Retirado» Del procedimiento que lo había llevado a tener al presidente de Renault, Jean-Dominique Senard, citado directamente directamente ante el tribunal. En marzo pasado, el Ministro de Cultura había asignado a Justice el jefe del fabricante de automóviles para «obstáculos a la justicia» y «omisión para testificar a favor de un inocente», en el marco del extenso asunto Ghosn-Dati, en el que tiene notablemente ha sido acusado desde 2021 por «corrupción pasiva» y «tráfico de influencia pasiva». En su cita directa, el ministro usó palabras de violencia rara y se castigó en Jean-Dominique Senard, «Comportamiento criminal continuo, permanente y constante»A «Diseño criminal»O «Un diseñador general de denigración»…





Rachida Dati reprochó a Jean-Dominique Senard por tener «Oculto y tiene documentos esenciales que probablemente inocenciarán a la Sra. Rachida Dati de delitos de delitos acusados ​​de justicia francesa».de acuerdo con el texto de la cita directa escrita por su abogado Mmi Olivier Baratelli. También acusó al sucesor de Carlos Ghosn de la presidencia de Renault de tener «Personalmente requerido y pidió personas bajo su autoridad (empleados, asistentes, empleados o consejos) que la descarga de la Sra. Rachida Dati no se transmite a instruir a los magistrados». Entre los testigos de los cuales Rachida Dati deseó la audiencia ante el tribunal de Nanterre se encontraban notablemente Carlos Ghosn, atrapados en el Líbano porque, bajo orden internacional de arresto, Mouna Sepehri, ex número dos del grupo, pero también ex miembros del comité ejecutivo, administradores de los administradores de la El ex RNBV de Renault-Nissan, o sus antiguos asistentes parlamentarios, así como sus antiguos abogados.





La retirada de Rachida Dati en la víspera del juicio se produce mientras la información judicial que se dirige a él, inaugurada en 2019 luego de una investigación interna en Renault sobre la administración de Carlos Ghosn, está llegando a su fin: las investigaciones se han completado desde septiembre de 2023 y el Nacional. La Oficina del Fiscal Financiero regresó a noviembre pasado por lo tanto después de la cita directa contra Jean-Dominique Senard-A Final acusación de 134 páginas castigadoras «Un pacto corruptivo de patente» con Carlos Ghosn, para «Haga que Renault se beneficie de la influencia que la Sra. Dati podría tener en el Parlamento Europeo para defender los intereses de Renault e influir en las decisiones y regulaciones». Ahora depende del juez investigador referirse, o no, dati ante el tribunal, donde ella podría incurrir en hasta diez años de prisión. Mientras tanto, el Ministro de Cultura Enfresenta las acusaciones en el bloque y se presume inocente.









Los jueces investigadores analizaron los 900,000 euros en honorarios de abogados afectados por Rachida DATI de una subsidiaria de Renault-Nissan entre 2010 y 2012, mientras que era un vicepresidente europeo, o unos 25,000 euros por mes sin muchos rastros escritos de trabajo y que, según El fiscal público va en la dirección del trabajo de cabildeo que un abogado. Nunca, durante sus dos mandatos en Estrasburgo (2009-2014, 2014-2019), informó su remuneración por Renault, ya que el código de conducta de los eurodiputados la obligó en caso de intervención en el sector automotriz dentro del marco de su mandato. Tampoco mencionó a sus otros clientes (Orange, Alphaone Partners de un misterioso financiero llamado Nicolas Sarkis).





Multiplicación de apelaciones





Los procedimientos involucrados contra Jean-Dominique Senard fueron parte de una estrategia de defensa general de Rachida Dati, que ha multiplicado las apelaciones durante la investigación: desde 2019, ha formulado dos cambios de escenario, tres solicitudes en receta, dos solicitudes anuales , numerosas solicitudes de actos de investigación adicionales o solicitudes de pago de ciertos documentos.









Contactado, mmi Olivier Baratelli, abogado de Rachida Dati, no respondió. METROmi Antonin Levy, uno de los abogados de Jean-Dominique Senard con Mmi François Sureau, no deseaba comentar.