Greenpeace ordenó pagar más de $ 665 millones al operador de una tubería de petróleo estadounidense

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado en



20 de marzo de 2025 a las 10:05 a.m. actualizó el



20 de marzo de 2025 a las 10:16 a.m.

Tiempo de lectura: 2 min.







La famosa ONG Greenpeace fue sentenciada a los Estados Unidos el miércoles 19 de marzo a pagar más de $ 665 millones en daños e intereses al operador de una cartera de petróleo contra la cual se había opuesto, una fuerte convicción que podría tener grandes implicaciones en los movimientos de movilización.





Un jurado del estado de Dakota del Norte de los Estados Unidos reconoció a la organización responsable de la mayoría de las quejas alegadas en su contra y lo sentenciaron a pagar más de $ 665 millones al Grupo de Transferencia de Energía, según una copia de la sentencia consultada por AFP.





Greenpeace, quien denunció en este caso un procedimiento abusivo dirigido a «Torre»anunció que apelaría. «No puedes ir a la quiebra de un movimiento»lanzó Sushma Raman, de Greenpeace USA a AFP.









En el corazón de esta batalla legal: las manifestaciones se llevaron a cabo entre 2016 y 2017 en este estado contra el proyecto de decreto de la tubería de acceso de Dakota, que había resultado en cientos de arrestos y heridos.





Greenpeace apuntó a difamación e incentivo a la violencia





La tribu aborigen de Sioux de los grupos de rocas y ambientalistas de lujo, incluido Greenpeace, se unió en varias ocasiones por miles de manifestantes, había intentado en vano evitar la construcción de una sección de la tubería antes de cruzar, según los sitios sagrados y amenazando sus fuentes de agua potable. El proyecto había sido relanzado por Donald Trump durante su primer mandato.





Tres entidades de la organización, incluida su sucursal estadounidense Greenpeace USA, continuaron por difamación e incentivo a la violencia por parte del grupo estadounidense Energy Transfer. Este último los acusó de haber jugado un papel clave en estas principales manifestaciones.









Lo que la ONG y los representantes indígenas involucrados en el movimiento han refutado repetidamente. El grupo de transferencia de energía les pidió varios cientos de millones de dólares en daños para compensar el daño que dijo que había sufrido durante este movimiento de protesta.





«Es un juicio peligroso»





«Nos gustaría agradecer al juez y al jurado por el tiempo y los increíbles esfuerzos que han dedicado a este juicio»reaccionó la transferencia de energía a una declaración a AFP después del anuncio de la sentencia. Según el periódico local «Monitor de Dakota del Norte», uno de los abogados de la compañía, Trey Cox, habría pedido al jurado que condenara a la ONG a más del doble de la cantidad de daño estimado para «Disuadir a Greenpeace y otras organizaciones para que actúen de la misma manera en el futuro».





«Es un juicio peligroso y potencialmente perjudicial» Porque podría tener para «Efecto de suprimir manifestaciones legales y libertad de expresión»advierte a Michael Burger, investigador de derecho en la Universidad de Columbia con AFP. Para este especialista en acciones de justicia climática, este juicio debería haber «Estar sometido a niveles de control más altos» Continúa, señalando la ausencia de regulaciones anti-SLAPP del nombre otorgado a los procedimientos o enjuiciamiento abusivo en inglés en el Dakota del Norte.









Fue el segundo procedimiento presentado por la transferencia de energía contra Greenpeace: después de un rechazo en 2019 de su queja contra varias ONG ambientales por parte de la justicia federal, el grupo había incautado el juez de Dakota del Norte.





«No seremos silenciados»





A pesar de este golpe, la ONG no tiene la intención de rendirse. «No retrocederemos y no silenciaremos»aseguró a Kristin Casper de Greenpeace International el miércoles. Y «La transferencia de energía no ha terminado de escuchar sobre nosotros»prometió, dando un nombramiento al grupo ante la justicia europea.





De hecho, la ONG presentó una queja a mediados de febrero contra la compañía ante un tribunal de los Países Bajos, donde se encuentra la sede de Greenpeace International, invocando una legislación europea destinada a combatir procedimientos abusivos.





Ella solicita una compensación por los costos incurridos en estas batallas judiciales. «Existe el costo financiero para las organizaciones, pero también el costo humano porque en tales situaciones, el proceso en sí es un castigo»recientemente había explicado a AFP Sushma Raman de Greenpeace USA.