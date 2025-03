«Fricciones» según Marine Le Pen

Tiempo de lectura: 2 min.

Después de diez días de dieta de medios, Marine Le Pen regresó frente a las cámaras durante una visita al espectáculo agrícola. La oportunidad para que ella juegue la carta de «Razón» cuando la mayoría de la clase política francesa ha condenado en gran medida la brutalidad de Donald Trump en el archivo ucraniano.





¿Qué piensa Marine Le Pen de Kiev en Kiev de Washington? ¿Son los Estados Unidos el aliado de Francia? ¿Cómo debe responder Europa a las reversiones estadounidenses y la brutalidad de Donald Trump? Las preguntas no se perdieron este sábado 1 de marzo en los períodos del espectáculo agrícola, para dar la bienvenida al regreso del jefe del extremo derecho frente a las cámaras.









Durante los últimos diez días, el diputado de Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) curiosamente había decidido salir de los radares de los medios: » días bien merecidos ”, Según su séquito, secado en particular la reunión de Elysian del 20 de febrero a la que Emmanuel Macron la había invitado, así como a los otros líderes del partido, a hacer un balance de la situación en Ucrania. Sin sonido, sin imágenes y ningún mensaje publicado en sus redes sociales tampoco después de la espectacular reversión de Jordan Bardella, el 21 de febrero, el Presidente del Rally Nacional (RN) canceló su intervención programada para el CPAC Raout en el último momento, en Washington, después de la salvación nazi llevada a cabo por Steve Bannon, el ex asesor de Trump. Resultado, a » Momento ligero de flotación … », Eufemizado, en los últimos días, en las filas de RN.





«Fricciones», minimiza la marina le pluma





Mientras que se esperan quince líderes europeos el domingo en Londres, en presencia del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para «Avanzar» La situación en Ucrania, la mayoría de los ejecutivos europeos, con la notable excepción del Viktor Orban húngaro, reafirmó su apoyo a Kiev, después de que el altercado ocurrió en la Oficina Oval entre Donald Trump y su homólogo ucraniano. Una casi unanimidad también se observó en la clase política francesa. Por Edouard Philippe – “Ucrania no ha sido golpeada. Ella es traicionada » -, a François Hollande – «Si Donald Trump, en la Oficina Oval, habló, es Vladimir Putin quien fue su soplador» -,, o Gabriel Attal – «Esta noche, Estados Unidos ha perdido el derecho de reclamar ser líderes mundiales libres».





¿Y Marine Le Pen allí? Cuando se le preguntó sobre el contenido y el tono de los intercambios del viernes, el candidato de RN en las elecciones presidenciales trató especialmente de aterrizar en partidista de una desescalación diplomática y colocarse en el campamento « Líderes políticos que no desean continuar la guerra ”. No sin ahorrar a la administración estadounidense de pasada, Marine Le Pen se ha limitado solo a calificar como » fricción »Los intercambios tormentosos del viernes:« Que las naciones pueden hablar entre sí con pasión, es bastante normal. Es ingenuo pensar que los intercambios entre presidentes de las naciones no tienen lugar así «Ella dijo, evocando un» momento difícil «Pero no» extraordinario En el contexto de discusiones diplomáticas que generalmente se mantienen alejadas de las cámaras. Y esperar que el fiasco de la reunión de Trump-Zelensky constituya «El primer paso hacia la paz (…) a pesar de que algunos desean continuar la guerra», Agregó, en la víspera de la Cumbre de Londres.









Por el contrario, Marine Le Pen insistió en el » Slap considerable Recibido por europeos desde la apertura de discusiones bilaterales entre estadounidenses y rusos. » Mantenga la fría y la razón », Ella todavía afirmó: «Aquellos que dicen que los Estados Unidos no son aliados no son razonables». ¿Y salir de la OTAN? «No, por supuesto, todo eso, aquellos que lo dicen no son personas razonables».





Mientras Emmanuel Macron dijo que estaba listo el viernes para «Abra la discusión» En una disuasión nuclear europea, y, por lo tanto, franco -inglesa, el presidente del grupo RN en la Asamblea finalmente recordó su oposición a esta solución: «La disuasión nuclear francesa debe seguir siendo una disuasión nuclear francesa (…) No debemos compartirla, incluso debemos delegarla». Posiciones que el RN aún debe defenderse este lunes, durante el debate previsto en la Asamblea Nacional sobre el tema ucraniano.