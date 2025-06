Entre Bayrou y la PS, el divorcio se consume después del “Cónclave” sobre las pensiones

Por

Rg Publicado en



29 de junio de 2025 a las 3:36 p.m. actualizó el



29 de junio de 2025 a las 3:37 p.m.

Tiempo de lectura: 3 min.

Descifrado

Después del fracaso del “cónclave” en las pensiones, el Partido Socialista presentó una moción de censura contra el gobierno. Al acercarse a las discusiones sobre el presupuesto 2026, el mantenimiento del primer ministro parece cada vez más frágil.





François Bayrou logró molestarse a los socialistas. Hasta el punto de que este último presentó una censura contra el gobierno el jueves. La razón se remonta en enero pasado, cuando el Primer Ministro había salvado su lugar en Matignon al prometerles que organizaran una conferencia social sobre pensiones y que presentaran un acuerdo parcial de los socios sociales, en el Parlamento.





Desde entonces, el “cónclave” entre sindicatos y empleadores ha fallado, a pesar de una reunión adicional y algunos puntos de acuerdo. Los socialistas demandan poder debatir en el parlamento de todos los sujetos, incluida la edad legal sensible de la jubilación, presentados a 64 años por la última reforma en 2023. Antes de regresar a su palabra, François Bayrou no les había prometido en una discusión una discusión “Sin tótem o tabú” ?





Pero el Primer Ministro no lo escucha así. El jueves, ciertamente se comprometió a llevar el archivo de pensiones al Parlamento, pero en el otoño como parte del próximo presupuesto de Seguro Social. No es suficiente para satisfacer al Partido Socialista (PS): “Has hecho compromisos no hechos sobre este tema (…). Esto nos obliga a nosotros, Sr. Primer Ministro, a presentar una moción de censura contra su gobierno “lanzó al jefe de los diputados socialistas, Boris Vallaud, en la Asamblea Nacional.









Entre PS y François Bayrou, se consume el divorcio. Desde el acuerdo de no censura a principios de año, se ha acumulado el resentimiento. El parlamento debe ser incautado, de lo contrario la censura sería un “Obligación moral”amenazó al jefe socialista reelegido Olivier Faure a fines de marzo. “Prometió una ley en el Parlamento. Si se va, censuraremos”todavía estaba cortando el 15 de junio. Incluso el ex presidente François Hollande, se opuso a la censura para “No agregue inestabilidad a la inmovilidad”dijo el sábado en “Le Parisien” favorable a la dirección de“Una advertencia del gobierno”.





“Un signo de oposición por razones internas”





¿El primer ministro vive sus últimos días en Matignon? Es poco probable que la moción de censura de PS tenga éxito, siendo los grupos de izquierda los únicos que quieren votarla. Según él, ella lo ataca “Demuestre que están en oposición”juzgó a François Bayrou este domingo en el programa de “Gran Jurado RTL-le Figaro-Public Senat-M6”. El jueves, al presentar los resultados del “Cónclave” sobre las pensiones, había replanteado sus salvadores desde el comienzo del año: “No me imagino que el Partido de Jacques Delors y Michel Rocard pueda considerar” que los compromisos encontrados son “Un objeto de censura”. Para explicar su actitud, había argumentado que los socialistas “Necesitaba mostrar un signo de oposición por razones internas que puedo entender”.





La misma observación en el Ministro de Relaciones con el Parlamento, Patrick Mignola, para quien la moción de censura “Cierre una secuencia”. Con su Congreso de Nancy, a mediados de junio, “El Partido Socialista acaba de experimentar un debate interno que fue bastante duro” Y “Para sanar las heridas, sintió la necesidad de una moción de censura en la que se pueden encontrar las líneas (de Olivier) y (De Nicolas) Mayer-Rossignol tanto” “estimó este pariente de Bayrou en “La Tribune el domingo”.









Por lo tanto, la censura socialista solo sería una ira sin un futuro. ¿Una forma de que el ejecutivo se tranquilice? La salida de François Bayrou no cambió de opinión a los socialistas. Con respecto al anuncio de las discusiones de otoño, el diputado de Calvados Arthur Delaporte denunció un “Intento de Fumage” del primer ministro, a quien acusó de buscar “Ahorre tiempo”. “Dijo que no habría retorno al Parlamento en un proyecto de ley específico para las pensiones. Era su compromiso inicial”apoyó al portavoz de la PS.





“No habrá el doble de la misma mano extendida”





Si él salvara su piel el próximo martes, François Bayrou seguirá jugando su supervivencia al comienzo del año escolar. La devolución de las negociaciones sobre el presupuesto, la de 2026 esta vez, obligará una vez más al Primer Ministro a encontrar la mayoría de la no censura. Y la PS ya no parece tener el papel del Mesías. “Esperamos que François Bayrou ya no sea el primer ministro y que haya un cambio real, que encontremos un interlocutor en Matignon”dijo Olivier Faure este domingo 29 de junio en LCI.









“Ya no tenemos indulgencia, ya no”golpeó al jefe socialista. “No habrá el doble de la misma mano extendida”agregó, acusando especialmente al gobierno de haber congelado créditos que habían sido negociados con los socialistas. En consecuencia, para las discusiones de otoño, los socialistas ofrecerán “Desde el principio, los sujetos en los que no negociaremos más”. Y esperar una reacción del ejecutivo: “Si no se mueven, no nos moveremos”advirtió a Olivier Faure.





En el gobierno, pretendemos ser indiferentes al riesgo socialista. El ministro Patrick Mignola prometió que su líder tomará “Todos los riesgos” Presentar un presupuesto 2026 ” corajudo “. “Vamos a decir toda la verdad y dar todas las soluciones necesarias para que en 2029, Francia haya recuperado su déficit presupuestario por debajo del 3 %, de acuerdo con sus compromisos y para evitar que los agentes del FMI reemplacen al gobierno”dijo.