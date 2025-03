Guerra en Ucrania | Activos rusos congelados: ¿Qué cantidad representan y qué puede hacer Europa con él?

Tiempo de lectura: 5 min.

Después de la suspensión de la ayuda militar estadounidense, el debate sobre la confiscación de los activos rusos volvió a emerger en el antiguo continente. En Francia, si el gobierno se opone en nombre del derecho internacional, parte de la clase política requiere su incautación.





¿Deberíamos tomar los activos rusos congelados para financiar la defensa ucraniana ahora que Donald Trump ha suspendido la ayuda militar estadounidense? Si son «Capturado» sería «Contrariamente a los acuerdos internacionales» Concluido por Francia y Europa, el Ministro de Eric Lombard en el micrófono de FranceInfo el martes 4 de marzo. «La posición de Francia es que estos activos rusos pertenecen en particular al Banco Central de Rusia»dijo, mientras que los líderes del Macronie y el Partido Socialista (PS), apoyados por el Grupo de Libertés, Independientes, en el extranjero y de Territorios (LIOT) y los ambientalistas, abogan en la Asamblea Nacional de tal uso de los fondos rusos. «The Nouvel OBS» hace un balance.





• ¿De qué estamos hablando?





Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, la Unión Europea (UE) ha adoptado varias salvas de sanciones contra Rusia, incluida la congelación de los activos rusos. Todas las cuentas se abren en los bancos de la UE que pertenecen a las personas consideradas responsables o cómplices de la invasión rusa, incluidos los oligarcas rusos o incluso los empresarios que contribuyen a la economía de Rusia, se congelan hasta más aviso, recuerda «OUST-France».





En total, 210 mil millones de euros en activos del Banco Central de Rusia están bloqueados y 24.9 mil millones de euros en activos privados se congelan en la UE. La mayor parte de esta suma está en manos de la organización de depósitos de fondos de Euroclear, con sede en Bélgica, señala el diario regional.





• ¿Qué dice el derecho internacional sobre el uso de estos fondos?





La Unión Europea no puede usar estos fondos como considere conveniente, este último es «Congelado y no confiscado»explica la abogada Marie Fernet a la «parisina». Claramente: «Legalmente, todavía pertenecen» a Rusia. Esta medida conduce a «Bloquear cuentas bancarias y otros activos financieros de personas (…) Gerentes de violaciones graves de derechos humanos o realizando actividades que afectan seriamente la democracia o el estado de derecho «indica la UE. Los bienes generalmente se bloquean hasta que se levantan las sanciones, ya que es una medida provisional, incluso si puede durar varios años, especifica «Le Parisien».









Para poder usar el dinero ruso, sería necesario confiscarlo y conducir a una transferencia de propiedades de Rusia a la UE. Un colectivo de académicos y abogados había llamado en abril, en una columna publicada por «Le Monde», para tomar tales medidas. Según ellos, esto sería legalmente posible porque un «Estado que ha sufrido daños causados ​​por otro estado puede tomar contramedidas». «La confiscación de los activos públicos rusos constituiría un avance en las reparaciones»justifique los firmantes.





Mientras tanto, la UE decidió en febrero de 2024 apoderarse, no los activos inmovilizados en los países europeos, sino los intereses generados por estos 235 mil millones de euros para ayudar a Armer Ucrania y financiar su reconstrucción de posguerra. O una ganancia inesperada de 2.500 millones a 3 mil millones de euros por año. Qué es «Perfectamente legal en derecho internacional»observa a la agencia France-Presse (AFP) Frédéric Dopagne, profesor de derecho público internacional en la Universidad de la Lovaina.





• ¿Qué países europeos están a favor de la incautación?





