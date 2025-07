Fin de la vigilancia roja Jueves, 40 departamentos todavía en naranja ... el punto en el último día de la ola de calor

La ola de calor se aleja del este del país. Pero una gran parte de Francia vive un último día de ola de calor este miércoles 2 de julio después de ser sofocados el día anterior bajo temperaturas de hasta 41.4 ° C; Una ola de calor temprana que también ha afectado a millones de europeos.









Météo-France elevó toda la vigilancia roja para el jueves, todavía estaba en vigor este miércoles para cuatro departamentos, Dawn, Yonne, Loiret y Cher-But, pero 40 departamentos permanecen en Orange Alert con Heat Wave, la organización anunció al final del día.









• Una caída gradual en Mercurio





Si los máximos solo son de 25 ° C a lo largo de la fachada del Atlántico, el termómetro aún alcanzará este miércoles 2 de julio hasta 39 ° C en otras regiones, a unión de un día complicado adicional para sus habitantes, noqueado por calor. Por lo tanto, la disminución gradual en Mercurio debe comenzar con el oeste del país. Este miércoles, el calor “Se reduce un poco, incluso si nos quedamos en un intenso período de calor en la mayoría del país”subrayó Benoît Thomé, director de relaciones institucionales en Météo-France. La institución también advirtió que se esperan tormentas eléctricas, a veces altamente lluviosas, durante el día en la fachada oriental del país.









Las islas de calor urbano están haciendo calor en las ciudades, debido a la ausencia de vegetación para absorber este calor y suelos artificiales, la reverberación. Por lo tanto, París, conocido por su densidad urbana y su falta de espacios verdes, se había colocado en una alerta roja el martes por primera vez en cinco años, con un termómetro que bordea 38 ° C.





• Dos muerto en Francia?





Dos personas murieron en Francia “Después de la incomodidad relacionada con el calor”dijo el miércoles el Ministro de Transición Ecológica Agnès Pannier-Runacher, antes de que su séquito especifique que había en esta etapa “No hay confirmación oficial”. “Hay más de 300 personas que fueron atendidas en emergencia por los bomberos y dos fallecidos como resultado de la incomodidad relacionada con el calor”dijo el ministro.





Su séquito especificó que el ministro solo había reanudado la información. “En la plaza pública”en referencia a la información de prensa.





• Las consecuencias para la salud quedan por medir





Durante esta ola de calor, las noches trajeron un pequeño respiro: Météo-France proporcionó temperaturas aún entre 20 y 23 ° C en las fresas de martes a este miércoles. En París, eran 25 ° C alrededor de las 5 am este miércoles. “Si bien la atención generalmente se presta a las temperaturas diurnas máximas, es la temperatura nocturna la que corre el mayor riesgo de salud, especialmente para las poblaciones vulnerables”según la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas (OMM).





En términos más generales, el impacto sanitario será largo de medir. En Francia, según el Ministerio de Salud, una primera estimación de la mortalidad durante el período se conocerá aproximadamente dos semanas después del final de la ola de calor, pero es solo en el otoño las estadísticas detalladas basadas en la explotación de datos médicos disponibles. Las retenciones pueden causar deshidratación, calambres musculares, dolor de cabeza o náuseas, el riesgo más grave es el golpe de calor, lo que puede provocar la muerte, especialmente en personas frágiles.





• 6 000 clientes de electricidad privada





Unos 6,000 clientes de Enedis fueron privados de electricidad a las 12:30 p.m. el miércoles debido a “Calor fuerte” que afectan la infraestructura subterránea, según un balance del gerente de la red de distribución eléctrica “,”, En particular en Occitanie, en Provenza-Alpes-Côte d’Azur, en Ile-de-France y Auverne-Rhône-Alpes ”.





Las cajas de unión, que se utilizan para conectar dos cables subterráneos entre ellos, son “Sensible a las variaciones de alta temperatura y los movimientos de tierra que inducen, en el origen del incidente”especifica al gerente, quien asegura que sus equipos intervengan a “Restaurar electricidad lo más rápido posible”.





• El cambio climático “ciertamente se ha agravado”





“Es realmente una ola de calor importante, excepcional y muy extensa”subrayó Benoît Thomé en Météo-France, a los 13 añosmi Día de la ola de calor. “Debido al calentamiento global causado por los humanos, el calor extremo se vuelve más frecuente y más intenso”por su parte, recordó a Clare Nullis, portavoz de OMM, viéndolo como un fenómeno con el que “Tenemos que aprender a vivir”.





Este episodio caliente “Es inusual porque es extremo, muy temprano en la temporada de verano y que el cambio climático ciertamente lo ha agravado”señaló a la AFP Samantha Burgess, climatóloga del Observatorio Europeo Copérnico. El resto de Europa, especialmente del sur, también sufrió estos fuertes calor, calificados como “Asesinos silenciosos” Por la ONU, con alertas a la población de Portugal a Croacia y Grecia, así como en Alemania, Austria y Suiza. “Es importante enfatizar que cada muerte vinculada al calor es evitable: tenemos conocimiento y herramientas, podemos salvar vidas”agregó el portavoz de OMM, Clare Nullis.