«Europa debe aumentar y acelerar su ayuda a Ucrania para llenar el vacío» Dejado por la decisión de Washington, instó al ministro de Asuntos Exteriores de Estonia Margus Tsahkna, en un comunicado el martes, el día después del anuncio de la asistencia estadounidense en Kiev. Según él, «Las afirmaciones de que no hay medios legales para usar activos rusos congelados son infundados». El 20 de febrero, fue el primer ministro polaco Donald Tusk, cuyo país asegura hasta junio la presidencia rotativa de la UE, quien lanzó: «¡Suficiente, es hora de actuar!» Finice nuestra ayuda a Ucrania de los activos rusos congelados. »»





A nivel de instituciones comunitarias, el jefe de diplomacia de los veintisiete años, Kaja Kallas, también se dice que es favorable en una entrevista con el «Guardián» y a otros cuatro periódicos del antiguo continente en diciembre de 2024, poco después de su cargo, considerando que Ucrania hizo una solicitud legítima de compensación y que las actuaciones rusas se celebraron en la EU. «Una herramienta de presión sobre Rusia».





Finalmente, fuera de la UE, el ex primer ministro británico Rishi Sunak también llamó, en una columna en «The Economist», el 28 de febrero, para abordar «Urgentemente» En «Transferencia de activos rusos congelados a Ucrania». Mientras reconoce que esto es un «Tarea complicada» : El tema, que plantea preguntas financieras y legales, está lejos de ser unánime, como señala la «liberación».





• ¿Cuáles son en contra?





En contraste, Alemania y Bélgica se oponen al uso de fondos, por temor a crear un precedente con respecto al derecho internacional.





• ¿Qué piensa Francia?





El gobierno francés está en la misma línea. El propio Emmanuel Macron había barrido la idea durante su visita a Washington el 24 de febrero: «Podemos aprovechar los ingresos de los activos congelados, pero no podemos tomar los activos ellos mismos, porque no respeta el derecho internacional. »» La otra preocupación pesa sobre los mercados financieros y, en particular, el debilitamiento del euro. Agarrar estos activos podrían crear así «Una económica anterior» Y hacer que los inversores cauticen, preocupados por Benjamin Haddad, el ministro francés de asuntos europeos el martes.





Sin embargo, tal posición no hace consenso dentro de la clase política francesa, e incluso dentro del movimiento del jefe de estado. «Muchos de nosotros ya no compartimos la posición del gobierno sobre la incautación de los activos rusos», Martes asegurado el martes en el hemiciclo Gabriel Attal, presidente de Renaissance. «La situación ha cambiadojustificó al ex primer ministro. Y antes de hacer que los franceses y europeos paguemos, paguemos a los rusos por la seguridad de Ucrania. »»









El ex primer ministro y líder de Horizons Edouard Philippe también estimó el martes en Francia-Inter. «Ahora ve a una etapa superior» con Rusia y esos activos congelados «Estar completamente disponible» del esfuerzo de guerra ucraniano.









A la izquierda, los ambientalistas y los socialistas son favorables a la confiscación. “París también siempre se niega a tomar los 209 mil millones de euros en activos públicos rusos congelados en bancos europeos. Para qué ? Porque Euroclear, la institución belga que posee la abrumadora mayoría de estos fondos, tiene como accionista el Caisse des Dépôts Française. Nuestros estados han actuado como comerciantes de alfombras. Éramos demasiado débiles para tener un impacto decisivo «se mudó en una entrevista con el «New Obs» el eurodiputado Raphaël Glucksmann. Insumise France (LFI), es una banda separada: «LFI solo tiene una brújula, (…) Es derecho internacional «El martes dijo Bastien Lachaud MP. Oro «El derecho internacional prohíbe la confiscación de estos activos».





En el lado de la reunión nacional, sin oponerse explícitamente a esta incautación, Marine Le Pen, el líder de los diputados de la fiesta lejana, solicitó el lunes un registro que «Entiendo finalmente para qué es para (…) Los intereses de los activos rusos congelados que han sido prometidos, como fuente de financiación para demasiados temas «.





Los puestos, notas AFP, deben aclarar el 12 de marzo, la fecha de la discusión en la Asamblea Nacional de una propuesta de resolución del Grupo LIOT que solicita la UE de los activos rusos.